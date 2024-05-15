中通快遞發佈2024年第一季度未經審計財務業績

在消費結構轉變中注重盈利性增長

調整後淨利潤增長15.8%，達人民幣22億元

包裹量增長13.9%，達72億件

上海2024年5月16日 /美通社/ -- 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）今天公佈其截至2024年3月31日止第一季度的未經審計財務業績[1]。本公司實現了包裹量同比增長13.9%，同時也保持了優質的服務及客戶滿意度。調整後淨利潤[2]增長15.8%至人民幣22億元，經營活動產生的現金流淨額為人民幣20億元。

2024年第一季度財務摘要

收入為人民幣9,960.0百萬元（1,379.4百萬美元），較2023年同期的人民幣8,983.2百萬元增長10.9%。

毛利為人民幣3,002.1百萬元（415.8百萬美元），較2023年同期的人民幣2,523.4百萬元增長19.0%。

淨利潤為人民幣1,447.7百萬元（200.5百萬美元），較2023年同期的人民幣1,664.8百萬元減少13.0%。

調整後息稅折攤前收益 [3] 為人民幣3,660.4百萬元（507.0百萬美元），較2023年同期的人民幣3,133.0百萬元增長16.8%。

為人民幣3,660.4百萬元（507.0百萬美元），較2023年同期的人民幣3,133.0百萬元增長16.8%。 調整後淨利潤為人民幣2,224.0百萬元（308.0百萬美元），較2023年同期的人民幣1,919.8百萬元增長15.8%。

基本及攤薄每股美國存託股（「美國存託股」 [4] ）淨收益為人民幣1.77元（0.25美元）及人民幣1.75元（0.24美元），較2023年同期的人民幣2.07元及人民幣2.03元分別減少14.5%及13.8%。

）淨收益為人民幣1.77元（0.25美元）及人民幣1.75元（0.24美元），較2023年同期的人民幣2.07元及人民幣2.03元分別減少14.5%及13.8%。 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益 [5] 為人民幣2.74元（0.38美元）及人民幣2.68元（0.37美元），較2023年同期的人民幣2.38元及人民幣2.33元分別增長15.1%及15.0%。

為人民幣2.74元（0.38美元）及人民幣2.68元（0.37美元），較2023年同期的人民幣2.38元及人民幣2.33元分別增長15.1%及15.0%。 經營活動產生的現金流淨額為人民幣2,031.0百萬元（281.3百萬美元），而2023年同期為人民幣2,738.0百萬元。

2024年第一季度經營摘要

包裹量為71.71億件，較2023年同期的62.97億件增長13.9%。

截至2024年3月31日，攬件／派件網點數量為31,000餘個。

截至2024年3月31日，直接網絡合作夥伴數量為6,000餘個。

截至2024年3月31日，自有幹線車輛數量為約10,000輛。

截至2024年3月31日，約10,000輛自有車輛中約有9,100輛為車長15至17 米的高運力車型，而截至2023年3月31日為約9,500輛。

截至2024年3月31日，分揀中心間幹線運輸路線為約3,800條，與去年同期相似。

截至2024年3月31日，分揀中心的數量為96個，其中88個由本公司運營，8個由本公司網絡合作夥伴運營。

(1) 隨附本盈利發佈之投資者關係簡報，請見http://zto.investorroom.com。 (2) 調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目（如處置股權投資及子公司的收益或損失）和相關稅務影響的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (3) 調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤，並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目（如處置股權投資及子公司的收益）。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (4) 每一股美國存託股代表一股A類普通股。 (5) 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄美國存託股的加權平均數。

中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示：「今年一季度，行業件量同比增長25.2%，遠超預期。新型直播電商和社交平台的蓬勃發展，一方面刺激了大眾的線上消費，帶動了快遞業務量的增長；另一方面，也促成了低單價電商件的比例上升。與此同時，快遞價格競爭進一步加劇，尤其在產糧區。行業裡不盈利甚至虧損快件的佔比變得更多。中通堅守'不做虧本快件'的底線，維持了盈利健康增長。儘管件量市場份額較去年同期有所下降，但我們的利潤市場份額有了進一步提升，證明了我們戰略的有效性。」

賴先生補充道：「中通一貫的戰略目標是在服務質量、業務規模和盈利三個方面保持均衡發展。24年年初，我們將戰略重點轉移到了服務質量上，在保持合理的業務規模和良好的利潤水平的同時，更加關注打造差異化產品與服務，以滿足客戶多樣化和個性化的需求，提升消費者對中通品牌的認知與認同。中國快遞從高數量向數量質量並舉的轉變是必然的趨勢。我們將服務質量擺在首位，突破同質化競爭，升級產品結構，提高網點和小件員的盈利能力，打造中通發展長盛不衰的護城河。」

中通首席財務官顏惠萍女士表示：「我們的核心單票收入同比下降2.5%，即4分，下降幅度遠低於行業平均水平。儘管業務量增長放緩，得益於標準化和數智化運營的持續深入，我們的單票分揀加運輸成本依然實現了6分的同比下降，同時管理費用結構穩定有效。本季度調整後淨利潤22億元，同比增長15.8%。經營性現金流為20億元，資本支出為17億元。」

顏女士補充道：「我們相信中國經濟將逐步企穩向好，快遞行業的長期發展前景依舊廣闊。專注自身、打造差異化的產品和服務，是中通可持續健康發展、長期創造價值的必然選擇。我們預計今年的行業增速在 15-20%之間，基於不做虧本快件的原則，我們接受市場份額在一定範圍內回落。公司維持之前年度業務量 347.3 億至 356.4 億件的指引，增速為 15%-18%。」

2024年第一季度未經審計財務業績









































截至3月31日止三個月



2023年





2024年







人民幣

%

人民幣

美元

%



（以千元計，百分比除外） 快遞服務

8,388,743

93.4

9,240,172

1,279,749

92.8 貨運代理服務

192,725

2.1

202,747

28,080

2.0 物料銷售

368,838

4.1

485,062

67,180

4.9 其他

32,933

0.4

32,025

4,436

0.3 收入總額

8,983,239

100.0

9,960,006

1,379,445

100.0

收入總額為人民幣9,960.0百萬元（1,379.4百萬美元），較2023年同期的人民幣8,983.2百萬元增長10.9%。核心快遞服務收入較2023年同期增長11.0%，該增長是由於包裹量增長13.9%及單票價格下降2.5%的淨影響所致。由於服務組合轉向更高價值客戶，直接服務企業客戶收入（含派費收入）下降7.1%。貨運代理服務收入較2023年同期增加5.2%。物料銷售收入主要包括列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，增長31.5%。其他收入主要來自金融服務。





截至3月31日止三個月



2023年

2024年



人民幣

收入百分比

人民幣

美元

收入百分比



（以千元計，百分比除外） 幹線運輸成本

3,181,820

35.4

3,371,493

466,946

33.9 分揀中心運營成本

2,013,371

22.4

2,168,201

300,292

21.8 貨運代理成本

182,972

2.0

188,382

26,091

1.9 物料銷售成本

107,428

1.2

133,047

18,427

1.3 其他成本

974,240

10.9

1,096,798

151,905

11.0 營業成本總額

6,459,831

71.9

6,957,921

963,661

69.9

營業成本總額為人民幣6,957.9百萬元（963.7百萬美元），較去年同期的人民幣6,459.8百萬元增長7.7%。

幹線運輸成本為人民幣3,371.5百萬元（466.9百萬美元），較去年同期的人民幣3,181.8百萬元增長6.0%。單位運輸成本減少7.0%或4分，主要得益於規模經濟的改善、幹線路線規劃的優化以及轉載率的提升。

分揀中心運營成本為人民幣2,168.2百萬元（300.3百萬美元），較去年同期的人民幣2,013.4百萬元增長7.7%。該增長主要來自(i)與自動化設備和其他設施有關的折舊及攤銷成本增加人民幣81.1百萬元（11.2百萬美元），及(ii)勞工相關成本增加人民幣68.7百萬元（9.5百萬美元），系工資上漲被自動化效益提升部分抵銷。隨著作業流程標準化，加上有效的績效考核體系，單位分揀成本下降5.4%或2分。截至2024年3月31日，有461套自動化分揀設備投入使用，而截至2023年3月31日為454套，提高了整體分揀效率。

物料銷售成本為人民幣133.0百萬元（18.4百萬美元），較去年同期的人民幣107.4百萬元增長23.8%。

其他成本為人民幣1,096.8百萬元（151.9百萬美元），較去年同期的人民幣974.2百萬元增長12.6%。該增長主要是由與服務更高價值企業客戶有關的成本增加人民幣124.3百萬元（17.2百萬美元）所帶動，其增幅與有關收入增長相一致。

毛利為人民幣3,002.1百萬元（415.8百萬美元），較去年同期的人民幣2,523.4百萬元增長19.0%，系收入增長及成本生產率提高綜合影響。毛利率由去年同期的28.1%改善至30.1%。

總經營費用為人民幣735.4百萬元（101.8百萬美元），去年同期為人民幣573.0百萬元。

銷售、一般和行政費用為人民幣896.6百萬元（124.2百萬美元），較去年同期的人民幣786.6百萬元增長14.0%。該增長主要包括(i)薪酬及福利開支增加人民幣40.4百萬元（5.6百萬美元），及(ii)與向若干供應商收款有關之暫時性損失人民幣37.3百萬元（5.2百萬美元）。

其他經營收入為人民幣161.3百萬元（22.3百萬美元），去年同期為人民幣213.6百萬元。其他經營收入主要包括(i)政府補貼及稅費返還人民幣118.9百萬元（16.5百萬美元），及(ii)租金及其他收入人民幣40.2百萬元（5.6百萬美元）。

經營利潤為人民幣2,266.7百萬元（313.9百萬美元），較去年同期的人民幣1,950.4百萬元增長16.2%。經營利潤率從去年同期的21.7%升至22.8%。

利息收入為人民幣245.0百萬元（33.9百萬美元），去年同期為人民幣91.9百萬元。

利息費用為人民幣83.9百萬元（11.6百萬美元），去年同期為人民幣71.7百萬元。

金融工具公允價值變動的收益為人民幣42.7百萬元（5.9百萬美元），而去年同期為人民幣155.6百萬元。該金融工具的公允價值變動的收益或損失乃商業銀行基於市場情況估計的未來贖回價所報。

股權投資的投資減值為人民幣478.4百萬元（66.3百萬美元）。於2024年第一季度，阿里巴巴集團控股有限公司（「阿里巴巴」）提出要約收購菜鳥智慧物流網絡有限公司（「菜鳥」）的全部發行在外股份。本公司所持全部股份的要約價格低於賬面值，故於本會計期間報告投資減值人民幣 478.4 百萬元（66.3 百萬美元）。

所得稅費用為人民幣566.3百萬元（78.4百萬美元），去年同期為人民幣455.0百萬元。整體所得稅率較去年同期增長6.8個百分點，主要是由於(i)就計劃用於派付第一季度應付ZTO Express (Hong Kong) Limited的股息的可供分派盈利應計預提稅人民幣44.0百萬元，及(ii)於收購要約後菜鳥投資減值損失人民幣478.4百萬元（66.3百萬美元）。

淨利潤為人民幣1,447.7百萬元（200.5百萬美元），較去年同期的人民幣1,664.8百萬元減少13.0%。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣1.77元（0.25美元）及人民幣1.75元（0.24美元），去年同期的基本及攤薄每股美國存託股收益分別為人民幣2.07元及人民幣2.03元。

歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣2.74元（0.38美元）及人民幣2.68元（0.37美元），去年同期分別為人民幣2.38元及人民幣2.33元。

調整後淨利潤為人民幣2,224.0百萬元（308.0百萬美元），去年同期為人民幣1,919.8百萬元。

息稅折攤前收益[1]為人民幣2,884.1百萬元（399.4百萬美元），去年同期為人民幣2,878.0百萬元。

調整後息稅折攤前收益為人民幣3,660.4百萬元（507.0百萬美元），去年同期為人民幣3,133.0百萬元。

經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,031.0百萬元（281.3百萬美元），去年同期為人民幣2,738.0百萬元。

(1) 息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

前景展望

根據目前的市場狀況及目前的運營情況，本公司重申2024年的包裹量預期將在347.3億至356.4億之間，同比增長15%至18%。該等估計代表管理層目前的初步看法，可能會發生變化。

出售於菜鳥的股權投資

於2024年3月28日，本公司收到阿里巴巴的要約，以每股0.62美元的價格收購本公司所持菜鳥的全部發行在外股份，總代價約為94.3百萬美元。投資成本為54.0百萬美元。本公司已接納要約，並預期將與阿里巴巴訂立股份購買協議。交易完成後，本公司將不再持有菜鳥任何股權。

委任執行總裁

本公司信息技術副總裁朱晶熙先生已獲委任為本公司執行總裁，主要負責營運中心、科技與信息中心全面工作。

朱先生自2003年7月起擔任本公司的信息技術總監，並自2016年9月起擔任信息技術副總裁。朱先生於2021年獲得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。

匯率

為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣7.2203元兌1美元的匯率作出（即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10統計數據所載2024年3月29日之中午買入匯率）。

採用非公認會計準則財務指標

本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業績，並用於財務及經營決策。

本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。

本公司認為，息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益有助於識別中通業務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的部分費用和利得而失真。本公司認為，息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益提供了關於其經營業績的有用資料，增強對其過往表現及未來前景的整體理解，並有助於更清晰地瞭解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮，亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目，或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料

中通的管理團隊將於美國東部時間2024年5月15日（星期三）下午八時三十分（北京時間2024年5月16日（星期四）上午八時三十分）舉行業績電話會議。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國： 1-888-317-6003 香港： 800-963-976 中國內地： 4001-206-115 新加坡： 800-120-5863 國際： 1-412-317-6061 密碼： 1526153

請於通話預定開始前15分鐘撥號，並提供密碼以加入通話。

電話會議的回放將可於2024年5月22日前通過致電以下號碼收聽：

美國： 1-877-344-7529 國際： 1-412-317-0088 密碼： 5307524

此外，電話會議的網上直播及錄音將可於 http://zto.investorroom.com 收聽。

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

有關更多資料，請訪問 http://zto.investorroom.com。

安全港聲明

本公告載有根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可從詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。當中前景展望及管理層在本公告的引述均包含前瞻性陳述。中通亦可能在其向美國證券交易委員會（「美國證交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿及其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關中通的信念、計劃及期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異，包括但不限於以下各項：有關中國電子商務及快遞行業發展的風險；其對若干第三方電子商務平台的重大依賴；與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭；本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷；中通建立品牌及承受負面報道的能力或其他有利的政府政策。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告日期，除適用法律要求外，中通不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

未經審計合併財務數據

未經審計合併綜合收益數據概要：





截至3月31日止三個月





2023年

2024年





人民幣

人民幣



美元





（以千元計，股份及每股數據除外）

收入

8,983,239

9,960,006



1,379,445

營業成本

(6,459,831)

(6,957,921)



(963,661)

毛利

2,523,408

3,002,085



415,784

經營（費用）／利潤：















銷售、一般及行政費用

(786,607)

(896,641)



(124,183)

其他經營利潤淨額

213,641

161,257



22,334

總經營費用

(572,966)

(735,384)



(101,849)

經營利潤

1,950,442

2,266,701



313,935

其他收入／（費用）：















利息收入

91,912

245,021



33,935

利息費用

(71,710)

(83,916)



(11,622)

金融工具的公允價值變動收益

155,573

42,720



5,917

出售股權投資和子公司和其他的收益

-

451



62

股權投資的投資減值

-

(478,364)



(66,253)

外幣匯兌（損失）╱收益，稅前

(10,213)

5,384



746

扣除所得稅及權益法核算的投資收益前的利潤

2,116,004

1,997,997



276,720

所得稅費用

(455,007)

(566,305)



(78,432)

權益法核算的投資收益

3,824

16,055



2,224

淨利潤

1,664,821

1,447,747



200,512

歸屬於非控制性權益的淨損失╱（利潤）

5,515

(21,701)



(3,006)

歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的淨利潤

1,670,336

1,426,046



197,506

歸屬於普通股股東的淨利潤

1,670,336

1,426,046



197,506

歸屬於普通股股東的每股淨收益















基本

2.07

1.77



0.25

攤薄

2.03

1.75



0.24

用於計算每股普通股／美國存託股淨收益的加權平均股數















基本

808,865,862

804,935,791



804,935,791

攤薄

840,491,415

836,144,858



836,144,858

淨利潤

1,664,821

1,447,747



200,512

其他綜合收益／（費用），扣除稅項零：















外幣折算調整

19,271

(82,330)



(11,403)

綜合收益

1,684,092

1,365,417



189,109

歸屬於非控制性權益的綜合損失╱（收益）

5,515

(21,701)



(3,006)

歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的綜合收益

1,689,607

1,343,716



186,103



未經審計合併資產負債表數據：















於



2023年

2024年



12月31日

3月31日



人民幣

人民幣

美元



（以千元計，股份數據除外） 資產











流動資產











現金及現金等價物

12,333,884

12,583,834

1,742,841 受限制現金

686,568

272,266

37,708 應收賬款淨額

572,558

559,200

77,448 金融應收款項

1,135,445

986,822

136,673 短期投資

7,454,633

7,038,556

974,829 存貨

28,074

41,449

5,741 預付供應商款項

821,942

903,693

125,160 預付款項及其他流動資產

3,772,377

4,159,042

576,021 應收關聯方款項

148,067

194,523

26,941 總流動資產

26,953,548

26,739,385

3,703,362 股權投資

3,455,119

2,945,826

407,992 物業及設備淨額

32,181,025

32,933,680

4,561,262 土地使用權淨額

5,637,101

5,675,825

786,093 無形資產淨額

23,240

21,691

3,004 經營租賃使用權資產

672,193

609,448

84,408 商譽

4,241,541

4,241,541

587,447 遞延所得稅資產

879,772

950,530

131,647 長期投資

12,170,881

13,450,088

1,862,816 長期金融應收款項

964,780

1,079,928

149,568 其他非流動資產

701,758

719,082

99,592 非流動性應收關聯方款項

584,263

508,333

70,403 總資產

88,465,221

89,875,357

12,447,594 負債及權益











流動負債











短期銀行借款

7,765,990

8,040,790

1,113,637 應付款項

2,557,010

2,334,476

323,321 應付票據

-

-

- 客戶預付款項

1,745,727

1,672,339

231,616 應付所得稅

333,257

343,697

47,601 應付關聯方款項

234,683

198,235

27,455 經營租賃負債

186,253

182,195

25,234 應付股息

1,548

3,612,693

500,352 其他流動負債

7,236,716

6,876,129

952,334 總流動負債

20,061,184

23,260,554

3,221,550 非流動經營租賃負債

455,879

404,073

55,963 遞延所得稅負債

638,200

661,049

91,554 可換股優先債券

7,029,550

7,159,324

991,555 總負債

28,184,813

31,485,000

4,360,622 股東權益











普通股（每股面值 0.0001 美元；10,000,000,000 股股份已授權；於

2023 年 12 月 31 日，812,866,663 股股份已發行而其中

804,719,252 股股份在外流通；於 2024 年 3 月 31日，

812,866,663 股股份已發行而其中 806,668,101 股股份在外流

通）

525

525

73 資本公積

24,201,745

24,470,474

3,389,122 庫存股，按成本計

(510,986)

(377,156)

(52,236) 未分配利潤

36,301,185

34,022,542

4,712,068 累計其他綜合損失

(190,724)

(273,054)

(37,817) 中通快遞（開曼）有限公司股東權益

59,801,745

57,843,331

8,011,210 非控制性權益

478,663

547,026

75,762 總權益

60,280,408

58,390,357

8,086,972 總負債及權益

88,465,221

89,875,357

12,447,594

未經審計合併現金流數據概要：









截至3月31日止三個月



2023年

2024年



人民幣

人民幣



美元



（千元） 經營活動產生的現金淨額

2,737,974

2,031,020



281,293 投資活動所用的現金淨額

(5,866,601)

(2,378,652)



(329,439) 融資活動產生的現金淨額

840,572

130,130



18,023 匯率變動對現金、現金等價物及受限制現金的影響

(8,937)

38,603



5,346 現金、現金等價物及受限制現金的減少淨額

(2,296,992)

(178,899)



(24,777) 期初現金、現金等價物及受限制現金

12,603,087

13,051,310



1,807,585 期末現金、現金等價物及受限制現金

10,306,095

12,872,411



1,782,808



下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流表所示金額之總和的核對：





於



2023年

2024年



12月31日

3月31日



人民幣

人民幣

美元



（千元） 現金及現金等價物

12,333,884

12,583,834

1,742,841 流動性受限制現金

686,568

272,266

37,708 非流動性受限制現金

30,858

16,311

2,259 總現金、現金等價物及受限制現金

13,051,310

12,872,411

1,782,808

公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至3月31日止三個月



2023年

2024年



人民幣

人民幣

美元



（以千元計，股份及每股數據除外） 淨利潤

1,664,821

1,447,747

200,512 加：











股權激勵費用[1]

254,976

298,387

41,326 股權投資的投資減值[1]

-

478,364

66,253 出售股權投資和子公司和其他的收益，扣除所得稅

-

(451)

(62) 調整後淨利潤

1,919,797

2,224,047

308,029 淨利潤

1,664,821

1,447,747

200,512 加：











折舊

651,685

752,119

104,167 攤銷

34,793

33,980

4,706 利息費用

71,710

83,916

11,622 所得稅費用

455,007

566,305

78,432 息稅折攤前收益

2,878,016

2,884,067

399,439 加：











股權激勵費用

254,976

298,387

41,326 股權投資的投資減值

-

478,364

66,253 出售股權投資和子公司和其他的收益

-

(451)

(62) 調整後息稅折攤前收益

3,132,992

3,660,367

506,956















(1) 所得稅淨額為零















公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至3月31日止三個月



2023年

2024年



人民幣

人民幣

美元





歸屬於普通股股東的淨利潤

1,670,336

1,426,046

197,506 加：











股權激勵費用 [1]

254,976

298,387

41,326 股權投資的投資減值[1]

-

478,364

66,253 出售股權投資和子公司和其他的收益，扣除所得稅

-

(451)

(62) 歸屬於普通股股東的調整後淨利潤

1,925,312

2,202,346

305,023













用於計算每股普通股／美國存託股淨收益的加權平均股數











基本

808,865,862

804,935,791

804,935,791 攤薄

840,491,415

836,144,858

836,144,858













歸屬於普通股股東的每股／美國存託股淨收益











基本

2.07

1.77

0.25 攤薄

2.03

1.75

0.24













歸屬於普通股股東的每股／美國存託股調整後淨收益











基本

2.38

2.74

0.38 攤薄

2.33

2.68

0.37













(1) 所得稅淨額為零













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