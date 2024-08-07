宣偉重磅亮相2024中國國際塗料博覽會

工業木器塗料

通用工業塗料

包裝塗料

卷材與型材塗料

汽車塗料

工業重防腐與船舶塗料

作為重要的行業盛會，本屆塗博會預計將吸引800多家參展商及超過10萬名專業觀眾，旨在加速高水平技術創新，促進低碳經濟，並推動各行業的可持續轉型。

與大會主題「綠色低碳，科創未來」相契合，宣偉始終致力於向包括中國在內的亞洲市場提供具有可持續特性的塗料產品。這一承諾體現了公司158年以來的卓越傳統以及對創新解決方案的不懈追求。

值得聚焦的是，宣偉將在本屆展會上推出一系列具有創新和可持續性的產品，以滿足中國市場日益增長的需求，包括：

宣偉首次推出Emulate™ 系列，具有木紋、石紋等質感的金屬飾面工藝技術，可模仿甚至提升天然建築材料的外觀表現，令金屬表面呈現木材、石材和風化的效果；

宣偉准分子UV系列首秀，其不僅實現了木器塗裝開放效果的機械化生產，還具備定制的柔軟觸感；

新一代valPure®塗層技術適用於飲料、食品、家居和個人護理的金屬包裝，是全球最具可持續性的包裝解決方案之一。宣偉的valPure®塗層助力罐頭製造商和品牌所有者將高度可回收的金屬包裝應用於更多商品。

宣偉亞太地區董事總經理兼宣偉工業木器漆亞太區副總裁及總經理吳忠華表示：「我們很高興能夠參加中國國際塗料博覽會，展示宣偉亞洲及旗下所有業務部的最新產品與服務成果。通過此次盛會，我們能與各個市場領域的客戶深入交流，並以我們的技術專長，堅持踐行對質量、創新及可持續發展的承諾。」

宣偉展位信息：

地點： 上海新國際博覽中心

展位號：W2館2012

觀眾可親臨宣偉展台現場觀展，並關注「宣偉Sherwin-Williams」微信公眾號，及時獲取公司最新動態。

- 正文結束 -

關於宣偉

1866年，亨利•宣偉（Henry Sherwin）先生與愛德華•威廉姆斯（Edward Williams）先生共同創建了宣偉公司。時至今日，宣偉（紐約證券交易所代碼：SHW）已發展成為一家全球性企業，業務涵蓋塗料及相關產品的研發、製造、配送和銷售，致力於為專業、工業、商業以及零售客戶提供優質的產品與服務。目前，宣偉公司的業務遍及全球120多個國家和地區，擁有超過64,000名員工。2023年，宣偉公司淨銷售額達230.5億美元。

宣偉於1930年進入亞洲市場，而後在上海設立地區總部。如今，宣偉已向亞洲大部分國家和地區提供塗料解決方案，並憑借宣偉（Sherwin-Williams®）、威士伯（Valspar®）、Aquaguard®、Valde®、Ultra®、Debeer Refinish®、氟麗朋（Fluropon®）、WeatherXL®等享有盛譽的品牌，服務建築、傢俱、工業、包裝、交通運輸等各類市場。

SOURCE 宣偉公司