2024第十二屆姚基金慈善賽叫好又叫座 香港體育盛事強心針

除了主賽事之外，大會在同日早上舉辦籃球嘉年華活動，邀得保羅‧喬治及凱爾‧庫茲馬出席，並與香港中聯辦及警訊、海關代表和一眾小球員同場競技，而吉米‧巴特勒亦亮相活動與小朋友進行三分球比賽，令球場內外氣氛推至最高峰。除此，主辦方還安排了校園探訪、慈善晚宴活動，邀得球員及各界嘉賓共襄善舉。

是次賽事為「M」品牌認可活動，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動；同時獲得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部、香港旅遊發展局和中國香港籃球總會、中國澳門籃球總會共同支持，全日共吸引近超八千名球迷入場觀賞賽事及嘉年華。

作為聯合主辦方，大顏色體育文化自2023年前後成功將姚基金慈善賽落地澳門和香港，在2025大灣區的大背景下，將繼續致力於投資及運營優質體育IP跨境落地，助力推動大灣區體育文化+盛事旅遊的發展。

SOURCE 大顏色體育文化