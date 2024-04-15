【首秀香港】信華信打造「數智」新引擎，實力亮相2024香港國際創科展

集中展示了信華信以智慧城市與數智技術雙輪驅動為核心競爭力，通過「9大創新產品及解決方案」，全面展現出致力於成為世界一流數智技術服務及解決方案提供商的硬實力。

智慧城市展區

詮釋了現代城市治理、環保低碳戰略和公共安全應急響應的核心環節，展示了信華信在構建智能、可持續、安全的城市生態環境方面所扮演的關鍵角色。

智慧園區解決方案：致力於打造智慧化、高效率的園區環境，整合先進科技與園區管理，提升生活質量與企業競爭力。通過智能設施管理、數據驅動決策、智能安防系統和便捷的智能服務，為園區帶來全方位的改變。

雙碳綜合解決方案：以核心關切方的應用場景為驅動力、以數字技術為助推器，實現數字化雙碳管控體系，助力雙碳決策和有效實施。

數慧應急解決方案：滿足重特大災害事故現場救援所需的全要素感知、應急通信保障、災情研判分析、協同指揮救援等實戰需求，引領數字化救援新理念，賦能應急能力新發展。

數智技術展區

從基於自有雲平台建立的大模型，到為各行各業提供可信、便捷的存證、溯源、數字收藏等服務，信華信賦能客戶實現多種業務場景下的數智化轉型。

信華信軟件工程領域大模型：以信華信自有雲平台「信華信睿信雲」為算力底座，通過MaaS形式提供服務，基於軟件工程垂直模型，實現垂直行業模型的工程化應用。助力行業提高交付質量，縮短交付周期。

信雲鏈D-BaaS服務平台：基於雲原生技術，為用戶提供易部署、易使用、易運維的區塊鏈技術服務。支持FISCO-BCOS、XuperChain、HyperLedger、Polygon、Etherum等多種聯盟鏈和公有鏈，為用戶提供存證、溯源、數字藏品等業務服務能力。

數智技術應用展區

通過數智技術應用實例，信華信致力於為工業制造提質增效，持續發揮工業智能化優勢，並在綠色能源管理和家庭能源自給方面彰顯了前瞻視野和實踐能力。

AI過程管理產品：面向高管、業務分析師和流程管理專家的創新數字孿生產品，提供個性化的業務優化解決方案，支持決策和流程改進，以及供應鏈過程數字化。

智慧工業質檢：采用SmartTempo平台實現檢測模型訓練及雲邊端協同部署，實時記錄生產狀況。

工廠現場解決方案：通過AI視頻分析進行電子組件制造裝置（Partd Feeder）的排出時間自動調整技術、基於RNN的打印頭自動檢測技術、以及能自動抽取識別特征的AI高速罐裝飲料識別等在日本取得專利的最新技術。

家用儲能電池及管理系統一體化解決方案：整合先進電池BMS軟硬件服務，確保高效安全的能源存儲與管理。融合光伏EMS能源管理系統和智能家庭系統，智能優化家庭能源利用率，實現綠色電力最大化自給。

*信華信堅持踐行環保低碳，連續多次榮獲"零碳展位"榮譽稱號

SOURCE 信華信技術股份有限公司