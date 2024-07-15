智匯濱海，榮耀角逐！2024中國天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）香港賽區決賽即將啟幕

此次決賽亮點紛呈，不僅匯聚了全球精英，更設置了多元賽道，聚焦「8+8+8」現代化產業體系，定位160+產業細分領域，精准對接濱海新區主導產業，為參賽項目提供豐富的產業資源和落地空間，獲獎項目將有機會與濱海新區內的龍頭企業、科研院所及投資機構進行深度合作，共同推動科技成果的轉化與應用。

同時，為確保大賽的專業性和公正性，決賽將邀請來自全球的頂尖專家、知名投資人及企業家組成豪華評審團。他們將以專業的眼光和豐富的經驗，對參賽項目進行嚴格評審與專業指導。此外，豐厚的獎金與全方位的政策支持，將為獲獎項目保駕護航，助力其快速成長與發展。

隨著決賽的日益臨近，濱海新區已整裝待發，期待與全球創新創業者共襄盛舉。香港這座東西方文化交融的國際都市，即將見證一場關於智慧與創新的華麗綻放。

「智匯濱海，創贏未來。」以永不落幕的禮遇措施，打造近悅遠來「濱才」品牌。伴隨香港賽區決賽的舉辦，新加坡及其他國際賽區也即將進入報名尾聲，期待更多優質項目參加，共同開啟一段關於創新、創業與夢想的非凡旅程！

新加坡及其他國際賽區報名時間：2024年6月11日—7月31日，報名官方網址：

http://www.bc-talentfs.com/channels/437.html

SOURCE 天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）