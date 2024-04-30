2024中關村論壇年會閉幕 多項重大成果發布

論壇從4月25日持續到29日，共舉辦了128項活動，包括論壇會議、技術交流、科技成果發佈和科技競賽等。

在2024中關村論壇年會全體會議和60場平行論壇上，來自海內外的120多位全球頂尖科學家和學者登台演講，分享了他們對前沿技術和相關產業的見解。

演講者中30%以上來自海外，其中不乏10多位諾貝爾獎、菲爾茲獎和圖靈獎的獲得者。

出席會議的還包括來自218個外國政府部門和國際組織、162所國內外大學的代表以及來自全國各地的與會者。

企業界的參與熱情尤其高漲，225家風險投資機構、100多家獨角獸企業和10000多家科技企業的高管紛紛出席了會議。

2024中關村國際前沿科技大賽共收到來自74個海外國家和地區的1280個項目，占參賽項目總數的40%以上。

在2024中關村國際技術交易大會上，與英國、意大利、韓國、日本等多國合作的技術對接會也接踵而至。

今年的中關村論壇共簽署了309個合作項目，合同總金額達673.2億元（約93億美元）。

本屆中關村論壇的議題涉及多個領域。在人工智能方面，論壇圍繞模型架構創新、人工智能倫理與安全、具身智能等熱點話題展開了形式多樣的對話，提升了研究與評估的前瞻性。

在生命科學領域，論壇聚焦腦機接口和合成生物製造等領域發佈了重大的前沿科技成果。

在空間科學方面，論壇圍繞極端宇宙、時空漣漪等課題進行了深入探討，並發佈了朱雀二號運載火箭等最新科技成果。

此外，論壇還發佈了一系列高水平的研究報告，「對把握全球科技前沿趨勢具有重要意義」。

SOURCE 《中國日報》