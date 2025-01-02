2024養和癌症治療學術研討會 聚焦癌症治理新突破

新聞提供者HKSH Medical Group
02 1月, 2025, 17:47 CST
香港2025年1月2日 /美通社/ -- 由養和癌症中心主辦的第六屆「養和癌症治療學術研討會」（下稱「研討會」） 於12月12日假座養和東區大樓舉行，以《癌症治理新突破》為主題，吸引約800名來自世界各地的醫療專業人員親身和線上同步參與。適逢「養和質子治療中心」投入服務一周年，作為全球逾120間質子治療設施之一，多位養和專家於研討會上集中分享香港首部質子治療系統啟用以來，在治療如頭頸癌、乳癌、兒童癌症等主要癌症的本地經驗，並探討養和結合臨床及科研的癌症治療嶄新技術，包括磁力導航放射治療、癌症基因精準治療、結合免疫藥物治療等不同範疇所取得的突破性進展。
養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生於開幕致辭時表示：「質子治療項目經過近二十年籌建與培訓，質子治療系統於2023年正式投入服務，標誌著香港醫學科技的重大突破，背後凝聚了多個專科團隊的共同努力。期望癌症治療學術研討會能為不同領域的癌症醫學專家提供交流經驗與新知的平台，致力提升癌症治療的臨床成果。」李院長亦提及，除臨床服務及推動科研外，養和亦與美國亞利桑那州妙佑診所（Mayo Clinic）合作，為腫瘤科專科醫生提供質子治療專業培訓，進一步確立香港作為大中華區域內癌症醫療樞紐的角色。
養和醫療集團營運總監暨養和醫院董事李維文先生為研討會總結時強調：「隨著養和質子治療中心的啟用，養和現已配備齊全一系列世界級頂尖的癌症放射治療系統。養和團隊至今已進行約300個質子治療個案，主要為乳癌及前列腺癌個案，其中兒童患者約佔百分之十。養和將繼續穩步發展質子治療服務，落實為各主要癌症制定治療方案，並尤其關注兒童癌症病人的需要，致力降低治療副作用，助力病童健康成長。」
「養和癌症中心」隨著質子治療服務的開展已穩步邁向新里程，目前設於跑馬地及阿公岩兩大院區，將繼續透過基因檢測、先進造影、分子病理診斷、外科手術治療、嶄新的化學 / 免疫 / 標靶藥物治療、血液及細胞治療、復康及營養諮詢以至心理輔導等一站式跨專科服務，致力為癌症病人提供全面先進、優質可靠的醫療選擇和服務。
此外，養和將於2025年11月主辦國際粒子放射治療大會—第五屆PTCOG Asia Oceania年會，這是香港首次舉辦的粒子治療國際學術會議，預期將吸引全球頂尖專家，共同探討創新療法，進一步推動及提升醫療水平，為癌症病人帶來治療的希望。
了解更多資訊：養和質子治療中心網頁 | 質子治療系列影片
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