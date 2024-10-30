2024建造業議會國際建造數碼化論壇暨展覽 引領智慧建造新時代

新聞提供者建造業議會
30 10月, 2024, 10:32 CST
香港2024年10月30日 /美通社/ -- 由建造業議會及發展局合辦的「2024建造業議會國際建造數碼化論壇暨展覽」（GCDFE）假香港會議展覽中心於10月29日及30日舉行，並由發展局局長甯漢豪女士、建造業議會主席何安誠教授工程師、建造業議會執行總監鄭定寕工程師、發展局項目策略及管控處處長羅國權先生和GCDFE籌備委員會主席鄭展鵬教授共同主持開幕典禮。
發展局局長甯漢豪女士致揭幕辭時表示：「建造業一直以來皆為香港成功的基石，但前路有重重挑戰，如勞工老化、生產力下降、成本上升、工地安全隱憂，我堅信解決上述問題的其中一個關鍵在於數碼化。」甯局長亦稱，自從2018年起推行「建造業2.0」，政府積極推動建造業界採用數碼化，並以身作則，循序漸進，促進建造業數碼轉型。她亦期望與業界攜手同行，透過創新技術推動香港高質發展。
建造業議會主席何安誠教授工程師於歡迎致辭中提及：「今次活動乃行業的里程碑，在探索數碼化界領域的路上，應用建築信息模擬（BIM）和數碼工程監督系統（DWSS）等科技已成為業界工作日常，綜合數碼共用平台（CDE）及安全智慧工地系統（4S）亦同為關鍵，但我們的目標不止於此，業界必須應用更多有力改造行業的數碼科技。從先進數據分析開始，以至利用人工智能驅動項目設計及管理，我們將發掘數碼化於改變建造業生態及促進合作的潛能。」
是次盛事為期兩天，設有四大主題展覽，包括「安全智慧工地系統」、「機械人」、「數碼化平台」和「研究及創新」，吸引逾40間參展商參加，展示建造業最先進的技術及創新解決方案，並設有展覽主講台及商貿配對區，讓參展商與業界及公眾人士交流，拓展商機。
論壇匯聚逾30位來自海內外的業界專家，分享建造業前瞻遠景、未來趨勢及實際經驗，內容涵蓋「建造數碼化」四大主題，其中「建造領袖論壇」及「智慧項目交付論壇」已順利舉行，而「未來建造論壇」及「智慧建築資產論壇」亦今天展開，由業界翹楚分享他們的見解和經驗。
有關GCDFE 2024的詳情，請瀏覽網頁events.cic.hk/gcdfe。
SOURCE 建造業議會
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