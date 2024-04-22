2024香港資訊及通訊科技獎接受報名

獎項類別 籌辦機構 數碼娛樂獎 香港數碼娛樂協會 金融科技獎 亞洲金融科技師學會 資訊科技初創企業獎 香港無線科技商會 商業方案獎 香港電腦學會 智慧生活獎 香港資訊科技商會 智慧出行獎 香港貨品編碼協會 智慧市民獎 香港社會服務聯會 學生創新獎 香港教育城

每個獎項類別均設有一個大獎，並由最終評審委員從八個大獎中選出全年大獎。

為了激發更多人工智能的創新應用，今屆每個獎項類別都會增設一個嶄新獎項：「最佳人工智能應用」獎，以彰顯並表揚那些在相關範疇應用人工智能方面取得傑出成就的參賽作品。

自二○○六年起設立的香港資訊及通訊科技獎為本地資訊科技界的年度盛事，旨在表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用，以鼓勵香港業界精英和企業不斷追求創新和卓越，開發切合營運及社會需要的嶄新應用方案，以創新及科技造福社會，共同推動香港創科及智慧城市的發展。在業界、學術界及政府攜手推動下，香港資訊及通訊科技獎在資訊科技業界一直受到高度重視，得獎者也有機會獲提名代表香港參與其他區域及國際比賽，及獲贊助參加海外的資訊科技展覽。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場。

比賽詳情已上載網站www.hkictawards.hk。如有查詢，請致電3974 5224或電郵至[email protected]與資科辦聯絡。

SOURCE 2024香港資訊及通訊科技獎