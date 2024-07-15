智匯濱海，榮耀角逐！2024中國天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）香港賽區決賽即將啟幕

15 7月, 2024, 17:57 CST
香港2024年7月15日 /美通社/ -- 隨著全球創新浪潮的澎湃推動，2024中國天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）香港賽區決賽即將於7月17日在香港拉開帷幕。作為中國北方對外開放的門戶和重要經濟引擎，天津濱海新區始終秉持開放合作的理念，以前瞻的戰略眼光打造國際一流的創新創業生態。本屆創新創業大賽首次啟動境外賽，以香港與新加坡為雙翼，跨越國界，誠邀全球科創精英與項目，共赴一場夢想盛宴。
自大賽啟動以來，來自世界各地的科技創新創業精英紛紛響應。歷經數月的激烈角逐與層層篩選，最終脫穎而出的14個新秀項目將齊聚香港，共同角逐香港賽區決賽榮耀。這些項目涵蓋了智能科技、綠色石化、汽車工業、裝備制造、生物醫藥、新能源新材料、航空航天、現代服務業等多個前沿領域，展現了全球科技創新的最新成果與未來趨勢。
此次決賽亮點紛呈，不僅匯聚了全球精英，更設置了多元賽道，聚焦「8+8+8」現代化產業體系，定位160+產業細分領域，精准對接濱海新區主導產業，為參賽項目提供豐富的產業資源和落地空間，獲獎項目將有機會與濱海新區內的龍頭企業、科研院所及投資機構進行深度合作，共同推動科技成果的轉化與應用。
同時，為確保大賽的專業性和公正性，決賽將邀請來自全球的頂尖專家、知名投資人及企業家組成豪華評審團。他們將以專業的眼光和豐富的經驗，對參賽項目進行嚴格評審與專業指導。此外，豐厚的獎金與全方位的政策支持，將為獲獎項目保駕護航，助力其快速成長與發展。
隨著決賽的日益臨近，濱海新區已整裝待發，期待與全球創新創業者共襄盛舉。香港這座東西方文化交融的國際都市，即將見證一場關於智慧與創新的華麗綻放。
「智匯濱海，創贏未來。」以永不落幕的禮遇措施，打造近悅遠來「濱才」品牌。伴隨香港賽區決賽的舉辦，新加坡及其他國際賽區也即將進入報名尾聲，期待更多優質項目參加，共同開啟一段關於創新、創業與夢想的非凡旅程！
新加坡及其他國際賽區報名時間：2024年6月11日—7月31日，報名官方網址：
http://www.bc-talentfs.com/channels/437.html
SOURCE 天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）
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