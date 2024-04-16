浪潮集團亮相2024年香港國際創科展

香港2024年4月16日 /美通社/ -- 2024年4月13日-16日，浪潮集團受邀參加了在灣仔香港會議展覽中心舉辦的2024年香港國際創科展。展會期間，舉辦了浪潮專場業務推介會，相關技術產品、方案、應用場景等在大會成果展精彩亮相。

香港國際創科展由香港特別行政區政府、香港貿發局主辦，以創新科技場景應用為主線，設創科成果、初創、智慧城市3個重點展區，展示新一代智能解決方案和尖端科技。旨在向全球展示香港的科創優勢，促進香港與內地、海外科創領域的產學研一體化，幫助世界各地的科技產品及解決方案對接市場。展會期間，還舉辦了交流會、對接會、圓桌會議、商貿配對和科創合作項目洽談等重要會議及交流活動。

在為期四天的展會中，浪潮集團攜7大核心業務、31個產品和解決方案亮相，重點展示了智能終端、智慧行業、應用軟件、雲操作系統、智慧城市、雲計算服務、智能生產等創新技術應用以及行業解決方案等核心業務。山東省科技廳副廳長於洪文、山東省科協副主席張波、香港特別行政區商務及經濟發展局副局長陳百里蒞臨浪潮展位巡館，孫業志、楊小林等現場接待講解，介紹浪潮相關業務發展情況。浪潮數字企業、浪潮智慧城市、浪潮智慧科技、浪潮智能終端、浪潮雲、浪潮智能生產、浪潮數據、浪潮科技等產業單位海外負責人在展區與參會嘉賓積極開展業務交流和推介。

4月13日下午，浪潮智能終端董事長孫業志受邀參加同期舉辦的東盟政府智慧城市發展圓桌閉門會議，與來自東盟、中國內地和香港的政府代表及有意開拓東盟市場的InnoEX參展企業圍繞「推動可持續創新發展：引領未來智慧城市」這一課題展開深入交流。

4月14日，在浪潮承辦的大會系列活動「智慧·聚變·新生」浪潮專場業務推介會上，浪潮多個產業單位分享他們在數字化轉型領域的成果和實踐經驗，香港貿發局華北東北首席代表陳嘉賢先生出席並致辭。浪潮智慧科技董事長楊小林、浪潮數字企業副總經理楊良、浪潮智慧城市副總經理蘇鵬、浪潮智能終端海外業務推進部總經理劉華、浪潮云云平台產品總監陳艷清分別圍繞傳統行業數字化轉型、企業數字化轉型、智慧城市助推城市高質量發展、浪潮智能終端、浪潮分佈式雲等核心業務進行現場推介演講。

浪潮集團表示，希望通過此次參展和專場推介會議，與業界同仁共同探討數字化轉型的機遇和挑戰，推動科技創新與產業發展的深度融合，共創美好未來。

浪潮集團是中國領先的雲計算、大數據服務商，擁有3家上市公司。主要業務涉及計算裝備、軟件、雲計算服務、新一代通信、大數據及若干應用場景。已為全球一百二十多個國家和地區提供IT產品和服務。作為中國最早的IT品牌之一，浪潮致力於成為世界一流的新一代信息技術龍頭企業，經濟社會數字化轉型的優秀服務商，新型基礎設施建設的骨幹企業。浪潮集團總部位於中國濟南，在全球設有多個研發中心和分支機構，擁有超過3萬名員工。

SOURCE 浪潮集團