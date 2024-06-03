嘉里物流聯網榮獲《信報財經新聞》企業品牌顯卓大獎2024

頒發顯卓環球物流企業大獎

香港2024年6月3日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）榮獲《信報財經新聞》企業品牌顯卓大獎（「該獎項」）2024頒發顯卓環球物流企業大獎，以表揚其出色企業品牌推廣、多元化物流解決方案及傑出社會貢獻。

嘉里物流聯網綜合物流北亞總裁劉健培表示：「我們很高興獲獎，此獎項印證了我們對持續提升服務質素及履行社會責任的決心。嘉里物流聯網致力透過多元化服務和科技創新推動環球物流業的進步。我們亦矢志繼續善用建基亞洲的國際第三方物流服務供應商之獨特定位，提供高度量身定制的可持續供應鏈解決方案，為客戶及營運所處社區創造價值。」

該獎項表彰嘉里物流聯網的卓越管理能力、創新思維和領先技術，此等優勢有助其應對市場發展，並透過創新提升品牌價值。嘉里物流聯網不斷引入先進科技，例如採用KOOLBee分貨機械人以提升分貨生產力及配送效率，以及為應對瞬息萬變的國際貨運市場而引入快速和具成本效益的服務，譬如在供應鏈受干擾時，為客戶提供貫通歐亞的貨運替代服務。嘉里物流聯網的社會績效亦獲得嘉許，當中包括推出以員工福祉為依歸的WE KARE關顧平台，並致力履行其推動全球可持續發展作出積極轉變的承諾。

該獎項每年由《信報財經新聞》主辦，旨在表揚在品牌管理、服務滿意度及社會貢獻表現顯卓的企業品牌。得獎企業由專業人士、業界商會、工商界領袖及大會評審委員會選出。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於《信報財經新聞》企業品牌顯卓大獎

企業品牌顯卓大獎由《信報財經新聞》舉辦，於「地產及金融」、「資訊及科技」、「零售及生活」及「社會責任及服務」的四大範疇中，評選出類拔萃的企業品牌，表揚眾多企業團隊過去一年的努力及成果，激勵行業精益求精。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司