2024 年 QS 世界大學學科排名

新聞提供者

QS Quacquarelli Symonds

10 4月, 2024, 18:00 CST

55 個學科的頂尖大學揭曉

倫敦 2024年4月10日 /美通社/ -- 全球高等教育分析師 QS Quacquarelli Symonds 發佈了第十四版 QS 世界大學學科排名。這是一份涵蓋 96 個國家和地區 1,500 餘所大學55 個學科的獨立比較分析報告。2023 年，QS 排名在 TopUniversities.com 網站上有超過 6,000 萬次瀏覽量，全球媒體及機構引用次數多達 124,000 次。

學科排名占位最多的前 10 個國家

進入排名的大學數量

進入排名的學科數量

學科排名占位最多的前 10

美國

213

3039

244

英國

103

1569

148

瑞士

27

220

31

新加坡

5

103

29

澳大利亞

36

797

17

加拿大

32

646

17

荷蘭

21

328

13

中國（內地）

101

882

8

意大利

56

577

8

德國

60

774

5

法國

73

516

5

日本

44

436

5

全球亮點

  • 美國大學領跑 32 個科目。哈佛大學是全球表現最好的大學，有 19 個學科世界排名第一。麻省理工學院緊隨其後，有 11 個學科世界排名第一。
  • 英國各大院校在 16 個學科中領先。牛津大學有四個學科世界排名第一，緊接著是劍橋大學、倫敦大學學院、皇家藝術學院和皇家音樂學院，分別在各自的領域中各領跑兩個學科。
  • 按排名大學數量比例計算，瑞士摘得最多的學科第 1 (4) 。蘇黎世联邦理工學院 (ETH Zurich) 有三個學科排名第一，成為歐陸最強的學術機構。
  • 澳大利亞的墨爾本大學和悉尼大學在世界頂尖 100 個學科中獲得最多的提名，分別為 53 個和 52 個。
  • 法國是國際合作研究领域的佼佼者，在國際研究網絡的全球前 10 名中，法國便佔據了 23 席。
  • 日本扭轉了超過五年的衰減局面。在之前上榜的科目中，26% 排名上升，21% 排名下降，42% 保持不變，因此整體提升了 5%。
  • 中國是第三個擁有最多上榜大學或學科的國家，有八個學科世界排名前 10。清華大學有三個學科取得了歷史最高排名，其中藝術史學位列全球第 5。
  • 印度的排名和整體表現均大幅提升，分別上升了 19% 和 17% 。
  • 巴西拉丁美洲在排名中佔比最高的國家，有院校入圍全球前 100 名。墨西哥則擁有拉丁美洲最多的全球前 20 學科 (4)。
  • 沙特阿拉伯的 KFUPM 提供阿拉伯地區排名最高的課程，分別是石油工程（第 5 位）和礦業與採礦工程（第 8 位）。
  • 非洲排名第一的開普敦大學在發展研究領域排名全球第15 位。

QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：「在全球通脹升溫、地緣政治局勢不穩，以及超過 50 個國家舉行大選的情況下，支持高等教育和國際學生交流比以往任何時候都更加重要，因為這是推動創新和社會進步的關鍵。QS 有史以來規模最大的院校比較分析強調了多元化、研究夥伴關係、投資以及跨境學術和業界合作的重要性。」

SOURCE QS Quacquarelli Symonds

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