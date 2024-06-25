宏利舉辦「2024 年投資者日」活動，提升門檻邁向財務新目標

TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945 除非另有註明，所有金額均按加元呈列

香港2024年6月25日 /美通社/ -- 宏利金融有限公司（「宏利」或「本公司」）將於香港時間6月25日上午8:30起（加拿大東岸時間6月24日晚上8:30起），在香港和雅加達舉辦投資者日活動。在為期三天的活動中，宏利管理層將展示宏利在執行策略上的成果，凸顯公司的變革成效，並闡述其取勝依據。在此期間的一系列討論將聚焦於宏利如何運用其獨特優勢實現財務目標，同時進一步掌握全球業務中富有吸引力的機遇以及強勁發展勢頭。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏（Roy Gori）表示：「與2017年開始變革之時相比，我們今天是一家截然不同的公司。我們藉助一系列有機和非有機舉措大大鞏固了公司的基礎，並取得了卓越佳績以及領先同儕的股東整體回報。」

「我們正在提升門檻，力求在 2027 年將核心 ROE1 的目標提高至 18%或以上。此外，鑑於我們在創造現金流方面擁有雄厚實力，我們正在就匯回資金2引入一項全新目標：我們期望到2027年底錄得超過220億加元的累計匯回資金。我不但深信我們將會迎來更璀璨的未來，而且對於我們繼續為股東創造價值的能力，也深感樂觀。3」

網絡直播、輔助文件和議程

如欲註冊並參加部分演講簡報和問答環節的現場網絡直播，請瀏覽 www.manulife.com/InvestorDay。演講簡報的投影片、活動議程和講者簡歷可在我們的網站www.manulife.com/InvestorDay上獲取。活動結束後，我們將在網站上提供存檔網播視頻、輔助文件和文字記錄。演講簡報和討論環節的大致安排和開始時間，請詳見下表。

第一天：6 月 25 日（星期二），香港

當地時間 東岸時間 會議環節 講者 / 問答環節的出席人士 上午8:30 6月24日晚上8:30 CEO 演講簡報 Roy Gori 上午9:00 6月24日晚上9:00 CFO 演講簡報 Colin Simpson 上午9:30 6月24日晚上9:30 問答環節：企業策略與提升門檻的途徑 Roy Gori, Colin Simpson, Marc Costantini 上午10:45 6月24日晚上10:45 關於全球財富與資產管理業務的演講簡報 Paul Lorentz 上午11:30 6月24日晚上11:30 問答環節：全球財富與資產管理業務 Paul Lorentz, Michael Dommermuth, Aimee DeCamillo 下午1:15 6月25日凌晨1:15 亞洲演講簡報 Phil Witherington 下午1:45 6月25日凌晨1:45 關於全球高端業務的演講簡報 Jean Wong 下午2:15 6月25日凌晨2:15 亞洲市場展示： 新加坡、越南及其他新興市場4 Kah Siang Khoo, Venice Chan, Sachin N. Shah 下午3:15 6月25日凌晨3:15 問答環節：亞洲 Phil Witherington, Jean Wong, Kah Siang Khoo, Venice Chan, Sachin N. Shah

第二天：6 月 26 日（星期三），香港

當地時間 東岸時間 會議環節 講者 / 問答環節嘉賓 上午8:45 6月25日晚上8:45 亞洲市場展示：香港4 Patrick Graham, Calvin Chiu 上午10:00 6月25日晚上10:00 與星展集團首席執行官對談 Roy Gori, Piyush Gupta（DBS） 上午11:00 6月25日晚上11:00 關於「數碼客戶領袖」（DCL）策略的演講簡報以及生成式AI實驗室 Karen Leggett, Jodie Wallis 上午11:30 6月25日晚上11:30 加拿大演講簡報 Naveed Irshad 下午12:00 6月26日凌晨12:00 美國演講簡報 Brooks Tingle 下午12:15 6月26日凌晨12:15 問答環節：加拿大、美國及企業DCL策略 Roy Gori, Karen Leggett, Naveed Irshad, Brooks Tingle

第三天：6 月 27 日（星期四），雅加達

當地時間 東岸時間 會議環節 講者 / 問答環節嘉賓 上午9:15 6月26日晚上9:15 亞洲市場展示：印尼4 Ryan Charland, Afifa

1 「普通股股東資金核心回報率」（「核心 ROE」）是一項「非公認會計準則」比率。 2 有關「匯回資金」的更多信息，請參閲下文「非公認會計準則財務指標及其他財務指標」。 3 請參閲下文「關於前瞻性表述的注意事項」。 4 關於亞洲市場展示的演講簡報不會通過網絡直播提供；演講簡報投影片將於投資者日網頁上發佈以供參考。

「非公認會計準則財務指標及其他財務指標」

本公司根據國際會計準則委員會發佈的《國際財務報告準則》編製綜合財務報表。我們使用一系列「非公認會計準則財務指標及其他財務指標」來評估整體業績，並對我們的每項業務進行評估。本節包括《National Instrument 52-112 - 「非公認會計準則財務指標及其他財務指標」》就「特定財務指標」（如其中所定義）所規定的信息。

本文内的「非公認會計準則」比率包括「普通股股東資金核心回報率」（「核心 ROE」）。

本文内的其他特定財務指標包括匯回資金。

「非公認會計準則」財務指標及「非公認會計準則」比率並非公認會計準則下的標準化財務指標，因此可能無法與其他發行人披露的類似財務指標進行比較。有見及此，這些財務指標不應予以單獨考慮，也不能取代根據公認會計準則呈列的任何其他財務資料。有關「非公認會計準則」財務指標及「非公認會計準則」比率的更多信息（包括上述指標），請參閱本公司截至2023年12月31日的年度《管理層討論及分析》內以引用方式納入的「非公認會計準則財務指標及其他財務指標」部分，該部分已上載至SEDAR+網站 http://www.sedarplus.ca。

關於前瞻性表述的注意事項：

宏利不時作出書面及/或口頭前瞻性表述，包括在本文内作出的表述。此外，我們的代表可能不時會向分析師、投資者、傳媒和其他人士口頭發表前瞻性表述。所有這些表述均根據加拿大省級證券法及美國1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文作出的。

本文件中的前瞻性表述包括（但不限於）：有關本公司策略重點和目標的表述，以及涉及本公司目的、目標、策略、意圖、計劃、信念、預期、估計等的表述，而且一般可以通過使用「將」、「預計」、「估計」、「相信」、「計劃」、「目的」、「繼續」、「目標」（或其反義詞）以及類似含義的詞語及詞句來識別，還包括有關未來可能或假定結果的表述。儘管我們相信此類前瞻性表述中反映的預期是合理的，但此類表述涉及風險和不確定性，不應過分依賴此類表述，也不應將其解釋為以任何方式確認市場或分析員的預期。

在作出前瞻性表述時會應用某些重要因素或假設，實際結果可能與此類表述中明示或暗示的結果存在重大差異。

可能導致實際結果與預期產生重大差異的重要因素包括但不限於：一般商業和經濟狀況（包括但不限於股票市場的表現、波動性和相關性、利率、信貸和掉期利差、匯率、投資損失和違約、市場流動性以及擔保人、再保險公司和交易對手的信用度）；2019 冠狀病毒病疫情的嚴重程度、持續時間和蔓延情況，以及政府當局為遏制2019 冠狀病毒病或處理其影響而可能採取的行動；法律法規的變化；我們開展業務的任何地區所適用的會計準則的變化；我們開展業務的任何地區所適用的監管資本要求的變化；執行策略計劃和策略計劃的變更；我們的財務實力或信用評級下調；我們維護聲譽的能力；商譽或無形資產減值或對未來稅收資產計提準備金；與發病率、死亡率和投保人行為有關的估算的準確性；在應用會計政策、精算方法和內含價值方法時所使用的其他估算的準確性；我們實施有效對沖策略的能力以及這些策略所產生的不可預見的後果；我們尋找適當資產支持長期負債的能力；競爭和整合的水平；我們通過當前和未來分銷渠道推銷和分銷產品的能力；因收購和處置業務而產生的不可預見的負債或資產減值；因出售分類為可供出售的投資而產生的損失的變現；我們的流動性，包括是否獲得融資以便在需要時在預期到期日清償現有財務負債；抵押額外擔保品的責任；是否取得信用證以提供資本管理靈活性；從交易對手處獲得的信息的準確性以及交易對手履行其責任的能力； 再保險的可用性、可負擔性和充足性；法律和監管程序，包括稅務審計、稅務訴訟或類似程序；我們調整產品和服務以適應不斷變化的市場之能力；我們吸引和留住關鍵管理人員、員工和代理人的能力；複雜模型的適當使用和闡釋或所用模型的不足之處； 與我們北美以外業務相關的政治、法律、營運和其他風險；收購或資產剝離，以及我們完成交易的能力；環境問題；我們保護知識產權的能力和面對侵權索賠的風險；以及我們無法從附屬公司提取現金。

有關可能導致實際結果與預期產生重大差異的重要風險因素，以及在作出前瞻性表述時所應用的重要因素或假設的更多信息，請參閲本公司的 2023年《管理層討論及分析》内的「風險因素與風險管理」和「重要精算與會計政策」，以及截至 2023 年 12 月 31 日的年度綜合財務報表的「風險管理」附註，以及我們向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中的其他部分。

除非另有說明，本文件内的前瞻性表述均截至本文件發佈之日，其目的是幫助投資者和其他人士瞭解本公司的財務狀況和營運業績、本公司的未來營運以及我們的目標和策略重點，可能不適合用於其他目的。除非法律要求，我們不承諾更新任何前瞻性表述。

SOURCE 宏利香港