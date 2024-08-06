華龍航空斬獲2024中國財經峰會雙項大獎 引領公務航空邁入數智化新時代

香港2024年8月6日 /美通社/ -- 近日，CFS2024第十三屆中國財經峰會暨Amazing 2024創新企業家節在北京圓滿落幕。在這場盛會上，亞太地區最大的公務機公司——華龍航空，憑藉其出色的科技創新能力和卓越的市場表現，一舉榮獲「科技創新引領獎」與「數智化先鋒產品獎」兩項殊榮，這也是華龍航空連續第六年在財經峰會上斬獲重磅獎項。

本屆財經峰會以「向新而行，新質生產力激發新活力」為主題，匯聚了眾多國內外商業精英、經濟學界領袖及創新企業家，共同探討科技創新、數字經濟、智能製造等前沿議題，共享中國機遇，共謀經濟復甦與增長之路。作為唯一一家被評為國家級高新技術企業的公務機管理公司，華龍航空受邀在峰會上分享其在數字化技術方面的獨特優勢和實踐經驗。

自2011年成立以來，華龍航空始終將科技創新視為企業發展的核心驅動力，不斷投入資源，並成立了自有的技術開發公司，率先在公務航空業開啟了數字化變革之路。在當前全球公務航空市場競爭日益激烈、客戶需求日趨多樣化的背景下，這一戰略顯得尤為重要。通過持續的技術革新，推動實時數據分析和智能決策支持，華龍航空能夠為客戶提供更加精準和個性化的服務，從而在激烈的市場競爭中保持領先地位。

此次榮獲「數智化先鋒產品獎」的「華龍智雲」一體化智能運行辦公平台，正是華龍航空自主研發的一項重大創新突破。該平台不僅引入了全球領先的安全管理工具，還深度融合了華龍航空在多個關鍵領域的自主研發系統，使得整個飛機運行流程更加清晰、具象且可追溯，為飛機的安全運行提供了更加堅實有力的保障。同時，此平台也極大地提升了客戶體驗，使公務機用戶能夠更透明、更全面地掌握飛機信息。

依託於「華龍智雲」平台的強大功能，華龍航空正穩步向智慧化邁進，並成功構建了「數智華龍」運行控制中心。該中心作為華龍航空智慧化的核心，能夠全面掌握整個機隊的實時運行情況，進一步提升了安全運行標準和運行效率。通過卓越的智能化與集成化能力，它顯著提升了飛行的自主性和環境適應性，實現了資源管理方面的革命性轉變，以更好地適應未來公務航空市場的需求和挑戰。

通過持續的技術投入和研發，華龍航空在公務機領域取得了顯著成就。公司不僅持續通過了國際公務安全運行最高級別認證，並保持了最長的最高安全運行標準時間記錄，還在客戶滿意度方面表現出色，機隊規模已持續五年位居亞太第一。此次榮獲雙項殊榮，不僅是對華龍航空技術創新的認可，更是對其推動行業進步和可持續發展貢獻的肯定。

展望未來，華龍航空表示，將繼續秉持以技術創新引領企業發展，不斷深化在數智化領域的探索與實踐。公司將持續加大研發投入，致力於運用更加先進的數字化、智能化技術，進一步提升飛行安全、優化服務體驗，為客戶提供更加卓越、個性化的公務航空解決方案。同時，華龍航空也將積極發揮其在行業內的引領作用，與全球航空業的同仁們攜手共進，共同推動公務航空業的數智化轉型與可持續發展。

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SOURCE 華龍航空