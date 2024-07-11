嘉里物流聯網榮獲2024年香港經濟日報企業大獎兩項殊榮

環球物流及可持續發展物流之傑出表現獲嘉許

香港2024年7月11日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）榮獲2024年香港經濟日報企業大獎（「該獎項」）兩項大獎，獲頒發「傑出環球物流企業」及「傑出可持續發展物流企業」獎項，以表揚其創新供應鏈解決方案及對可持續發展的堅定承諾。

嘉里物流聯網執行董事及可持續發展委員會主席鄭志偉表示：「感謝香港經濟日報頒發兩項大獎予嘉里物流聯網。這些獎項突顯我們對卓越服務、創新思維和效率提升鍥而不捨的追求，並聚焦我們引領環球物流行業邁向可持續發展未來的願景。我們努力不懈，致力為全球供應鏈帶來正面影響，矢志在業務每一環節發揮可持續發展的理念。」

「傑出環球物流企業」獎項表彰嘉里物流聯網在應對全球供應鏈的意外變動時準備充足，於海運面對挑戰之際能提供貫通歐亞的創新貨運解決方案。此外，嘉里物流聯網運用綜合物流與國際貨運兩大分部於不同區域協作帶來的機遇以提升資源，及於物流中心應用機械人及自動化以提高營運效率等舉措亦得到讚賞。

「傑出可持續發展物流企業」獎項表揚嘉里物流聯網將可持續發展原則融入其業務策略和長遠發展之中，並堅守於2050年實現淨零排放的承諾，致力推動綠色物流。嘉里物流聯網的可持續物流解決方案體現了其在應對氣候變化、減少環境足跡，及與供應商共享環境、社會及管治價值方面的努力，以及在環境、社會及管治範疇取得重大進程而獲嘉許。

該獎項由香港領先財經媒體香港經濟日報舉辦，旨在表揚對社會及其個別行業貢獻良多的傑出企業。得獎企業由評審團根據四項準則選出，當中包括理念及價值倡議、策略及執行、成效及貢獻，以及未來願景及計劃。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於香港經濟日報企業大獎

「香港經濟日報企業大獎」由《香港經濟日報》主辦，旨在表揚過去一年在各行業中擁有出色表現、對香港及大灣區經濟或社會發展帶來貢獻和卓越成就的企業，同時冀透過獎項鼓勵同業之間的砥礪互勉，藉以推動本地企業的可持續發展，並以專業、創新方式提升產品及服務質素。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司