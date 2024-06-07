全港歷來最大型「香港家居博覽2024」正式開幕 迎接暑假剛性需求

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展覽集團

07 6月, 2024, 17:22 CST

香港2024年6月7日 /美通社/ -- 由展覽集團舉辦、全港歷來最大型公眾人士入場的一站式家居博覽「香港家居博覽2024」(「博覽」) 今日起至6月10日(五至一)一連四日假 香港會議展覽中心1號展覽廳舉行，設六大展區包括建材/設備/工具、室內設計/裝修/訂造傢俬、寢室用品/傢俬/梳化、家電/智能家居/家品/廚具、健康設備/家居淨化/清潔、其他專業家居服務及產品區，合共超過850個展位，滿足不同族群對家居的需要。入場人士更有機會參與簽賬大抽獎及每日現場「家居智慧王」有獎問答遊戲，贏取日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等超過1200份豐富禮品，送出禮品總值超過20萬元。

香港家居博覽2024開幕儀式邀請香港設計中心主席嚴志明、香港工業總會香港設計委員會主席張益麟、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、利嘉閣地產有限公司總裁廖偉強、香港傢俬裝飾廠商總會主席梁勵、香港工業總會第10分組：香港家具協會主席陳嘉賢、香港傢俬裝飾廠商總會常務副主席兼副秘書長鄺錦明、香港工業總會第10分組：香港家具協會副主席呂紹雄、深圳市斯達高瓷藝有限公司創始人及總工藝師詹培明、展覽集團主席王學譜及總經理朱雪玲一同主禮。

(左起) 香港工業總會第10分組：香港家具協會副主席呂紹雄、香港工業總會第10分組：香港家具協會主席陳嘉賢、深圳市斯達高瓷藝有限公司創始人、總工藝師詹培明、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、香港設計中心主席嚴志明、展覽集團有限公司主席王學譜、香港工業總會香港設計委員會張益麟、利嘉閣地產有限公司總裁廖偉強、香港傢俬裝飾廠商總會主席梁勵及香港傢俬裝飾廠商總會常務副主席兼副秘書長鄺錦明出席香港家居博覽2024開幕式。
(左起) 香港工業總會第10分組：香港家具協會副主席呂紹雄、香港工業總會第10分組：香港家具協會主席陳嘉賢、深圳市斯達高瓷藝有限公司創始人、總工藝師詹培明、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、香港設計中心主席嚴志明、展覽集團有限公司主席王學譜、香港工業總會香港設計委員會張益麟、利嘉閣地產有限公司總裁廖偉強、香港傢俬裝飾廠商總會主席梁勵及香港傢俬裝飾廠商總會常務副主席兼副秘書長鄺錦明出席香港家居博覽2024開幕式。

本港樓市自「撤辣」後，交易量顯著增加，回復暢旺。根據土地註冊處數據，今年4月份住宅樓宇買賣合約接近8,600宗，比起3月份按月上升了接近1.2倍，比起去年4月按年也上升了超過8成。物業成交的活躍推動了裝修及家居佈置的需求，尤其是新盤入伙期的裝修旺季。香港家居博覽2024正好迎合了這一需求高峰，提供一站式的平台，展示最新、最全面的家居產品和服務，成為業界和消費者的重要橋樑。

展覽集團主席王學譜表示：「撒辣後樓市成交回復暢旺，加上新盤陸續入伙，市民對裝修及佈置擁有剛性需求。家居博覽新增一個展館，將聚焦暑假的黃金檔期，提供從建材到裝修、從傢俱到智能家居的各個方面，還有來自不同地區的獨特產品，滿足不同族群對家居的各種需求，提供一個全面而多元化的家居購物體驗。」

博覽設有歷屆最大型電器Outlet東林商貿有限公司(展位編號：Y65)提供電器開倉大優惠，包括電視機、電磁爐、微波爐及風扇等每日限量優惠產品低至一折起。作為國家用瓷的榮泰瓷藝企業公司(展位編號：ZC35)特意來港參展，展示多款具有歷史意義和文化價值的精緻瓷器，他們的用瓷產品承製了多項重要國家場合。日本百年木櫃品牌的門間屋香港有限公司 (MONMAYA)(展位編號：S65-S68)將亮相會場，帶來一系列結合傳統技術和現代設計的全手製實木傢俱；鍾情日本傢俱的，亦可選擇形日居(Keinichi Living Store) (展位編號：J01)精心挑選海量來自日本的國民傢俱。舒適的睡眠是打造理想家居的重要元素之一，絲漣床褥 - 絲漣亞洲(香港)有限公司(展位編號：P01)絲漣床褥提供了多款優質床褥選擇，折扣低至5折再有95折。床褥折扣外，AI Dream (HK) Limited(展位編號：R51,R52,R55-58) 還帶來會場限定優惠 -「魔力豆豆枕」以1折發售 ，每日限量 50個。除了寢具、傢俱，新居入伙當然少不了裝修及室內設計，皆一工作室有限公司(展位編號：L66,L68)提供一站式的設計、裝修和訂造傢俬服務，會場限定優惠76折櫥櫃訂造套餐，為大眾解決新居裝修的煩惱。隨著科技進步，智能家居成為對生活品質的追求，壹壹科技有限公司(展位編號：X59)的Acalava電子防潮衣櫃正體現科技與家居結合，電子除濕技術，環保節能，顛覆了傳統衣櫃的概念；相知香港有限公司(展位編號：Z51,Z55)帶來瑞士品牌 Laurastar IGGI手提消毒掛熨機，結合美學與科技，快速淨化和熨燙紡織品。

博覽期間設有免費專業講座諮詢，邀請了玄學顧問司徒法正師傅等各行各業的專家，分享家居玄學、翻新或新居入伙小貼士等主題。此外，斯達高瓷藝將於博覽期間（6月7日至9日），每日舉辦三場陶瓷貼花DIY工作坊，提供各式貼花材料和工具，由現場導師指導參加者創作個性化陶瓷作品，每節首20名取籌者更可免費參加。入場人士更有機會參與每日現場「家居智慧王」有獎問答遊戲，於指定時間在有獎遊戲區參與當節遊戲並於限時內回答問題，贏取超過1200份豐富禮品。另外，現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每HK$500，均可獲一次抽獎機會，HK$1000為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等大批豐富禮品。

香港家居博覽2024

日期

20246710 (星期五至一)

時間

679 (星期五至日)中午12時至晚上9

610 (星期一)中午12時至晚上8

地點

香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (1展覽廳) (會展站B3或灣仔站A5出入口)

網址

https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeexpo2024

精選活動及展商

展商名稱

介紹

榮泰瓷藝企業公司

(展位編號：ZC35)

領導人的餐具。作為國家用瓷，成為2022年冬奧會歡迎宴、2023年法國總統馬克龍訪華歡迎宴等國宴用瓷，斯達高瓷藝承製了多項重要國家場合的用瓷產品，包括一帶一路國際合作高峰論壇圓桌會議承制元首用瓷、人民大會堂金色大廳國宴瓷等，展示了多款具有歷史意義和文化價值的精緻瓷器。

門間屋香港有限公司 (MONMAYA)

(展位編號：S65-S68)

日本百年木櫃品牌，過去絕少參與公眾展。門間屋 (MONMAYA)是一家致力於用原木製作家具的公司。公司1872年成立於日本仙台，自2021年赴港開設海外專門店，展示一系列結合傳統技術和現代設計的全手製實木傢俱，以簡潔和自然的設計，為家居帶來了獨特的品味和風格。

形日居 (Keinichi Living Store)

(展位編號：J01)

日本傢俱的專門店。精心挑選海量來自日本的國民傢俱，於會場展示100%日本製的Luana SofaTime伸縮電視櫃，這些產品結合了日本設計的細膩工藝和高品質的材料，展日本家具的精湛工藝和獨特風格。

絲漣床褥 - 絲漣亞洲(香港)有限公司 

(展位編號：P01)

Sealy Mattress絲漣床褥帶來Smart Support Slim床褥和100%澳洲製Grace床褥等產品，提供了多款優質床褥選擇，折扣低至5折再有95折，為消費者提供舒適的睡眠體驗。

AI Dream (HK) Limited

(展位編號：R51,R52,R55,R56,R57,R58)

Serta除咗一系列精選床褥 折扣外，仲帶來會場限定優惠 -「魔力豆豆枕」 原價 $680 $1,080，現 1 發售 ，每日限量 50個！

皆一工作室有限公司

(展位編號：L66,L68)

皆一空間推出76折櫥櫃訂造套餐，原價48800港元，現價36880港元，15日即可翻新廚房。室內設計裝修工程再享2000港元折扣，提供一站式的設計、裝修和訂造傢俬服務。

壹壹科技有限公司

(展位編號：X59)

壹壹科技致力打造智能生活，電子防潮衣櫃結合電子除濕技術，環保節能，提供收納展示與安全實用，顛覆了傳統衣櫃的概念，為家居環境帶來全新的儲物解決方案。會場限定優惠$12,888再有9折。

相知香港有限公司

(展位編號：Z51,Z55)

瑞士的頂尖熨燙品牌 Laurastar香港及澳門總代理，會埸推出IGGI手提消毒掛熨機和LIFT便攜式三合一熨斗機，結合美學與科技，快速淨化和熨燙紡織品，會場限定優惠低至5折。

Mastercard ®卡簽賬大抽獎

(展位編號：H72,N72,ZD01)

凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$500，均可獲一次抽獎機會，$1,000為兩次抽獎機會，如此類推。每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等。

東林商貿有限公司

開倉大優惠

(展位編號：Y65)

歷屆最大型電器Outlet提供電器開倉大優惠，每日限量優惠產品低至一折起。每日開始派籌時間為早上11時正，產品包括：

  • 67日：法國名家 - 鴻運扇 - $19 (20)
  • 68日：法國特福Tefal - 電磁爐 - $199 (20)
  • 69日：惠而浦 - 微波爐 - $299 (20)
  • 610日：TCL - 32吋智能電視機 - $999 (10)

陶瓷貼花DIY工作坊

斯達高瓷藝將於博覽期間（67日至9日），每日舉辦三場陶瓷貼花DIY工作坊，提供各式貼花材料和工具，由現場導師指導參加者創作個性化陶瓷作品，每節首20名取籌者更可免費參加，未取籌者則可付費參加。610日工作坊全日開放，參加者可付費體驗創作個性化陶瓷

免費專業講座和諮詢

博覽期間設有免費專業講座諮詢，邀請了玄學顧問司徒法正師傅等各行各業的專家，分享家居玄學、翻新或新居入伙小貼士等主題。

傳媒垂詢，請聯絡：

Market Hubs Holdings Limited

Lierence Li 李鑒泉

Debbie So

+852 3998-4900

+852 3998-4900

[email protected]

[email protected]

SOURCE 展覽集團

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