讓世界看見美麗中國！中央廣播電視總臺華語環球節目中心2024年暑期文旅專案發佈

政策發佈後，海外關注度持續增加，在多個海外社交媒體上「China Travel」已成熱門搜索詞條，在世界範圍內掀起了「中國行」的熱潮。

為了讓更多外國遊客瞭解中國144小時過境免簽政策，為他們提供更細緻的旅行服務。總臺華語環球節目中心攜手144小時過境免簽適用口岸的所在城市、文化和旅遊部中外文化交流中心，在央視網、央視頻等總臺新媒體平臺共建「China Travel——來中國，這樣玩！」新媒體專區，讓海內外遊客一起看見美麗中國!

同時，從這個暑期開始，總臺華語環球節目中心將創新推出包含紀錄片、融媒體節目、真人秀等多種類型的20部文旅精品力作，以真誠熱情廣迎四海賓朋，在山海之間感受大美中國。以全新視角領略中國文化，用開放包容推動文明互鑒。傳承中華文明，講好中國故事！

SOURCE CCTV4