新華絲路：極氪入選「2024外國人喜愛的中國品牌」

5月10日，極氪以「ZK」為股票代碼在紐交所成功掛牌上市。自2021年4月15日品牌發佈，至今3年叩響美股大門，極氪成為「史上最快IPO」的造車新勢力，再次展現了「極氪速度」。

極氪001曾多次蟬聯中國品牌30萬元以上豪華純電車型銷量冠軍，極氪009也多次蟬聯50萬元以上豪華MPV銷量冠軍。從2023年起，極氪每年最少有2款全新車型投放市場。

截至2024年4月底，極氪已累計交付汽車超24萬台，4月交付超1.6萬台，同比增長99%，創同比新高。今年1-4月，極氪更是實現了翻倍以上增長，同比大增111%。

極氪的每一項技術創新，都是基於對用戶駕乘體驗和生命安全而進行的，無論是在車身結構的強度上、電池安全技術的開發上，還是在空間利用的探索上，極氪都將用戶體驗放在了首位。秉承平等、多元、可持續的價值觀，極氪在新能源市場上贏得了廣大用戶的親睞和信任。

近年來，極氪持續在智能駕駛、電池技術、電機技術、車身材料等前沿科技領域進行了大量投入與探索。目前，極氪在全球設有6大研發中心，進一步提升其技術優勢。

依托母公司吉利控股集團的協同創新能力，極氪的海外戰略是體系化的。吉利控股集團擁有全球超12萬員工，其中三分之一在歐洲。從研發、生產，到銷售、服務模式，極氪全產業鏈能力建設，既有全球化品牌的基因，也有將中國新能源汽車新模式、新能力向海外市場的賦能和輸出。截至目前，極氪已進入瑞典、荷蘭、阿聯酋、泰國等共計20余個國際主流市場。

「2024外國人喜愛的中國品牌」征集活動由新華社品牌工作辦公室、中國經濟信息社主辦，活動旨在進一步推動品牌強國戰略，加強中國品牌的全球傳播，同時進一步提升外國消費者對中國品牌的認識和喜愛度。

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SOURCE 新華絲路