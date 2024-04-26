星競威武集團董事長何猷君入選「2024福布斯中國果決先鋒人物」

北京2024年4月26日 /美通社/ -- 4月19日，「2024福布斯中國果決先鋒人物評選」結果正式揭曉。星競威武集團董事長兼CEO何猷君成功入選，一同入選的還有導演賈玲，歌手、TEAM WANG主理人王嘉爾，茶顏悅色創始人呂良，小紅書聯合創始人、總裁瞿芳等。

當我們步入高度易變的「烏卡時代」，「勇氣」就成為了眾多不確定性的唯一確定性。2024福布斯中國果決先鋒人物評選致力於探尋和致敬那些在充滿變數和未知的當下，勇於冒險挑戰、打破常規、引領潮流的新一代商業翹楚，挖掘並展現他們不憚開拓前行、拒絕被陳規定義和約束的強大內心力量，並以此為旗幟激勵和指引更多人投身於改變世界的浪潮中。

福布斯中國在評選中強調，作為一種人格特質，果決無畏承載著個體對於未知挑戰的勇氣與決心。這種特質不僅是一種內在的信念，更是一種強大的行動力，它鼓舞著人們在遭遇困境、挑戰與不確定性時，聽從自我，勇敢邁出步伐，甚至敢於在懸崖邊緣「躍然而下」。

福布斯中國在入選評語中寫道，何猷君掌舵具有全球影響力和號召力的數字體育集團，為數以億計的粉絲和電競愛好者提供非凡體驗。他推動公司業務從中國走向世界，並牽頭完成了迄今為止全球電子競技行業規模最大的一筆跨國并購。他構建的數字體育王國，參與全球十餘個主流電競聯賽，並有選手代表中國勇奪亞運歷史上首枚電競金牌。「作為一個果敢決斷的創業者，他睿智、堅韌又激情昂揚。他用自己的故事告訴我們：唯有創新和熱愛，才能立於不敗之地。」

何猷君畢業于美國麻省理工學院，曾擔任創夢天地科技有限公司的首席營銷官，並於2018年助力該公司赴港上市。2019年，何猷君創立了深圳V5電競俱樂部。次年12月，V5電競俱樂部與武漢eStar電競俱樂部合并，成立星競威武。2023年初，何猷君推動星競威武完成對瑞典知名電競俱樂部Ninjas in Pyjamas（簡稱NIP）的并購，並出任星競威武集團董事長兼CEO。

通過與NIP的合并，星競威武集團業務觸角延展至亞洲、歐洲、南美等市場，並成為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一。集團旗下擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar與NIP，以及紅鯉文化、大威翔龍、eStar娛樂等多元業務。同時，星競威武集團聚焦於數字體育產業鏈建設，持續探索多元化業務佈局，已經逐漸發展成為中國電競行業的領導者。

福布斯中國長期聚焦於商業領域的精英人物，並深入追蹤他們對文明和社會發展的推動作用。此次獲評「2024福布斯中國果決先鋒人物」，不僅是福布斯中國對何猷君個人果敢力和創新力的肯定，也是權威媒體對星競威武集團在商業和社會實踐中價值的肯定。

關於星競威武集團

星競威武集團（NIP Group）是一家是以電子競技俱樂部業務為核心，電競賽事、數字體育人才經紀等多元化業務并行發展的全球性綜合數字體育集團。作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一，星競威武集團旗下業務覆蓋中國、歐洲、南美等國家和地區，擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas（簡稱NIP），並在武漢和深圳設有主場，在瑞典斯德哥爾摩，上海和巴西聖保羅設有辦公室。

SOURCE 星競威武集團