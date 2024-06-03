樂見兩岸，動聽中華----2024海峽兩岸名導論劍交流會成功舉辦

廈門2024年6月3日 /美通社/ -- 5月24日，由海峽旅遊博覽會組委會、廈門市導遊協會主辦的「2024海峽兩岸名導論劍交流會」成功舉辦。海峽兩岸旅遊業界代表相聚廈門，暢所欲言，以更務實的態度、更銳意創新的精神，為旅遊業發展貢獻導遊力量。

名導論劍交流會以「樂見兩岸•動聽中華」為主題，邀請了廈門市導遊員基層工會聯合會、金門縣導遊服務人員職業工會、臺灣導遊領隊總工會、臺灣觀光領隊協會、廈門市文化和旅遊局領導嘉賓以及新聞媒體代表近200人共襄盛舉，組織各地優秀導遊代表全程見證交流會的精彩上演。除此之外，本次活動緊跟時代和行業發展的步伐，首次邀請導遊自媒體達人登臺「論劍」，為文旅發展注入新鮮血液。

組委會代表黃秀雲在致辭中指出，導遊不僅是文化的傳播者，更是遊客的貼心夥伴。廈門與臺灣，一水相隔，文化同根，民心相通，交流融合的歷史深遠而流長。廈門得天獨厚的地理和人文聯繫，使其成為兩岸交流的重要平臺。她還表示，「名導論劍」不僅是兩岸導遊的節日，更是我們共同追求卓越、展現風采的盛會。

活動現場，臺灣名導代表劉奕梁以及廈門名導代表魏臣煌、李少翔結合自身故事，講述了執業過程中與廈門雙向奔赴的故事，紛紛點贊「海上花園 樂動廈門」，為現場觀眾推介廈門特色文旅，充分展示了名導能說會道的口才和語言表達能力、舞臺表現力，多角度、全方位展現中華好導遊的職業風采。

值得關注的是，在大咖漫談環節中，文旅領域百萬粉絲達人更是將現場氣氛推向高潮，分享了在新媒體時代下導遊的「進階之路」。共同探討如何吸引兩岸導遊精英來廈門從業，來廈門一起「走紅」甚至「長紅」。其中，山東旅遊導遊自媒體達人代表邢琦娜就《淺談互聯網背景下導遊群體數位化轉型實施路徑》展開闡述。西安旅遊導遊自媒體達人代表劉國楊則以「詩聖」杜甫為例訴說文旅故事，帶領現場來賓翻開歷史畫卷，感受中華傳統文化的博大精深。

最後，來自山東、西安兩位導遊和擁有700萬粉絲的廈門旅遊導遊自媒體達人代表張明威同台交流，激蕩思想，融通智慧，就「導遊應如何回歸本身、保持熱愛，讓導遊再次成為旅途的『風景』」「導遊應該如何為兩岸文旅融合注入新活力，帶文旅行業上分」等話題進行交流分享，立足文旅產業，分享各地實踐，並對2024年文旅行業未來風向進行展望。

會後，主辦方還將組織導遊代表參與踩線活動，進一步加深導遊業界交流、學習、互動，讓兩岸名導瞭解廈門的旅遊資源，感受這座「海上花園」的獨特魅力，親身感受「樂動廈門」的美好生活，不斷促進海峽兩岸的文化共鳴和情感連接。相信在中華好導遊的共同努力下，海峽兩岸文旅一定能持續「上分」，「出圈」又「出彩」。

SOURCE 海峽旅遊博覽會組委會