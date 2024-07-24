讓世界看見美麗中國！中央廣播電視總臺華語環球節目中心2024年暑期文旅專案發佈

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CCTV4

24 7月, 2024, 15:49 CST

北京2024年7月24日 /美通社/ -- 7月24日，中央廣播電視總臺華語環球節目中心在京發佈2024年暑期文旅專案，並啟動「China Travel——來中國，這樣玩！」新媒體專區。

中國自2013年1月實施72/144小時過境免簽政策以來，過境免簽政策在服務國家高水準對外開放、便利中外人員往來、促進對外交流合作方面發揮了重要作用。2024年7月15日，國家移民管理局發佈公告，在河南省和雲南省擴大實施144小時過境免簽政策，為外籍人員來華旅遊、商貿提供了更多選擇。

活動現場照片
活動現場照片

政策發佈後，海外關注度持續增加，在多個海外社交媒體上「China Travel」已成熱門搜索詞條，在世界範圍內掀起了「中國行」的熱潮。

為了讓更多外國遊客瞭解中國144小時過境免簽政策，為他們提供更細緻的旅行服務。總臺華語環球節目中心攜手144小時過境免簽適用口岸的所在城市、文化和旅遊部中外文化交流中心，在央視網、央視頻等總臺新媒體平臺共建「China Travel——來中國，這樣玩！」新媒體專區，讓海內外遊客一起看見美麗中國!

同時，從這個暑期開始，總臺華語環球節目中心將創新推出包含紀錄片、融媒體節目、真人秀等多種類型的20部文旅精品力作，以真誠熱情廣迎四海賓朋，在山海之間感受大美中國。以全新視角領略中國文化，用開放包容推動文明互鑒。傳承中華文明，講好中國故事！

SOURCE CCTV4

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