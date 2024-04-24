長電科技2024年一季度營收和利潤業績同比實現雙位數增長

2024 年第一季度財務要點：

一季度實現收入為人民幣68.4億元，同比增長16.8%。

一季度經營活動產生現金人民幣13.7億元，一季度扣除資產投資淨支出人民幣9.3億元，自由現金流達人民幣4.4億元。

一季度淨利潤為人民幣1.3億元，同比增長21.7%。

一季度每股收益為人民幣0.08元，而2023年第一季度為0.06元。

上海2024年4月24日 /美通社/ -- 今日，全球領先的集成電路成品制造和技術服務提供商長電科技（600584.SH）公布了2024年第一季度報告。財報顯示，今年第一季度公司實現營業收入人民幣68.4億元，同比增長16.8%，連續兩個季度實現收入同比增長；一季度實現淨利潤人民幣1.3億元，同比增長21.7%。

長電科技面向高性能先進封裝及其核心應用的先發布局，持續收獲成效。2023年下半年以來，客戶需求逐漸回暖，經營業績持續反彈；今年一季度，公司延續穩健發展態勢，庫存周轉率保持健康水平，通信電子、運算電子、消費類電子等多個業務領域較去年同期實現增長。公司加大對先進技術領域的投入力度，多維扇出異構集成XDFOI技術平台已在旗下多家工廠穩定量產，向國內外客戶提供面向小芯片架構的先進封裝解決方案，滿足高性能計算、高帶寬存儲等領域的封裝需求。

公司著眼於未來發展，向全資子公司長電科技管理有限公司增資人民幣45億元，進一步完善產業布局，拓展汽車電子、存儲及運算電子等業務，提升公司的核心競爭力。

長電科技董事、首席執行長鄭力先生表示：「長電科技2024年一季度以來經營態勢穩健向好，實現同比雙位數增長的可喜業績。隨著半導體市場持續復蘇，長電科技在高性能存儲，高性能計算和高密度電源管理等領域加速產能釋放和客戶聯合創新，在全球半導體產業鏈上發揮更為重要的作用。」

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關於長電科技：

長電科技是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統集成、設計仿真、技術開發、產品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統級封裝測試、芯片成品測試並可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。

通過高集成度的晶圓級封裝（WLP）、2.5D/3D封裝、系統級封裝（SiP）、高性能倒裝芯片封裝和先進的引線鍵合技術，長電科技的產品、服務和技術涵蓋了主流集成電路系統應用，包括網絡通訊、移動終端、高性能計算、車載電子、大數據存儲、人工智能與物聯網、工業智造等領域。長電科技在中國、韓國和新加坡設有六大生產基地和兩大研發中心，在20多個國家和地區設有業務機構，可與全球客戶進行緊密的技術合作並提供高效的產業鏈支持。

SOURCE 長電科技