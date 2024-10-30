2024建造業議會國際建造數碼化論壇暨展覽 引領智慧建造新時代

建造業議會主席何安誠教授工程師於歡迎致辭中提及：「今次活動乃行業的里程碑，在探索數碼化界領域的路上，應用建築信息模擬（BIM）和數碼工程監督系統（DWSS）等科技已成為業界工作日常，綜合數碼共用平台（CDE）及安全智慧工地系統（4S）亦同為關鍵，但我們的目標不止於此，業界必須應用更多有力改造行業的數碼科技。從先進數據分析開始，以至利用人工智能驅動項目設計及管理，我們將發掘數碼化於改變建造業生態及促進合作的潛能。」

是次盛事為期兩天，設有四大主題展覽，包括「安全智慧工地系統」、「機械人」、「數碼化平台」和「研究及創新」，吸引逾40間參展商參加，展示建造業最先進的技術及創新解決方案，並設有展覽主講台及商貿配對區，讓參展商與業界及公眾人士交流，拓展商機。

論壇匯聚逾30位來自海內外的業界專家，分享建造業前瞻遠景、未來趨勢及實際經驗，內容涵蓋「建造數碼化」四大主題，其中「建造領袖論壇」及「智慧項目交付論壇」已順利舉行，而「未來建造論壇」及「智慧建築資產論壇」亦今天展開，由業界翹楚分享他們的見解和經驗。

有關GCDFE 2024的詳情，請瀏覽網頁events.cic.hk/gcdfe。

SOURCE 建造業議會