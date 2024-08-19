在沙地阿拉伯王儲穆罕默德•本•薩勒曼的贊助下，2024 年 Global Logistics Forum 將在利雅得舉行

沙地阿拉伯利雅德2024年8月20日 /美通社/ -- 沙地阿拉伯運輸與物流服務部宣佈，2024 年 Global Logistics Forum 將於 10 月 12 至 14 日在阿卜杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District）舉行。在兩聖寺護法國王穆罕默德•本•薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）的贊助下，這項具有里程碑意義的活動旨在促進國際合作，重塑全球貿易和供應鏈格局。

論壇預計將吸引超過 10,000 位與會者，包括來自世界各地的國家元首、部長、業界領袖、專家和創新者。此活動將專注於改善業界基礎設施和優化物流營運，以推動增長並最大限度地發揮影響。本屆論壇的關鍵主題是業界面對全球氣候變遷的適應性需求，論壇為利益相關者提供合作平台，以推動有意義的變化。

與會者可以加入一系列動態討論會、互動工作坊和展覽，旨在鼓勵國際合作並激發可持續物流解決方案的創新。論壇還將重點介紹沙特阿拉伯在業界的重大進展，包括在物流績效指數中令人印象深刻的升幅，以及實現國家運輸和物流策略目標方面的進展。

此外，論壇還將揭開王儲殿下於 2023 年中宣布的物流中心總體規劃的神秘面紗。這項壯志凌雲的計劃，旨在建立超過 1 億平方米的物流中心，務求增強基礎設施，促進多樣化經濟，並鞏固沙特阿拉伯作為全球物流樞紐的地位。

本屆論壇位於利雅德，世界三大洲的交匯點，是全球最動態的經濟體之一的所在地，為與會者提供能夠影響未來物流趨勢的獨特機會、與全球領導者建立關係，以及探索突破性的合作。利雅德的現代基礎設施和豐富的文化遺產，進一步美化了這個著名活動的周圍環境。

傳媒資料包：

除新聞稿外，我們還製作了指定的傳媒資料包，其中包括圖片、常見問題解答 ，以及可在此下載的資料表。

Global Logistics Forum (GLF) 簡介：

Global Logistics Forum (GLF) 是一個創新平台，致力於塑造物流領導地位的未來，將全球領導者、投資者和主要持份者聚集在一起，促進合作並推動物流業的發展。

透過展示高科技的進步和推廣創新解決方案，GLF 領導促進全球連通性及推動產業成長的計劃。由沙地阿拉伯運輸和物流服務部主辦的首屆活動，旨在透過聯合生態系統合作拍檔來重塑全球貿易和供應鏈，以提高全球化的世界中的效率、彈性、可持續性和盈利能力。

有關更多資訊或註冊活動，請瀏覽 https://glforum.org/

SOURCE Ministry of Transport and Logistics Services, Saudi Arabia