新華絲路：宜昌舉辦2024屈原故里端午文化節
13 6月, 2024, 17:36 CST
北京2024年6月13日 /美通社/ -- 6月7日，2024屈原故里端午文化節在湖北省宜昌市秭歸縣隆重開幕。
活動開幕式現場，屈原故里端午祭首次以藝術形式創新演繹「 燃燎祭天、苞茅縮酒、樂舞迎神」 等古楚祭祀儀式。原創音舞詩畫《楚辭裡的中國》以當地山水實景為幕，以全息影像等虛擬技術為筆，生動描繪楚辭裡的盛景。
本屆文化節主要有三大活動——包括端午文化節開幕式、央視端午特別節目《奮楫家國——碧水長歌頌端陽2024》、「 我在宜昌過端午」 第二屆端午文化月系列活動。端午節期間，該市還舉辦了龍舟賽、民俗表演、中國風集市等系列活動，讓當地群眾身臨其境地感受到傳統佳節的氛圍。
宜昌是中國偉大的愛國詩人屈原的故鄉，屈原也是戰國時期（公元前475年-公元前221年）楚國的大臣。每年農曆五月初五是紀念屈原的端午節。
2009年，由宜昌秭歸「 屈原故里端午」 等習俗共同組成的中國「 端午節」 被聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。
近年來，宜昌大力弘揚屈原文化，建設屈原文化主題公園，創作屈原主題劇目，啟動《楚辭大典》編纂工作，使屈原文化成為展示宜昌深厚文化底蘊的重要窗口和鮮明標誌。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/340582.html
SOURCE 新華絲路
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