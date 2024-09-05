2024第十二屆姚基金慈善賽叫好又叫座 香港體育盛事強心針

05 9月, 2024, 10:11 CST
香港2024年9月4日 /美通社/ -- 由北京姚基金公益基金會和中國青少年發展基金會主辦，大顏色體育文化聯合主辦、央視體育和眾輝體育協辦的「2024第十二屆姚基金慈善賽」於2024年8月20日在香港亞洲國際博覽館圓滿落幕。
以美國男子職業籃球聯賽（以下簡稱「美職籃」）超級巨星，包括2018年度MVP兼10屆全明星球員詹姆斯‧哈登（James Harden）、9屆全明星球員保羅‧喬治（Paul George）、6屆全明星球員吉米‧巴特勒（Jimmy Butler）和擁有一枚總冠軍指環的新秀挑戰賽MVP球員凱爾‧庫茲馬（Kyle Kuzma）為骨幹組成的國際籃球明星隊強陣出擊，與以韓德君、郭艾倫、李曉旭、周鵬、方碩等一眾中國籃球明星球員合演一場精彩賽事，掀起全場熾熱氣氛。一如過往多屆姚基金慈善賽的傳統，在「夢幻第三節」時，來自姚基金希望小學籃球季和香港及澳門小球員登場，多位球星亦加入雙方隊伍之中，與小球員們並肩作戰。賽事最終由國際籃球明星隊以128比104分勝出。賽事門票開售時三分鐘即售罄，一票難求，中外球星均出盡全力為慈善，球迷大呼值回票價，是香港成功舉辦的又一國際體育盛事。
除了主賽事之外，大會在同日早上舉辦籃球嘉年華活動，邀得保羅‧喬治及凱爾‧庫茲馬出席，並與香港中聯辦及警訊、海關代表和一眾小球員同場競技，而吉米‧巴特勒亦亮相活動與小朋友進行三分球比賽，令球場內外氣氛推至最高峰。除此，主辦方還安排了校園探訪、慈善晚宴活動，邀得球員及各界嘉賓共襄善舉。
是次賽事為「M」品牌認可活動，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動；同時獲得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部、香港旅遊發展局和中國香港籃球總會、中國澳門籃球總會共同支持，全日共吸引近超八千名球迷入場觀賞賽事及嘉年華。
作為聯合主辦方，大顏色體育文化自2023年前後成功將姚基金慈善賽落地澳門和香港，在2025大灣區的大背景下，將繼續致力於投資及運營優質體育IP跨境落地，助力推動大灣區體育文化+盛事旅遊的發展。
SOURCE 大顏色體育文化
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