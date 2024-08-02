雲頂王城：2024年優質物業投資有望帶來高租金回報率

Genting Permai生機勃勃，從其熙熙攘攘的街道和充滿活力的商業活動中可見一斑。Khalil先生說：「高峰時段，該地區熱鬧非凡，顧客紛紛湧入當地商舖。經常出現雙排和三排停車的情況證明了人流量之大，同時也體現了該地區的人氣和商業上的成功。源源不斷的客流使這裡成為零售投資的黃金地段，提供了更多的商業機會和創收潛力。」

Genting Permai的零售商家蓬勃發展，平均月營收從20萬至50萬林吉特不等。Khalil先生強調說：「這個營收範圍證明了在這些充滿活力的地段經營業務可帶來豐厚的利潤。投資者可以期待持續、可觀的回報，這使得這些地區極具投資吸引力。其中最具說服力的投資理由是出色的租金回報率（通常為月營收的10%至20%）。」

雲頂王城銷售與營銷總監陳添繇先生強調了雲頂高原與馬來西亞其他高客流量商業區相比的競爭優勢。他稱：「雲頂高原，尤其是雲頂王城，憑借其良好的租金回報率和收入潛力在諸多高客流量商業區中脫穎而出。」陳先生指出，與柏威年廣場、谷中城美佳廣場和巴生谷的雙威金字塔相比，雲頂王城具有獨特的優勢，不僅地理位置優越，還擁有多樣化的零售業態。

雲頂王城將成為一個繁華的商業中心，預計每天吸引2萬名遊客，人均消費100林吉特。陳先生說：「這些數據體現了雲頂王城具有巨大的租金回報潛力，且極有可能取得商業上的成功。大量的遊客和可觀的日營收凸顯了投資該商圈的商業可行性。」

雲頂王城還具有強大的市場穩定性和資本增值潛力。歷史數據顯示，在過去六年裡，Genting Permai的商舖每年的資本增值率為20%。陳先生補充說：「這種持續增長彰顯了投資雲頂王城穩定性和吸引力。持續的需求、優越的地理位置和活躍的商業活動賦予其強大的市場韌性，為投資者提供了可靠、可盈利的投資機會。」

雲頂王城距離吉隆坡約30-40分鐘車程，地理位置優越，必將從該地區強勁的商業活動中受益。作為雲頂高原未來的中央商務區，它將成為商務與休閒中心，有望吸引各種商家並提升其商業價值。

為何投資雲頂王城？

雲頂王城預計每天將吸引約2萬名遊客，日收入200萬林吉特。如此高的人流量可確保業主獲得豐厚的租金回報。在過去的六年裡，隨著物業價值每年增長20%，雲頂王城提供了卓越的市場穩定性和資本增長潛力。作為雲頂高原未來的中央商務區，它將成為該地區首屈一指的商業中心。

雲頂王城是一個先進的旅遊商業地產和健康度假勝地，旨在為所有遊客提供難忘的體驗。馬來西亞理科大學商學院和康奈爾學院於2023年10月11日與該商圈簽署了戰略合作協議，確保持續為其提供訓練有素的員工。此次合作保證了卓越的服務標準和運營效率，從而提升了利益相關者的整體體驗。全面的培訓計劃和優質的員工住宿條件確保了員工的高滿意度和留任率，大大降低了人員流動成本。

雲頂王城不僅僅是一個商業開發項目，更提供了絕佳的投資機會。憑借其令人印象深刻的遊客數量和收入估算，該黃金地段有望帶來豐厚的租金回報並實現商業上的巨大成功。對於尋求高收益投資機會的潛在投資者而言，雲頂王城是2024年的首選目的地。

欲瞭解更多信息，請聯繫雲頂王城銷售中心，電話：+6011-6221-6168，也可以蒞臨雲頂王城銷售中心（地址：KM 10, Genting Highlands, 69000 Bentong, Pahang, Malaysia），或訪問我們的網站 www.kingspark.com.my 。

概述：雲頂王城

雲頂王城是一個開創性的旅遊商業地產和健康度假村開發項目，旨在為每位遊客帶來難忘的體驗。雲頂高原環境靜謐，氣溫介於15至25攝氏度之間，氣候涼爽宜人，經常籠罩在霧靄之中，為該地區增添了神秘的魅力。

雲頂王城距離吉隆坡僅30-40分鐘車程，交通便利，是理想的度假勝地。雲頂高原是著名的熱門旅遊景點，預計到2026年將吸引4000萬遊客。雲頂王城的目標是吸引其中20%至30%的遊客，將自身打造成不容錯過的必遊之地。

遊客可以沿著8公里長的步行街漫步，街道兩旁有各種零售店、娛樂中心和健康設施，為遊客和當地居民營造了熱鬧的氛圍。硬石酒店、瑞士酒店、諾富特酒店和索菲特酒店等豪華酒店讓您體驗世界級的待客服務。

雲頂王城提供充滿活力的購物和餐飲體驗，其靈感來自秋葉原、彌敦道、江南街、龍門浩和武吉士街等商圈。高品質的燈光投影和視頻藝術將其裝扮成一個光芒四射的舞台，讓人目不暇接。在這裡，您可以盡情享受以標誌性棋盤遊戲《大富翁》為主題的高端娛樂和奢華購物體驗。

Go-Play-Play公園是一個激動人心的探險景點，老少皆宜。生態主題公園提供滑索過山車和斜坡滑車，讓遊客在大自然中體驗驚險刺激的項目。您還可以在最長的河濱露天餐飲區體驗美麗的風景，放鬆身心，享受戶外餐飲和參與環保活動；沉浸在長666米、環境優美的世界上最大的溫室園藝場，探索景觀露台、露天市集和小賣部的高空綠洲—屋頂花園。

穆斯林購物中心以時尚、餐飲和宏大的祈禱場所為特色，提供奢華的清真零售與文化體驗。您還可以乘坐獨特而迷人的皇家馬車遊覽步行廣場。

即將推出的基礎設施開發項目，包括擬建的纜車和加叻大道線路，將確保往返雲頂王城的交通順暢。該項目通過融合歐洲殖民地、伊斯蘭和現代等不同的建築風格，營造了一個十分壯觀且和諧的環境。

到2026年，雲頂王城的目標是吸引雲頂高原4000萬遊客中的20-30%。該項目融合了智能、環保的基礎設施，確保爲所有遊客包括殘疾人在內提供無障礙通行體驗。管理方將保持高標準的品質和整潔度，使其成為吸引買家和投資者的理想投資選擇。快來探索集現代奢華與自然美景於一體的雲頂王城吧！

欲瞭解更多信息，請聯繫雲頂王城銷售中心，電話：+6011-6221-6168，也可以蒞臨雲頂王城銷售中心（地址：KM 10, Genting Highlands, 69000 Bentong, Pahang, Malaysia），或訪問我們的網站www.kingspark.com.my。

SOURCE King's Park Genting Highlands