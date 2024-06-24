報名啟動！2024年中國天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）項目征集中

中國•天津•濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）聚焦「8+8+8」現代化產業體系，精准定位160+產業細分領域，以永不落幕的禮遇措施，打造近悅遠來「濱才」品牌，優化創潮湧動人才生態，營造歸如流水濱城盛勢。

本次境外賽聚焦四個善作善成，層次更高、范圍更廣、獎金更足、支持更多，旨在形成「高端引領、千帆競發」的浩大聲勢。不斷優化人才引育留用全鏈條工作，以人才工作之為推動新質生產力蓬勃發展，持續打造高質量發展的希望之城、育才而興的創夢之城、海聚英才的向往之城。

二、報名時間及網址

1、香港賽區

報名時間：2024年6月11日- 6月30日

2、新加坡及其他國際賽區

報名時間：2024年6月11日- 7月26日

3、報名鏈接

https://f.wps.cn/g/iWGbHT52/

三、獎項設置

一等獎2名，資助25萬元；

二等獎4名，資助15萬元；

三等獎6名，資助5萬元。

四、賽道設置

智能科技

綠色石化

汽車工業

裝備制造

生物醫藥

新能源新材料

航空航天

現代服務業

五、報名條件

1、參賽選手一般應擁有海外學位或海外工作經歷；

2、擁有國內外創業經驗或曾在國外知名企業、機構擔任過中高級技術（管理）職務；

3、擁有2-5名結構合理的創業團隊，創業模式及發展目標清晰，核心成員至少有1名具有海外碩士及以上學位或相當於中高級專業技術職務。

六、項目發展支持

獲獎項目將獲得資源對接、培訓孵化、辦公空間、企業服務、產業政策扶持、資金獎勵等重點支持。

SOURCE 天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）