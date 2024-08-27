香港電腦通訊節2024 KIOXIA高性能2TB microSD盡顯光芒 多款超筍價會場優惠 反應理想

2024電腦通訊節KIOXIA鎧俠攤位產品亮點：

全港首發 2TB microSD 卡：適用於航拍、電玩（如Switch）、Action cam，提供極高容量，無需頻繁更換記憶卡；以及可以抵抗不同惡劣天氣環境。



第二代 4K 記憶卡：KIOXIA率先推出第二代SD card 和 microSD card，無論用 於 手機、平板，以至數碼相機 的記憶卡 ，都全面提升讀寫速度，支持U3規格，輕鬆做到4K拍攝。



專為 行車記錄儀 和監控鏡頭設計SD Card： 行車記錄儀 和監控鏡頭的不間斷錄影，直接影響一般記憶卡的使用壽命。特別為這類別而設計的 EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久力型 microSD card 直接解決 此 問題。512GB高容量加上極高寫入速度，更加能夠同時支持有2支4K前後錄影鏡頭的 行車記錄儀 。

KIOXIA鎧俠攤位會場活動亮點：

主舞台遊戲活動：送出2張 KIOXIA EXCERIA PLUS 1TB microSD card (價值 $1,980 )



籃球投籃王挑戰賽：投籃王盟主會獲得記憶體產品大獎，包括 行車記錄儀 記憶卡、Action CAM 記憶卡等等，獎品每天不同。



「一元起拍賣」每天主舞台舉行「一蚊起拍賣」，有多款KIOXIA產品以一元起拍賣。



優惠產品：

a/ 全港首張 2TB 記憶卡，KIOXIA EXCERIA PLUS G2 2TB microSD card，原價：$2888，會場限售價：$1980 (每日限售5張)

b/ 高耐久力型 行車記錄儀 /監控鏡頭記憶卡，KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 512GB microSD card，原價：$860，會場限售價：$498 (每日限售5張)

c/ 金屬外殼高速 USB3.2 Gen1 隨身碟，KIOXIA TransMemory U366 32GB 隨身碟，原價：$48，會場限售價：$25 (每日限售20張)

d/ 第二代4K拍攝U3記憶卡，KIOXIA EXCERIA G2 256GB microSD card，原價：$138，會場限售價：$108 (每日限售10張)



KIOXIA 「即時用」現金券： 買滿 $550即減$50，買滿$1,100即減$150，買滿$2,200即減$350。

此外，KIOXIA 展位特別展示了其專利製造技術、創新的BiCS FLASH™ 3D快閃記憶體模型和視頻介紹，以及300mm NAND FLASH 晶圓實物展示，供公眾打卡留念。

Muse 代理KIOXIA 快閃記憶產品20年

見証NAND FLASH記憶產品對消費者日常生活的變化

從2004年微思數碼有限公司獲委任為品牌的港澳區指定代理商，到2024年全港第一張2TB microSD卡正式上市，微思數碼見證了KIOXIA的品牌和產品得到廣大用戶的肯定和認同，以及NAND FLASH記憶產品對消費者日常生活的變化。鎧俠亞洲有限公司（KIOXIA Asia Ltd）董事長及總裁岡本成之先生在開幕儀式致詞時感謝廣大用戶過去20逾年對KIOXIA產品的堅定支持：「微思數碼有限公司在港澳地區代理KIOXIA個人記憶產品已經超過20年，同時亦見證了快閃記憶產品的發展以及產品在不同應用領域上的改變，在20年前還只有MB容量的記憶卡，到如今KIOXIA已經推出了2TB的大容量記憶卡，容量增加了10萬倍！在此衷心感謝香港用家的長期支持。」

年份 發展大事紀 2004 正式代理TOSHIBA (現改名為KIOXIA) 記憶卡，當年的SD卡容量只有幾十MB，而現在我們推出的2TB，是十萬倍的增長，讓應用範圍更廣，反映出發展成長和應用的變化。 2008 TOSHIBA memory card在香港 銷售市場佔比超過51% (source: GFK) 2012-15 FLASHAIR memory card 和 NFC memory card 推出市場，讓memory card 的應用更多元化 2016 FLASH AIR memory card 讓香港成為全球人均購買量最高的城市 2019 TOSHIBA Memory 更名為 KIOXIA 2022 慶祝 KIOXIA 發明 NAND FLASH 35周年 2024 全港第一張 2TB microSD card正式上市

關於 KIOXIA

KIOXIA是記憶體解決方案的全球領導者，致力於開發、生產和銷售快閃記憶體產品。2020年 4 月，宣布推出「KIOXIA」品牌的消費型產品，其中包括microSD/SD記憶卡、USB隨身碟。憑藉其microSD/SD記憶卡、USB隨身碟的全方位組合，鎧俠專為終端消費者設計可以隨時隨地儲存其數位生活方式的消費型產品。鎧俠的消費型產品主要用於智慧型手機、平板電腦和個人電腦、數位相機等裝置，並針對這些應用進行了產品優化。KIOXIA的創新 3D 快閃記憶體技術 BiCS FLASH™ 正在形塑高密度儲存應用的未來，包括先進的智慧型手機、PC、汽車和資料中心。2024年1月，Kioxia (鎧俠) 廠商利用專利製造技術，包括其創新的BiCS FLASH™ 3D快閃記憶體和內部設計的控制器，成功製造出2TB microSDXC UHS-I記憶卡並於香港發售，成為全港首張2TB 記憶卡。

官網: https://personal.kioxia.com/zh-hk/top.html

SOURCE 微思數碼有限公司