2024養和癌症治療學術研討會 聚焦癌症治理新突破

香港2025年1月2日 /美通社/ -- 由養和癌症中心主辦的第六屆「養和癌症治療學術研討會」（下稱「研討會」） 於12月12日假座養和東區大樓舉行，以《癌症治理新突破》為主題，吸引約800名來自世界各地的醫療專業人員親身和線上同步參與。適逢「養和質子治療中心」投入服務一周年，作為全球逾120間質子治療設施之一，多位養和專家於研討會上集中分享香港首部質子治療系統啟用以來，在治療如頭頸癌、乳癌、兒童癌症等主要癌症的本地經驗，並探討養和結合臨床及科研的癌症治療嶄新技術，包括磁力導航放射治療、癌症基因精準治療、結合免疫藥物治療等不同範疇所取得的突破性進展。

養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生於開幕致辭時表示：「質子治療項目經過近二十年籌建與培訓，質子治療系統於2023年正式投入服務，標誌著香港醫學科技的重大突破，背後凝聚了多個專科團隊的共同努力。期望癌症治療學術研討會能為不同領域的癌症醫學專家提供交流經驗與新知的平台，致力提升癌症治療的臨床成果。」李院長亦提及，除臨床服務及推動科研外，養和亦與美國亞利桑那州妙佑診所（Mayo Clinic）合作，為腫瘤科專科醫生提供質子治療專業培訓，進一步確立香港作為大中華區域內癌症醫療樞紐的角色。