美世2024城市生活成本排名：香港仍是世界排名最昂貴城市，台灣排名下降

美世亞洲國際調派解決方案負責人Tracey Ma說明，雖然許多亞洲城市由於貨幣貶值、較和緩的通貨膨脹及房價變動，因而排名下降，就整體而言，亞洲地區的經濟正逐漸復甦。為了維持國際調派員工的購買力和生活水平，許多公司組織正在檢視相關調派津貼，同時將住房預算審查週期從每年一次改為每半年一次或每季一次。

「生活成本的變化對企業全球化發展及其員工產生了重大影響，台灣企業近年來積極進行海外布局，靈活掌握人才的需求和成本，並制定有效的國際人才策略至關重要。企業應為國際人才提供與時俱進的薪資福利和人性化支援服務，使員工無後顧之憂，進而能為組織創造最高價值。」 美世台灣人才業務副總經理劉靜穎表示。

從全球的調查結果來看，許多城市的住房成本上漲使得雇主在人才調派方面遇到一些挑戰。波動不定的通膨趨勢也削弱了國際調派員工的購買力，並對他們的薪酬方案施加了額外壓力。這些因素加大了企業吸引和保留頂尖人才的難度，並可能造成高昂的薪資福利支出，人才流動性受限以及營運成本增加。

本次調查中，歐洲有五個城市躋身全球前十最貴城市，其中包括四座瑞士城市和倫敦，倫敦的綜合排名躍升九位，位居第八。而美國目前的生活成本水準則居高不下，其中有7個城市位於前20名，排名最高的分別是紐約市（7）和洛杉磯（10）。

2024 城市生活成本排名

排名 城市 國家/地區 1 香港 中國 2 新加坡 新加坡 3 蘇黎世 瑞士 4 日內瓦 瑞士 5 巴塞爾 瑞士 6 伯恩 瑞士 7 紐約市 美國 8 倫敦 英國 9 拿騷 巴哈馬 10 洛杉磯 美國 69 台北 台灣 132 台中 台灣 149 高雄 台灣

關於2024生活成本排名

美世生活成本排名包含了分佈於五大洲的226個城市，並在每個城市計算並對比了超過200種類目的商品及服務成本，包括住房、交通、食品、服裝、家居用品和娛樂活動。研究資料收集的目的是為企業和組織雇主提供設計高效透明的國際調派員工薪酬方案所需的所有關鍵資訊。完整內容可至美世台灣官方網站：https://www.mercer.com/zh-tw/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/cost-of-living/

關於美世

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