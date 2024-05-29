富衛集團公布2024年第一季度穩健業績

香港2024年5月29日 /美通社/ -- 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天公布截至2024年3月31日第一季度業績，表現穩健 。

新業務價值達2.15億美元， 按年相應[ 1] 增長17%。

新業務銷售達4.6億美元，按年增長10%。

進一步拓展東南亞業務：於2024年3月，富衛成為位於馬來西亞的FWD Takaful Berhad的主要股東，持有其70%股權；並將其在印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）的少數股權投資增至44%股權。

成功發行了於2029年到期、利率為8.4%的9億美元五年期次級票據，為2024年7月到期的債務再融資。

6.85億美元的三年期循環信貸額度已於2024年2月完成；目前未提取的已承諾信貸融資總額合共11.85億美元。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「富衛集團於2024年開局良好，我們將持續擴大業務規模，深化在亞洲10個市場的發展，以服務當地客戶。」

黃清風補充道：「我們亦很高興在本季度完成了9億美元的再融資，延長了我們的債券到期期限。我們穩健的資產負債表，反映了我們行之有效的策略和有序的增長模式，並致力藉此實現可持續盈利。」

富衛集團旗下四個地區分部均錄得新業務銷售增長和新業務價值相應增長[1]，其中包括香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場分部。香港特別行政區和澳門特別行政區的業績在內地訪客重訪的推動下，繼續保持增長勢頭。泰國的新業務銷售和新業務價值的增長反映了市場專注於高利潤率保障產品。日本和新興市場亦帶來強勁的新業務價值增長。

如富衛集團在3月公布的2023年全年財務業績所述，精算假設已經調整以反映新冠疫情後的情況和越南市場承受的壓力。基於這些調整，2024 年第一季度的新業務增長數據不適合與 2023 年第一季度的數字作直接比較。

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本新聞稿未經審核，數字均截至2024年3月31日的首三個月止，並與 2023 年同期比較。所有增長率均按固定匯率計算。新業務銷售以年化新保費計算，由年度首年保費的100%及整付保費的10%之和組成。

[1] 相應基準的新業務價值利用截至2023年的精算方法和營運假設計算，以反映新冠疫情後的情況和越南市場承受的壓力，其中還包括與代理人招募計劃相關的成本。

關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽保險公司，業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千三百萬名客戶提供服務。富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。

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SOURCE 富衛集團有限公司