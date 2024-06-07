全港歷來最大型「香港家居博覽2024」正式開幕 迎接暑假剛性需求

本港樓市自「撤辣」後，交易量顯著增加，回復暢旺。根據土地註冊處數據，今年4月份住宅樓宇買賣合約接近8,600宗，比起3月份按月上升了接近1.2倍，比起去年4月按年也上升了超過8成。物業成交的活躍推動了裝修及家居佈置的需求，尤其是新盤入伙期的裝修旺季。香港家居博覽2024正好迎合了這一需求高峰，提供一站式的平台，展示最新、最全面的家居產品和服務，成為業界和消費者的重要橋樑。

展覽集團主席王學譜表示：「撒辣後樓市成交回復暢旺，加上新盤陸續入伙，市民對裝修及佈置擁有剛性需求。家居博覽新增一個展館，將聚焦暑假的黃金檔期，提供從建材到裝修、從傢俱到智能家居的各個方面，還有來自不同地區的獨特產品，滿足不同族群對家居的各種需求，提供一個全面而多元化的家居購物體驗。」

博覽設有歷屆最大型電器Outlet東林商貿有限公司(展位編號：Y65)提供電器開倉大優惠，包括電視機、電磁爐、微波爐及風扇等每日限量優惠產品低至一折起。作為國家用瓷的榮泰瓷藝企業公司(展位編號：ZC35)特意來港參展，展示多款具有歷史意義和文化價值的精緻瓷器，他們的用瓷產品承製了多項重要國家場合。日本百年木櫃品牌的門間屋香港有限公司 (MONMAYA)(展位編號：S65-S68)將亮相會場，帶來一系列結合傳統技術和現代設計的全手製實木傢俱；鍾情日本傢俱的，亦可選擇形日居(Keinichi Living Store) (展位編號：J01)精心挑選海量來自日本的國民傢俱。舒適的睡眠是打造理想家居的重要元素之一，絲漣床褥 - 絲漣亞洲(香港)有限公司(展位編號：P01)絲漣床褥提供了多款優質床褥選擇，折扣低至5折再有95折。床褥折扣外，AI Dream (HK) Limited(展位編號：R51,R52,R55-58) 還帶來會場限定優惠 -「魔力豆豆枕」以1折發售 ，每日限量 50個。除了寢具、傢俱，新居入伙當然少不了裝修及室內設計，皆一工作室有限公司(展位編號：L66,L68)提供一站式的設計、裝修和訂造傢俬服務，會場限定優惠76折櫥櫃訂造套餐，為大眾解決新居裝修的煩惱。隨著科技進步，智能家居成為對生活品質的追求，壹壹科技有限公司(展位編號：X59)的Acalava電子防潮衣櫃正體現科技與家居結合，電子除濕技術，環保節能，顛覆了傳統衣櫃的概念；相知香港有限公司(展位編號：Z51,Z55)帶來瑞士品牌 Laurastar IGGI手提消毒掛熨機，結合美學與科技，快速淨化和熨燙紡織品。

博覽期間設有免費專業講座諮詢，邀請了玄學顧問司徒法正師傅等各行各業的專家，分享家居玄學、翻新或新居入伙小貼士等主題。此外，斯達高瓷藝將於博覽期間（6月7日至9日），每日舉辦三場陶瓷貼花DIY工作坊，提供各式貼花材料和工具，由現場導師指導參加者創作個性化陶瓷作品，每節首20名取籌者更可免費參加。入場人士更有機會參與每日現場「家居智慧王」有獎問答遊戲，於指定時間在有獎遊戲區參與當節遊戲並於限時內回答問題，贏取超過1200份豐富禮品。另外，現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每HK$500，均可獲一次抽獎機會，HK$1000為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等大批豐富禮品。

香港家居博覽2024

日期 2024年6月7至10日 (星期五至一) 時間 6月7至9日 (星期五至日)：中午12時至晚上9時 6月10日 (星期一)：中午12時至晚上8時 地點 香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (1號展覽廳) (會展站B3或灣仔站A5出入口) 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeexpo2024

精選活動及展商

展商名稱 介紹 榮泰瓷藝企業公司 (展位編號：ZC35) 領導人的餐具。作為國家用瓷，成為2022年冬奧會歡迎宴、2023年法國總統馬克龍訪華歡迎宴等國宴用瓷，斯達高瓷藝承製了多項重要國家場合的用瓷產品，包括一帶一路國際合作高峰論壇圓桌會議承制元首用瓷、人民大會堂金色大廳國宴瓷等，展示了多款具有歷史意義和文化價值的精緻瓷器。 門間屋香港有限公司 (MONMAYA) (展位編號：S65-S68) 日本百年木櫃品牌，過去絕少參與公眾展。門間屋 (MONMAYA)是一家致力於用原木製作家具的公司。公司1872年成立於日本仙台，自2021年赴港開設海外專門店，展示一系列結合傳統技術和現代設計的全手製實木傢俱，以簡潔和自然的設計，為家居帶來了獨特的品味和風格。 形日居 (Keinichi Living Store) (展位編號：J01) 日本傢俱的專門店。精心挑選海量來自日本的國民傢俱，於會場展示100%日本製的Luana Sofa和Time伸縮電視櫃，這些產品結合了日本設計的細膩工藝和高品質的材料，展現日本家具的精湛工藝和獨特風格。 絲漣床褥 - 絲漣亞洲(香港)有限公司 (展位編號：P01) Sealy Mattress絲漣床褥帶來Smart Support Slim床褥和100%澳洲製Grace床褥等產品，提供了多款優質床褥選擇，折扣低至5折再有95折，為消費者提供舒適的睡眠體驗。 AI Dream (HK) Limited (展位編號：R51,R52,R55,R56,R57,R58) Serta除咗一系列精選床褥 折扣外，仲帶來會場限定優惠 -「魔力豆豆枕」 原價 $680至 $1,080，現 以 1折 發售 ，每日限量 50個！ 皆一工作室有限公司 (展位編號：L66,L68) 皆一空間推出76折櫥櫃訂造套餐，原價48800港元，現價36880港元，15日即可翻新廚房。室內設計裝修工程再享2000港元折扣，提供一站式的設計、裝修和訂造傢俬服務。 壹壹科技有限公司 (展位編號：X59) 壹壹科技致力打造智能生活，電子防潮衣櫃結合電子除濕技術，環保節能，提供收納展示與安全實用，顛覆了傳統衣櫃的概念，為家居環境帶來全新的儲物解決方案。會場限定優惠$12,888再有9折。 相知香港有限公司 (展位編號：Z51,Z55) 瑞士的頂尖熨燙品牌 Laurastar香港及澳門總代理，會埸推出IGGI手提消毒掛熨機和LIFT便攜式三合一熨斗機，結合美學與科技，快速淨化和熨燙紡織品，會場限定優惠低至5折。 Mastercard ®卡簽賬大抽獎 (展位編號：H72,N72,ZD01) 凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$500，均可獲一次抽獎機會，$1,000為兩次抽獎機會，如此類推。每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等。 東林商貿有限公司 開倉大優惠 (展位編號：Y65) 歷屆最大型電器Outlet提供電器開倉大優惠，每日限量優惠產品低至一折起。每日開始派籌時間為早上11時正，產品包括： 6 月 7 日：法國名家 - 鴻運扇 - $19 (20 台 )

6 月 8 日：法國特福 Tefal - 電磁爐 - $199 (20 台 )

6 月 9 日：惠而浦 - 微波爐 - $299 (20 台 )

6 月 10 日： TCL - 32 吋智能電視機 - $999 (10 台 ) 陶瓷貼花DIY工作坊 斯達高瓷藝將於博覽期間（6月7日至9日），每日舉辦三場陶瓷貼花DIY工作坊，提供各式貼花材料和工具，由現場導師指導參加者創作個性化陶瓷作品，每節首20名取籌者更可免費參加，未取籌者則可付費參加。6月10日工作坊全日開放，參加者可付費體驗創作個性化陶瓷。 免費專業講座和諮詢 博覽期間設有免費專業講座諮詢，邀請了玄學顧問司徒法正師傅等各行各業的專家，分享家居玄學、翻新或新居入伙小貼士等主題。

傳媒垂詢，請聯絡：

Market Hubs Holdings Limited

Lierence Li 李鑒泉 Debbie So +852 3998-4900 +852 3998-4900 [email protected] [email protected]

SOURCE 展覽集團