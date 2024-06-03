樂見兩岸，動聽中華----2024海峽兩岸名導論劍交流會成功舉辦

新聞提供者

海峽旅遊博覽會組委會

03 6月, 2024, 15:04 CST

廈門2024年6月3日 /美通社/ -- 5月24日，由海峽旅遊博覽會組委會、廈門市導遊協會主辦的2024海峽兩岸名導論劍交流會成功舉辦。海峽兩岸旅遊業界代表相聚廈門，暢所欲言，以更務實的態度、更銳意創新的精神，為旅遊業發展貢獻導遊力量。

名導論劍交流會以樂見兩岸•動聽中華為主題，邀請了廈門市導遊員基層工會聯合會、金門縣導遊服務人員職業工會、臺灣導遊領隊總工會、臺灣觀光領隊協會、廈門市文化和旅遊局領導嘉賓以及新聞媒體代表近200人共襄盛舉，組織各地優秀導遊代表全程見證交流會的精彩上演。除此之外，本次活動緊跟時代和行業發展的步伐，首次邀請導遊自媒體達人登臺論劍，為文旅發展注入新鮮血液。

組委會代表黃秀雲在致辭中指出，導遊不僅是文化的傳播者，更是遊客的貼心夥伴。廈門與臺灣，一水相隔，文化同根，民心相通，交流融合的歷史深遠而流長。廈門得天獨厚的地理和人文聯繫，使其成為兩岸交流的重要平臺。她還表示，「名導論劍不僅是兩岸導遊的節日，更是我們共同追求卓越、展現風采的盛會。

活動現場，臺灣名導代表劉奕梁以及廈門名導代表魏臣煌、李少翔結合自身故事，講述了執業過程中與廈門雙向奔赴的故事，紛紛點贊海上花園 樂動廈門，為現場觀眾推介廈門特色文旅，充分展示了名導能說會道的口才和語言表達能力、舞臺表現力，多角度、全方位展現中華好導遊的職業風采。

值得關注的是，在大咖漫談環節中，文旅領域百萬粉絲達人更是將現場氣氛推向高潮，分享了在新媒體時代下導遊的進階之路。共同探討如何吸引兩岸導遊精英來廈門從業，來廈門一起走紅甚至長紅。其中，山東旅遊導遊自媒體達人代表邢琦娜就《淺談互聯網背景下導遊群體數位化轉型實施路徑》展開闡述。西安旅遊導遊自媒體達人代表劉國楊則以詩聖杜甫為例訴說文旅故事，帶領現場來賓翻開歷史畫卷，感受中華傳統文化的博大精深。

最後，來自山東、西安兩位導遊和擁有700萬粉絲的廈門旅遊導遊自媒體達人代表張明威同台交流，激蕩思想，融通智慧，就導遊應如何回歸本身、保持熱愛，讓導遊再次成為旅途的風景』」「導遊應該如何為兩岸文旅融合注入新活力，帶文旅行業上分等話題進行交流分享，立足文旅產業，分享各地實踐，並對2024年文旅行業未來風向進行展望。

會後，主辦方還將組織導遊代表參與踩線活動，進一步加深導遊業界交流、學習、互動，讓兩岸名導瞭解廈門的旅遊資源，感受這座「海上花園」的獨特魅力，親身感受樂動廈門的美好生活，不斷促進海峽兩岸的文化共鳴和情感連接。相信在中華好導遊的共同努力下，海峽兩岸文旅一定能持續上分出圈出彩

SOURCE 海峽旅遊博覽會組委會