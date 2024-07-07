2024年耀中再創斐然佳績 誕2狀元2榜眼8探花

耀中2024年IB文憑畢業生表現摘要如下：

2名學生榮獲45分滿分

2名學生榮獲44；8名學生榮獲43

27名學生取得40分或以上的成績

42名學生取得38分或以上的成績

76名學生（62 %）獲得IB雙語文憑



全球IB學生* 耀中IB文憑畢業生 最高得分 45 45 考獲40分或以上 8.87 % 22 % 考獲30分或以上 55.6 % 79 % 雙語文憑 26.8 % 62 % 考生人數 116,000 122

* 來自IBO的2023年IBDP考試數據

考獲45分的狀元陳海喬說：「我對我的成績感到非常興奮，並感謝學校和老師給予我的支持。自從我兩歲開始在耀中上學，以『遊戲為本』的學習模式是學校幼兒教育的核心， 一直到小學及中學時，老師也有辦法讓學習變得非常有趣，我們亦被培育一直保持好奇心去探索不同領域的知識。我們也有不同的機會發掘自己的興趣和尋找自己的方向，通過擔任辯論隊副隊長、學生長和學校年度音樂劇不同的角色等多個領導職務，我對各種科目都產生了興趣，因此我在申請大學時考慮了法律和醫學。在準備公開試期間，雖然也有感到壓力的時候，但學校的課外活動能夠幫助我減壓，保持生活的平衡。」

同樣考獲45分的狀元鄧知行說：「我感到十分驚喜，更和父母喜極而泣。這些年來，父母和老師一直是我的強大後盾。我小時候的學業成績不太突出，尤其是在科學和數學方面缺乏自信。在我七年級時，一位科學老師鼓勵我，讓我相信自己的能力，頓成我學習旅程的轉捩點。老師鼓勵我勇於嘗試，我亦從他舉辦的數學比賽中獲獎而建立自信。比賽肯定學生不斷嘗試的態度，並非以滿分取勝。自此，我便開始全力以赴向目標邁進。將來我希望成為醫生。透過在瑪麗醫院做過義工服務和在腸胃專科診所的影子實習，我明白到醫學涵蓋的不止於科學，更重要的是對患者的身心支援。醫學融匯科學知識與對人的關愛別具意義，亦啟發我立志學醫，懸壺濟世。」

耀中本年的畢業生獲得全球多所知名大學的錄取通知，其中包括史丹福大學、清華大學、牛津大學、倫敦大學學院及香港科技大學連同南加州大學和意大利的博科尼大學合辦的學位課程等。

耀中學生亦在不同領域各展所長，大學學科涵蓋了商業、法律、生物醫學科學、工程、表演藝術，特別是在電腦科學的人工智能領域方面有顯著的增長，期望為促進全球社會福祉作出貢獻、建設更美好的未來。我們的學生獲得了56個跨學科課程（指單一課程涉及兩個或更多學科）錄取通知、39個法律系錄取通知和超過30個醫學科學及生物醫學科課程錄取通知，印證耀中實踐全人教育的成果。

2024年耀中畢業生部分大學錄取名單包括：

英國 美國 • 杜倫大學 • 倫敦帝國學院 • 倫敦國王學院 • 倫敦政治經濟學院 • 倫敦瑪麗皇后大學 • 倫敦大學學院 • 巴斯大學 • 伯明罕大學 • 愛丁堡大學 • 曼徹斯特大學 • 牛津大學 • 華威大學 • 西敏大學 • 約克大學 • 波士頓大學 • 普渡大學 • 史丹福大學 • 加州大學柏克萊分校 • 加州大學戴維斯分校 • 加州大學爾灣分校 • 加州大學美熹德分校 • 加州大學河濱分校 • 加州大學聖地牙哥分校 • 加州大學聖塔芭芭拉分校 • 加州大學聖塔克魯茲分校 • 伊利諾大學厄巴納香檳分校 • 威斯康辛大學麥迪遜分校 • 范登堡大學 中國香港及中國內地 澳洲 ● 香港城市大學 ● 香港浸會大學 ● 香港中文大學 ● 香港理工大學 ● 香港科技大學 ● 香港大學 ● 清華大學 ● 悉尼大學 ● 墨爾本大學 ● 新南威爾斯大學 加拿大 ● 英屬哥倫比亞大學 ● 多倫多大學 ● 滑鐵盧大學 ● 西安大略大學

香港耀中國際學校教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）表示：「祝賀所有耀中2024年度畢業生獲得如此佳績，我們對學生奮勉不懈追求知識、探索志趣的學習態度感到十分驕傲。隨着學生追隨自己的熱忱和目標展開大學之旅，他們為世界作出貢獻又踏進了一大步。」

附錄一：畢業生感言

鍾澤成

收到牛津大學的生物醫學科錄取通知令我非常雀躍，亦期待在生物醫學領域作出貢獻。我希望從事生物醫學科的研究，特別是免疫學和風濕病學，並專注為目前無法治癒的疾病研發新的治療方案。

鄭巧兒

當我收到史丹福大學的錄取通知的喜訊時，我感到欣喜萬分，滿懐感恩，我付出的努力和毅力得到了回報。我希望未來能在商界發展，也冀盼能與哥哥和弟弟一起創辦初創公司，同時繼續服務弱勢社群，積極為社會作出貢獻。

李雨荷

獲得香港大學和加州大學柏克萊分校兩所著名大學的雙學位錄取通知書和獎學金，對我來說是夢想成真。

我相信每個人都有藝術的天賦，而藝術應無遠弗屆、觸手可及，不受經濟環境、宗教信仰或政治取向所限。我立志為藝術和文化產業作出貢獻，並為那些值得被欣賞卻未普及的文化發揚光大。

陳海喬

我很高興收到香港大學和香港中文大學兩所香港頂尖大學的醫學科和法律系錄取通知。我為自己的付出感到自豪，亦感謝我的老師和職業及升學輔導辦公室（Careers and University Guidance Office；「CUGO」）在整個升學過程中提供的寶貴意見和指導。

我立志以知識、勤奮和同理心來幫助有需要的人。成為醫生的話，就能把自己對科學的熱誠和人與人之間的直接互動融合。我期望能夠成為香港醫療和保健體制的主導成員， 對醫療政策作出貢獻，提高全球的公共衛生標準。

施慧欣

今天得悉結果時真的十分興奮。過去數年我竭盡所能，終於取得如此佳績，遠遠超出自己的預期，令我感到欣慰。這一切有賴老師和CUGO（Careers and University Guidance Office）輔導員的支援。

我的成績讓我獲得大學取錄，實現我在香港 中文大學學醫的畢生夢想。我要特別感謝我的家人，他們在我的學習生涯裡一直給予支持和信任。我期待著展開在醫療領域的旅程，希望為社會作出重大貢獻。

圖片下載：https://shorturl.at/HcpCu

有關香港耀中

曾楚珩女士於1932年創辦的耀中，為香港提供優質雙語教育90年之久。 耀中早期專注於幼兒教育的工作。時至今日，耀中提供 「一條龍」 優質教育，學制涵蓋幼兒、小學、中學教育以至國際普通中學教育文憑（IGCSE）以及國際文憑大學預科課程（IBDP）。

耀中已拓展至香港以外的地方，在中國內地的上海、北京、重慶和青島及美國矽谷均設有分校，每年培育逾6,000名學生。

耀中頌揚豐富多元的中西方教育，培養學生成為具有中英雙語能力、國際視野及競爭力的領袖。耀中學生得到全人和品格教育的栽培，致力成為富愛心和擁有環球視野的21世紀世界公民。

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SOURCE Yew Chung International School of Hong Kong