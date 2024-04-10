2024 年 QS 世界大學學科排名

55 個學科的頂尖大學揭曉

倫敦 2024年4月10日 /美通社/ -- 全球高等教育分析師 QS Quacquarelli Symonds 發佈了第十四版 QS 世界大學學科排名。這是一份涵蓋 96 個國家和地區 1,500 餘所大學和 55 個學科的獨立比較分析報告。2023 年，QS 排名在 TopUniversities.com 網站上有超過 6,000 萬次瀏覽量，全球媒體及機構引用次數多達 124,000 次。

學科排名占位最多的前 10 個國家

進入排名的大學數量 進入排名的學科數量 學科排名占位最多的前 10 位 美國 213 3039 244 英國 103 1569 148 瑞士 27 220 31 新加坡 5 103 29 澳大利亞 36 797 17 加拿大 32 646 17 荷蘭 21 328 13 中國（內地） 101 882 8 意大利 56 577 8 德國 60 774 5 法國 73 516 5 日本 44 436 5

全球亮點

美國 大學領跑 32 個科目。哈佛大學是全球表現最好的大學，有 19 個學科世界排名第一。麻省理工學院緊隨其後，有 11 個學科世界排名第一。

大學領跑 32 個科目。哈佛大學是全球表現最好的大學，有 19 個學科世界排名第一。麻省理工學院緊隨其後，有 11 個學科世界排名第一。 英國 各大院校在 16 個學科中領先。牛津大學有四個學科世界排名第一，緊接著是劍橋大學、倫敦大學學院、皇家藝術學院和皇家音樂學院，分別在各自的領域中各領跑兩個學科。

各大院校在 16 個學科中領先。牛津大學有四個學科世界排名第一，緊接著是劍橋大學、倫敦大學學院、皇家藝術學院和皇家音樂學院，分別在各自的領域中各領跑兩個學科。 按排名大學數量比例計算， 瑞士 摘得最多的學科第 1 (4) 。蘇黎世联邦理工學院 (ETH Zurich) 有三個學科排名第一，成為歐陸最強的學術機構。

摘得最多的學科第 1 (4) 。蘇黎世联邦理工學院 (ETH Zurich) 有三個學科排名第一，成為歐陸最強的學術機構。 澳大利亞 的墨爾本大學和悉尼大學在世界頂尖 100 個學科中獲得最多的提名，分別為 53 個和 52 個。

的墨爾本大學和悉尼大學在世界頂尖 100 個學科中獲得最多的提名，分別為 53 個和 52 個。 法國 是國際合作研究领域的佼佼者，在國際研究網絡的全球前 10 名中，法國便佔據了 23 席。

是國際合作研究领域的佼佼者，在國際研究網絡的全球前 10 名中，法國便佔據了 23 席。 日本 扭轉了超過五年的衰減局面。在之前上榜的科目中，26% 排名上升，21% 排名下降，42% 保持不變，因此整體提升了 5%。

扭轉了超過五年的衰減局面。在之前上榜的科目中，26% 排名上升，21% 排名下降，42% 保持不變，因此整體提升了 5%。 中國 是第三個擁有最多上榜大學或學科的國家，有八個學科世界排名前 10。清華大學有三個學科取得了歷史最高排名，其中 藝術史學 位列全球第 5。

是第三個擁有最多上榜大學或學科的國家，有八個學科世界排名前 10。清華大學有三個學科取得了歷史最高排名，其中 位列全球第 5。 印度 的排名和整體表現均大幅提升，分別上升了 19% 和 17% 。

的排名和整體表現均大幅提升，分別上升了 19% 和 17% 。 巴西 是 拉丁美洲 在排名中佔比最高的國家，有院校入圍全球前 100 名。 墨西哥 則擁有拉丁美洲最多的全球前 20 學科 (4)。

是 在排名中佔比最高的國家，有院校入圍全球前 100 名。 則擁有拉丁美洲最多的全球前 20 學科 (4)。 沙特阿拉伯 的 KFUPM 提供阿拉伯地區排名最高的課程，分別是 石油工程 （第 5 位）和 礦業與採礦工程 （第 8 位）。

的 KFUPM 提供阿拉伯地區排名最高的課程，分別是 （第 5 位）和 （第 8 位）。 非洲排名第一的開普敦大學在發展研究領域排名全球第15 位。

QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：「在全球通脹升溫、地緣政治局勢不穩，以及超過 50 個國家舉行大選的情況下，支持高等教育和國際學生交流比以往任何時候都更加重要，因為這是推動創新和社會進步的關鍵。QS 有史以來規模最大的院校比較分析強調了多元化、研究夥伴關係、投資以及跨境學術和業界合作的重要性。」

SOURCE QS Quacquarelli Symonds