香港寬頻2024財年中期業績轉虧為盈

業績摘要 • 收益按年減少13%至58.09億港元，主要由於手機及其他產品的銷售表現遜於預期。儘管如此，集團的核心業務，包括固網電訊網絡服務、科技方案及諮詢服務，按年穩定增長1%。 • 息稅折舊攤銷前利潤按年減少4%至11.51億港元，主要由於手機及其他產品銷售表現疲軟所致，儘管營運改善而減少營運開支部分抵銷了跌勢。 • 六個月期間的利潤按年下跌93%至200萬港元。儘管利潤下跌，惟與上一財政年度的年度虧損12.67億港元相比顯著好轉。與此比較，扣除一次性商譽減值後，上年度經調整年度虧損為6,700萬港元。這一正面轉變主要歸功於集團持續努力提升核心業務表現及營運效率。 • 經調整自由現金流按年減少66%至1.24億港元，主要受到當前高息環境所影響，導致回顧期內已付利息淨額增加51%。考慮到公司的股息政策及所預計的未來資本支出需求，為所有股東創造長期價值，董事會建議派付中期股息每股15港仙（2023年2月28日：每股20港仙）。

香港寬頻持股管理人、執行副主席及集團行政總裁楊主光表示：「過去六個月，雖然市場對數碼轉型需求殷切，但經濟復蘇放緩及利息高企對客戶的業務營運造成挑戰，導致項目時間表有所延誤。儘管如此，我們依然憑藉強大的電訊基建，致力推進策略藍圖，以加強我們的核心業務表現及營運效率。在這個充滿挑戰的報告期間，這些策略性的改進帶來了溫和增長，為未來的持續擴展奠定了堅實的基礎。」

企業方案﹕邁步超越成為ICT行業領袖以實現增長

企業方案業務持續加強其核心業務表現，企業服務收入（不包括國際電訊服務）錄得增長3%。此外，新訂單按年上升20%，尚未實現收益合共$47億港元。受惠於客戶對雲端技術的強勁需求，雲端服務業務成為企業收益增長的主要動力之一。值得留意的是，去年推出的IT解決方案組合易•IT及AegisConnect成功引起客戶的強烈關注，並顯著促進了新舊客戶升級服務的需求。最近，我們更推出了OFFICE-IN-A-BOX及SHOP-IN-A-BOX，提供針對特定行業的定制IT解決方案組合，直接解決不同行業所面對的挑戰。

此外，企業方案業務亦擴大了市場影響力，尤其是公營機構及大型企業方面，同時鞏固其在中小企市場的地位。企業方案業務在區內亦取得重大進展，協助來自中國內地，尤其是大灣區的企業進軍香港，並支持本地及國際企業進駐中國內地市場。來自中國內地及澳門的收益維持穩定。

住宅方案﹕無限合一策略持續提高ARPH（每戶平均收入）

住宅方案業務展現韌性，收益按年輕微下跌1%至11.82億港元。2024年上半年，住宅方案業務致力加強合作夥伴關係，以提升其產品和服務。這些努力令高速光纖服務使用率大幅上升，特別是升級2000Mbps組合的比率。服務收益維持穩定，主要歸功於公司堅持不懈地推行無限合一策略，豐富增值服務組合，以加深客戶參與度。這策略非常成功，大大提高客戶對公司匯聚了Netflix、Disney+、myTV SUPER及愛奇藝等娛樂平台的參與度。因此，住宅ARPU升1%至181港元。

報告期內，我們更推出全新的旅遊生活通訊服務品牌— N mobile，為現有的虛擬流動網絡營辦商服務（由中國移動香港、數碼通及3HK支持）注入新動力。我們現時為企業及住宅客戶提供市場上最全面的本地及漫遊通訊選擇之一。此外，隨著旅遊活動回升至疫情前水平，在消費者數據漫遊需求回升推動下，我們創新的Global SIM旅遊數據卡服務的銷售額大幅增長。

25Gbps光纖網絡：領航網絡創新

核心電訊服務一直推動著香港寬頻的策略成長。為滿足企業和住宅市場對高速網絡服務的強勁需求，香港寬頻與諾基亞攜手預售全港首個25Gbps光纖網絡^。此服務預計將於2024年6月正式推出，讓客戶以極具競爭力的價格享受無縫的高速網絡體驗。

楊主光總結指﹕「我們與諾基亞的策略聯盟將重新打造網絡新時代。這關鍵舉措將有助我們在未來12至18個月內穩步提升市場份額，並增強高利潤核心服務的收入，為關鍵業務領域帶來穩健增長。」

關於香港寬頻2024年上半年的業績詳情，請參閱有關公告﹕

https://reg.hkbn.net/WwwCMS/upload/pdf/tc/c_FY24_InterimResultsAnnouncement.pdf

^ 根據香港主要電訊服務供應商截至2024年4月26日的市場數據，香港寬頻是香港首間預售25G寬頻服務的電訊服務供應商。

關於香港寬頻有限公司

香港寬頻有限公司（香港交易所股份代號：1310，連同其附屬公司，統稱「香港寬頻」或「集團」）為投資控股公司。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港超過257萬住戶及8,100幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2023年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net。

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