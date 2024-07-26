中金公司2024粵港澳大灣區財富管理論壇成功舉辦

北京2024年7月26日 /美通社/ -- 7月25日，中國國際金融股份有限公司（「中金公司」）在香港成功舉辦2024粵港澳大灣區財富管理論壇。此次論壇以「發展新質生產力，引領財富新勢能」為主題，匯聚眾多來自粵港澳大灣區的各界傑出代表，圍繞大灣區財富管理的新趨勢、新機遇、新挑戰，就大灣區的經濟發展、投資策略、科技創新、家族辦公室發展等議題進行深入探討，共同為區域金融合作與創新貢獻智慧與力量。

粵港澳三地深度對話，探索全球市場未來

論壇伊始，中金公司董事長、管理委員會主席陳亮致開幕辭。陳亮在致辭中對與會嘉賓表示歡迎，並闡述了粵港澳大灣區在構建高水平對外開放新格局中的獨特地位，以及本次論壇對於推動區域金融合作、促進財富管理創新發展的重要意義。陳亮指出，隨著居民財富管理需求的不斷增長，以及跨境財富管理渠道的逐步暢通，粵港澳大灣區財富管理行業將迎來蓬勃發展的新時期，廣闊的市場機遇令人振奮，值得期待。

廣東省地方金融管理局負責同志亦出席了此次會議。香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂，澳門工商聯會會長、廣州南沙粵澳發展促進會會長何敬麟分別從港澳兩地不同的角色和功能定位等角度出發，就全球經濟形勢與粵港澳大灣區經濟發展進行分析。

陳浩濂在講話中分享了香港的金融業務發展，及粵港澳大灣區財富管理的發展走勢。他指出，香港是亞洲領先的國際金融中心，亦是區內最大的對沖基金中心和跨境財富管理中心，金融服務業發展蓬勃。在大灣區的戰略推動下，香港的財富管理業務必將迎來新的黃金機遇。香港會繼續發揮作為全球資產管理中心的重要支點，在國家的新發展格局下，匯聚全球資本、融通中外市場、助力灣區城市各顯其利，並鼓勵更多企業來港設立，把握大灣區發展所帶來的龐大機遇，為國家推動新質生產力及高質量發展踏上更高台階。

何敬麟聚焦粵港澳大灣區的發展現狀，展望了大灣區在科技創新、金融創新、數字經濟、綠色低碳、區域一體化進程、國際合作等方面所面臨的新機遇，強調要進一步深化區域協同，持續優化營商環境，加大人才培養力度，推動產業鏈、供應鏈優化升級，把握大灣區發展關鍵時期，攜手共進，共同推動大灣區成為富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。

中金公司研究部首席港股與海外策略分析師、董事總經理劉剛在「宏觀經濟展望：2024下半年全球市場與資產展望——滯脹、修復還是衰退」的主題演講中結合各地政策步伐與市場動態展望未來，提供市場洞察。他分析了長期結構化轉型下的挑戰與機遇，並提出了應對結構性挑戰的三個思路：高端科技升級、中端優勢製造和消費出海、以及擴大內需。

詳解區域協同發展，展望財富管理趨勢

香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳，香港科技大學商學院副院長、經濟學教授房育輝，博時國際董事長、首席行政官、香港中資基金業協會會長連少冬，以及澳門大學工商管理學院院長、澳大發展基金會金融學及經濟學講座教授余俊，圍繞「粵港澳大灣區形勢展望與投資未來」展開討論。在中金研究院董事總經理趙揚主持下，四位嘉賓圍繞大灣區的經濟前景、投資策略以及如何在全球化進程中保持競爭力等議題進行對話。

董一嶽立足於政策研究的視角，對全球資產管理市場動態進行了全面分析，闡述了香港資產管理和財富管理行業的戰略定位、發展軌跡和基本優勢。連少冬探討了未來香港與內地在資本流通上的合作形式、渠道與路徑，以及香港與全球資本市場聯通中存在的新機遇。余俊從區域經濟走勢出發，闡述了澳門在大灣區區域經濟發展中所發揮的作用及其比較優勢。房育輝作為商業策略的專家，分享了關於粵港澳大灣區藍海產業的前瞻性觀點。

在此次論壇中，一系列並行會圍繞全球投資佈局、家族辦公室、出海新航向、金融科技等熱門議題有序展開。來自南方東英、貝萊德、野村投資和摩根資產管理的嘉賓，基於「在不確定中尋找確定性：建立具有韌性的全球投資佈局」的主題，圍繞全球大類資產表現展望與配置觀點進行深入對話，並針對投資人關心的市場就股、債、匯等資產類別進行前瞻分析。

「家族辦公室的未來：亞洲新高地」主題討論會聚集了各界專家，羅兵鹹永道、香港財富傳承學院、真愛夢想公益基金會和凱思博投資的嘉賓，從發展趨勢、投資方向、公益慈善、稅務籌劃等角度，為企業家設立家族辦公室提供信息、知識、經驗、案例等全方位參考。

在以「出海新航向：鏈接全球資源」為主題的並行會中，中金國際亞澳地區、東南亞南亞地區、日本、韓國的相關負責人分別對中東、東南亞、日韓等區域市場進行解析，共同探討如何利用區域優勢，構建協同高效的全球資源整合網絡。

華夏基金（香港）、星路金融科技、HASHKEY Capital和FINSMART的嘉賓從金融機構數字化轉型等方面闡釋「金融科技新定義：賦能實體經濟包容性增長」的主題，為新時代財富管理領域的數字化競爭力打開廣闊視角。

本次論壇搭建了融合多界聲音、匯聚各地智慧的交流平台，為粵港澳大灣區財富管理行業的發展提供重要參考，也為區內財富管理業務相關的合作與發展帶來新的思路和啟示。展望未來，中金公司將繼續發揮在財富管理領域的專業優勢和服務能力，積極攜手各界夥伴共同推動合作與創新，為客戶創造更加高維的格局與價值，為粵港澳大灣區的經濟繁榮與發展貢獻更多力量。

關於中國國際金融股份有限公司（中金公司）

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