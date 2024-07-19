「2024金沙物美嘉年華」隆重開幕

澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華表示：「購物是旅遊的重要元素，今年第一季來澳旅客消費中百分之48用於購物，是旅客消費結構中佔比最大的項目，其次是住宿和餐飲。優質的購物服務能夠提升旅客的整體旅遊體驗。期望零售服務業緊跟市場需求，持續引進貼合顧客喜好的商品，並提供周到細緻的服務。」

澳門中華總商會副理事長余健楚表示：「金沙中國響應特區政府推動和扶持中小企的經濟發展重點，堅持不懈地連續五年舉辦金沙物美嘉年華活動，為中小企業提供免費的展銷平台，協助他們拓展市場、創造商機。金沙物美嘉年華舉辦得有聲有色，過去每年都吸引超過十萬人次參與，活動已成為全澳最大規模的消費折扣展銷會之一，漸漸發展成本澳零售業界的品牌活動。相信通過如金沙中國等大企業積極帶動，繼續發揮『以大帶小』的企業精神，加上中小企業自身努力轉型升級，澳門必將重拾經濟發展的活力。」

「2024金沙物美嘉年華」於7月18-21日（周四至周日）中午12時至晚上10時於金光會展A及B館舉行，首日為特邀專場，一連四天免費入場。作為全澳最大規模的消費折扣展，今屆的嘉年華佔地21,000平方米，設有超過580個展位；其中本澳中小微企展位數量增至325個，為歷屆之最。活動共分為九個展區，包括：金沙商戶區、家庭用品區、親子用品區、食品美酒區、美食廣場、綠色生活區、文化創意區、兒童遊樂專區及澳門特色手信區，合共搜羅超過260,000件優惠商品，當中包括澳門幣1元的限量精選商品，務求讓市民和旅客盡情享受購物樂趣。

此外，參與嘉年華的本地社服機構逐年上升，涵蓋文創、餐飲等不同領域，反映嘉年華已成為充滿澳門特式、團結澳門各界的大眾購物休閒盛事。金沙中國關懷大使亦一如既往於嘉年華現場為社服機構提供支援，包括協助他們的攤位運作等，致力為公司促進社區共融貢獻力量。

活動期間入場人士享有免費泊車優惠，另有穿梭巴士提供免費接送服務往來會場及其他站點，包括南灣澳門國際銀行大廈、港珠澳大橋澳門邊檢大樓、關閘口岸及橫琴口岸（澳門口岸區）。

一連四天舉行的嘉年華涵蓋購物、環球美食，以及適合一家大小的玩樂設施及遊戲，精彩節目包括：

設有 逾 580 個精選展位 ，搜羅超過260,000件優惠商品；參展商戶更推出 澳門幣 1 元的限量精選產品及低至 1 折的折扣優惠 ；鼓勵入場人士自備購物袋，為環保出一分力

，搜羅超過260,000件優惠商品；參展商戶更推出 ；鼓勵入場人士自備購物袋，為環保出一分力 中銀 Smart Kids 呈獻：小廚神工作坊 由金沙中國餐飲團隊帶領，小孩們化身小廚師，即場製作墨西哥玉米餅、越南春卷以及手製壽司等，一嘗入廚的樂趣；工作坊費用全免

由金沙中國餐飲團隊帶領，小孩們化身小廚師，即場製作墨西哥玉米餅、越南春卷以及手製壽司等，一嘗入廚的樂趣；工作坊費用全免 工銀 e 支付呈獻：「國風雅韻」漢服造型大賽 免費開放予大灣區城市18歲或以上人士參加，以充滿個人特色的造型於周六比賽當日競逐優異獎；評審團將於同日頒發獎項

免費開放予大灣區城市18歲或以上人士參加，以充滿個人特色的造型於周六比賽當日競逐優異獎；評審團將於同日頒發獎項 交通銀行澳門分行呈獻：「童夢飄揚」兒童才藝大賽 免費開放予大灣區城市5至12歲兒童參與，參加者於周日舉行的比賽中以個人或團體形式展現才藝；得獎者將於同日獲頒獎項

免費開放予大灣區城市5至12歲兒童參與，參加者於周日舉行的比賽中以個人或團體形式展現才藝；得獎者將於同日獲頒獎項 美食廣場匯聚環球各地美食，種類豐富，並提供免費環保餐具

「2024金沙物美嘉年華」由金沙中國主辦，澳門中華總商會協辦，並得到澳門特別行政區政府經濟及科技發展局、旅遊局及招商投資促進局的大力支持；同時獲得澳門中銀、工銀澳門、交通銀行澳門分行及大西洋銀行誠意贊助。

出席開幕式的主禮嘉賓包括：王英偉博士；文綺華；澳門特別行政區政府經濟及科技發展局局長戴建業；招商投資促進局行政管理委員會主席余雨生；中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部處長孫耀華；澳門中華總商會副理事長余健楚；金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾；金沙中國高級副總裁兼財務總裁、威尼斯人澳門股份有限公司常務董事孫敏其；中國銀行澳門分行資深業務總監楊志光；工銀澳門副行政總裁黃獻軍；交通銀行澳門分行副行長夏穎，以及大西洋銀行行政總裁歐偉時。

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https://tc.sandsresortsmacao.com/sands-lifestyle/events/sands-shopping-carnival-2024.html.

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金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於金光綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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