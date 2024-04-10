2024 年 QS 世界大學學科排名

10 4月, 2024, 18:00 CST
55 個學科的頂尖大學揭曉
倫敦 2024年4月10日 /美通社/ -- 全球高等教育分析師 QS Quacquarelli Symonds 發佈了第十四版 QS 世界大學學科排名。這是一份涵蓋 96 個國家和地區 1,500 餘所大學和 55 個學科的獨立比較分析報告。2023 年，QS 排名在 TopUniversities.com 網站上有超過 6,000 萬次瀏覽量，全球媒體及機構引用次數多達 124,000 次。
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學科排名占位最多的前 10 個國家
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進入排名的大學數量
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進入排名的學科數量
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學科排名占位最多的前 10 位
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美國
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213
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3039
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244
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英國
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103
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1569
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148
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瑞士
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27
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220
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31
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新加坡
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5
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103
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29
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澳大利亞
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36
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797
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17
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加拿大
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32
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646
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17
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荷蘭
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21
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328
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13
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中國（內地）
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101
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882
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8
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意大利
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56
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577
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8
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德國
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60
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774
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5
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法國
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73
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516
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5
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日本
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44
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436
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5
全球亮點
- 美國大學領跑 32 個科目。哈佛大學是全球表現最好的大學，有 19 個學科世界排名第一。麻省理工學院緊隨其後，有 11 個學科世界排名第一。
- 英國各大院校在 16 個學科中領先。牛津大學有四個學科世界排名第一，緊接著是劍橋大學、倫敦大學學院、皇家藝術學院和皇家音樂學院，分別在各自的領域中各領跑兩個學科。
- 按排名大學數量比例計算，瑞士摘得最多的學科第 1 (4) 。蘇黎世联邦理工學院 (ETH Zurich) 有三個學科排名第一，成為歐陸最強的學術機構。
- 澳大利亞的墨爾本大學和悉尼大學在世界頂尖 100 個學科中獲得最多的提名，分別為 53 個和 52 個。
- 法國是國際合作研究领域的佼佼者，在國際研究網絡的全球前 10 名中，法國便佔據了 23 席。
- 日本扭轉了超過五年的衰減局面。在之前上榜的科目中，26% 排名上升，21% 排名下降，42% 保持不變，因此整體提升了 5%。
- 中國是第三個擁有最多上榜大學或學科的國家，有八個學科世界排名前 10。清華大學有三個學科取得了歷史最高排名，其中藝術史學位列全球第 5。
- 印度的排名和整體表現均大幅提升，分別上升了 19% 和 17% 。
- 巴西是拉丁美洲在排名中佔比最高的國家，有院校入圍全球前 100 名。墨西哥則擁有拉丁美洲最多的全球前 20 學科 (4)。
- 沙特阿拉伯的 KFUPM 提供阿拉伯地區排名最高的課程，分別是石油工程（第 5 位）和礦業與採礦工程（第 8 位）。
- 非洲排名第一的開普敦大學在發展研究領域排名全球第15 位。
QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：「在全球通脹升溫、地緣政治局勢不穩，以及超過 50 個國家舉行大選的情況下，支持高等教育和國際學生交流比以往任何時候都更加重要，因為這是推動創新和社會進步的關鍵。QS 有史以來規模最大的院校比較分析強調了多元化、研究夥伴關係、投資以及跨境學術和業界合作的重要性。」
SOURCE QS Quacquarelli Symonds
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