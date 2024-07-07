星競威武集團出征2024電子競技世界杯

北京2024年7月7日 /美通社/ -- 7月3日，2024年沙特電競世界杯（Esports World Cup，簡稱EWC）正式拉開帷幕。星競威武集團旗下Ninjas in Pyjamas電子競技俱樂部（簡稱NIP）將派出戰隊參與街頭霸王、APEX和決勝巔峰等熱門電競項目的角逐。同時，武漢eStarPro電競俱樂部選手花海、清融將作為KPL王者夢之隊成員亮相王者榮耀賽場，在國際舞台上展示電競的熱血和魅力。

2024年電子競技世界杯是全球最盛大、獎金最豐厚的電子競技賽事之一。本屆賽事將於7月3日至8月25日在沙特阿拉伯首都利雅德舉辦，總獎金池超過6000萬美元，吸引了來自全世界的500余家電競戰隊、超過1500名優秀電競運動員參與其中。在為期8周的比賽期間，電競愛好者除了可以一次性觀看20餘個遊戲項目的比賽外，還可以體驗遊戲互動、社區錦標賽、文化節、國際交流等多種活動。此次盛會不僅是電競選手展現自身能力的舞台，也成為了電競文化全球交流的重要平台。

星競威武集團旗下NIP電競俱樂部為此次電競世界杯組建了強大陣容，覆蓋多個在全球享有廣泛影響力的遊戲項目。今年4月，NIP與電競世界杯基金會（EWCF）展開合作，在「俱樂部支持計劃」（Club Support Program）的幫助下，先後建立了堡壘之夜和APEX戰隊，并順利進軍格鬥遊戲領域，佈局街頭霸王和鐵拳兩款格鬥界經典遊戲。此外，NIP還和新加坡電競戰隊Team Flash聯合打造了「NIP Flash」決勝巔峰戰隊，助力電競人才在更大的舞台上展現自我。

據瞭解，「俱樂部支持計劃」本次共收到了超過150份來自全世界各地的申請，電競世界杯基金會最終選出了30支擁有電競文化基因和明確未來發展目標的俱樂部，説明其可持續發展。星競威武集團聯席CEO Hicham Chahine表示：「俱樂部支持計劃對我們的發展有巨大推動作用。它不僅幫助我們拓展了遊戲項目佈局，更讓我們在適應不斷變化的環境的同時，回歸電競初心。我們非常感謝電競世界杯基金會的支援，這為我們在全球電競領域追求最高榮譽提供了強大動力。」

此外，經大眾用戶投票、專業評審投票，KPL王者夢之隊大名單于5月27日正式出爐。星競威武集團旗下的武漢eStarPro電競俱樂部選手花海、清融成功入選，將作為KPL王者夢之隊成員參加本屆電競世界杯，與全球各地的高水準運動員同場競技。8月1日，KPL王者夢之隊將迎來他們的首場比賽。

隨著數字體育產業的快速發展和影響力的逐漸擴大，電競已獲得全球體育權威機構的廣泛看好和認可。值得關注的是，6月14日，國際奧會執委會向國際奧會全會提議舉辦奧林匹克電子競技運動會。國際奧會主席巴赫表示：「創立電競奧運會是國際奧委會緊跟電子革命邁出的重要一步。」繼杭州第19屆亞運會及本屆電競世界杯之後，我們或將見證更多世界性電子競技盛會的舉辦。

未來，星競威武集團將繼續深化與全球電競產業夥伴的合作，積極探索電競全球化發展的有效路徑和可能性，為更多年輕人提供實現電競夢想的平臺，也讓我們一起期待電競運動員們在2024電子競技世界盃中創造佳績。

關於星競威武集團

星競威武集團（NIP Group）是一家是以電子競技俱樂部業務為核心，賽事活動、數字體育人才經紀等多元化業務並行發展的全球性綜合數字體育集團。作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一，星競威武集團旗下業務覆蓋中國、歐洲、南美等國家和地區，擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas（簡稱NIP），並在武漢和深圳設有主場，在瑞典斯德哥爾摩，上海和巴西聖保羅設有辦公室。

SOURCE 星競威武集團