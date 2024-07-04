2024周遊箱根、熱海地區注目新玩法

「箱根遊船SORAKAZE」遊覽船，不但可輕鬆抵達各個箱根重要景點，更能享受蘆之湖的大自然風景，船隻由日本設計師川西康之以「浮於蘆之湖的綠之公園」為主題設計，在戶外甲板舖上天然草皮，在船尾以藤蔓的綠化裝飾，讓船隻與周邊環境融合並調和,有望成為箱根觀光的新象徵。

從蘆之湖畔的箱根關所跡港、元箱根港、箱根園港均能乘坐「箱根遊船SORAKAZE」遊覽船，可以各點上下船，也可以選擇周遊船票，環湖一周大概30至50分鐘。船上有舒適的室內及室外座位，在天氣晴朗的日子更有機會看得到富士山。

3樓的KAZE DECK，有舖上天然草皮的區域，有鞦韆座位，也有富士山形狀的甲板可供拍照，營造了有如公園一般的空間，把乘坐交通工具昇華成舒適又有趣的旅遊體驗。此外，船內商店提供富士山造型甜點等，是在「箱根遊船SORAKAZE」才能買到的原創手信,在船內充分享受觀光。

箱根與溫泉勝地熱海之間的「十國峠」！遊客注目新絕景打卡勝地

位於箱根與溫泉勝地熱海之間的「十國峠」，標高770m，可以360度眺望大自然景色。十國峠因可眺望到日本古時的十個令制國的景色而得名，在晴朗的天氣下，於十國峠可欣賞到富士山、南阿爾卑斯、以至駿河灣地的怡人景色。因地理位置之便，玩箱根及熱海時便可以同時安排十國峠的行程。

乘坐十國峠全景纜車到達山頂車站，單程只需3分鐘，山頂不但有觀景設施，還有咖啡廳，觀景之餘可慢慢休息。再咖啡廳賣的「峠」字造型的吉拿棒最適合拍照。「峠」是日文特有的漢字，有山嶺、頂點的意思。

想體驗獨特的住宿，更設有可享受自然美景的豪華露營施設「THE GLAMPING 箱根十國峠」，提供7種共14棟的別墅房型，可以在戶外BBQ，部分房型更設有桑拿、屋頂露台，夜晚欣賞無敵星空。

東京近郊深度遊企劃！玩完箱根，再去日本著名溫泉勝地熱海

玩完箱根，想再深度探索周邊地區，熱海是值得推介的日本著名溫泉勝地。從箱根地區距離不遠，坐巴士大約30分鐘左右的時間可到達。也設有新幹線站，交通非常方便，從東京車站出發直達只需40至50分鐘。

定期舉辦多次的海上花火大會而聞名。當中酒店「熱海灣SPA＆RESORT」，所有房間都是海景房，早餐晚餐都是放題，晚餐有約80種類以新鮮海產為主，刺身、濱燒海鮮等選擇超豐富又夠哂新鮮。酒店內設有溫泉大浴場及露天風呂，溫泉從泉源直接引流，想保有私人空間，也能額外付費租用私人風呂。

熱海隱世度假小島「初島」！親子遊一日遊夠Fun

從熱海港坐高速船約30分鐘，便會到達度假小島「初島」，是離首都圈最近的離島，可以進行一日遊，或是在島上住Glamping設施。熱海以日本產檸檬的發源地聞名，而「初島」因鄰近熱海，所以初島上及複合式度假設施「PICA初島」，內各個檸檬主題的影相位夠哂Igable活動，海邊鞦韆人人必打卡，更有充滿小島風情的特色餐點，餐廳「ENAK」提供多種以檸檬為主題的餐點，包括藍色的初島漢堡、檸檬厚鬆餅、蜂蜜檸檬百匯等，不僅看到精緻美味，更充滿創意的巧思。

PICA初島內的冒險體驗設施「SARUTOBI」，是在樹上及攀爬具上行走，可以一邊看海一邊感受刺激氛圍的體驗設施，5歲以上的孩子也與大人能一同玩。

SOURCE 富士急行株式會社