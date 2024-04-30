申萬宏源公佈2024年第一季度業績

香港2024年4月30日 /美通社/ -- 申萬宏源集團股份有限公司（「申萬宏源」或「公司」）（股份代號：6806.HK；000166.SZ）宣佈2024年一季度業績。2024年1-3月，公司共實現營業收入56.80億元（人民幣，下同），淨利潤16.57億元。

2024年一季度，公司積極服務國家戰略，堅持「金融為民」，踐行責任擔當，強化綜合金融服務，提升主營業務競爭力；助力央企和地方政府債券融資；深耕「專精特新」，助力中小微企業拓寬融資渠道；落實「雙碳」戰略，以金融服務支持綠色產業；積極踐行社會責任，助力鄉村振興。

以投資者為本，支持居民財富管理轉型升級。公司始終堅持高質量發展理念，持續拓展研究佈局，發揮智庫實效，以財富管理、研究和投資交易等為抓手，提升服務質量和產品業績。一季度，公募基金、收益憑證、報價回購等日均保有規模同比增長。截至一季度末，公司FICC投資顧問業務委託規模超600億元，合作客戶超過100家，位居行業前列。

助力地方融資，支持區域發展。一季度，公司擔任新疆、山東、河北、四川等地方政府及國企債券的承銷商，有力支持區域基礎設施建設，助力地方經濟發展。公司債券分銷業務規模行業排名第1；債券主承銷金額行業排名第6，家數排名第8。助力新疆地區打好「金融+扶貧」的組合拳，融合衍生品等風險管理工具，持續以專業力量服務實體，推動鄉村振興。作為主承銷商助力中國寶武鋼鐵集團發行2024年「一帶一路」公司債券（第一期），為鋼鐵行業低碳發展和「一帶一路」建設提供堅實保障。共同發起設立「江西省興贛科技創新股權投資基金」，主要投向電子信息、新能源、新材料、生物醫藥等戰略新興領域，支持地區產業升級，推動形成「科技產業-金融」良性循環。

創新普惠金融業務，服務中小微和「專精特新」企業。公司北交所累計主承銷金額和家數、新三板業務發行和掛牌家數均行業排名第2，長期具有領先優勢。公司與中債金融估值中心有限公司合作發佈中債-申萬宏源中小微企業主題優選信用債指數，為投資者在中小微企業相關債券投資策略研發、特色金融產品設計等業務領域提供參照標的，助力激發中小微債券市場活力，促進中小微企業融資量增、面擴、價降。

踐行「雙碳」戰略，多途徑支持綠色低碳產業發展。公司積極發揮「投資+投行」戰略優勢，所投資的企業艾羅能源成功在科創板上市，有力提升國內光伏品牌的國際影響力。同時，作為牽頭主承銷商和簿記管理人助力華電新能源集團發行綠色債券，所募集資金擬全部用於綠色項目建設，助力企業綠色發展，推進獲得國際氣候組織CBI氣候債券認證。申萬宏源證券資管作為計劃管理人和牽頭銷售的全國最大規模碳中和儲架CMBS項下收官產品——「金茂申萬-上海金茂大廈第3期綠色資產支持專項計劃（碳中和）」也於近日成功發行，是公司深耕綠色資產證券化業務，推動綠色金融改革創新的又一實踐成果。

公司積極響應落實新「國九條」，致力以高質量發展為主題，穩中求進為總基調，把社會責任融入核心價值框架，不斷提升核心業務的專業能力，為投資者提供豐富的投融資產品和綜合金融服務方案，助力健全資本市場基礎功能，推進金融高質量發展。

關於申萬宏源集團

申萬宏源集團股份有限公司（股份代號：6806.HK；000166.SZ）是一家中國領先的投資控股公司。公司以證券業務為核心，致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務，包括企業金融、個人金融、機構服務與交易、投資管理等。2015年1月，申萬宏源集團整合了申銀萬國證券及宏源證券，完成了當時中國證券史上最大規模的合併，並在深交所掛牌上市。2019年4月，申萬宏源集團發行H股並在香港聯交所掛牌上市。

SOURCE 申萬宏源集團股份有限公司