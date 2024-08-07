百濟神州公佈2024年第二季度財務業績及業務進展，進入全球增長新階段

總收入達 9.29 億美元，同比增長 56% ； GAAP 經營虧損下降，實現非 GAAP 經營利潤盈利

百悅澤 ® 全球銷售額達 6.37 億美元，同比增長 107% ，增強在血液學領域中的領先地位； BCL2 抑制劑 sonrotoclax 和 BTK 靶向降解劑 BGB-16673 關鍵項目穩步推進

推進超 過 15 款在研分子的實體瘤創新管線，包括針對肺癌、乳腺癌和胃腸癌的 ADC 、 多特異性抗體和靶向療法

加強全球影響力，位於美國新澤西州的旗艦生物藥生產基地和臨床研發中心正式啟用，該基地投資 8 億美元，占地 42 英畝；同時擬將註冊地從開曼群島遷址至瑞士，後者為生命科學領域的領導者和機構提供了一個創新的生物科技生態系統

美國加州聖馬特奧2024年8月7日 /美通社/ -- 百濟神州有限公司（納斯達克代碼：BGNE；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家全球腫瘤治療創新公司，今日公佈2024年第二季度財務業績以及業務進展，加強公司未來的全球增長。

「我們在第二季度取得了卓越的財務業績表現，同時也迎來了發展的轉捩點。憑藉全球收入的快速增長和持續的財務管理，百濟神州已在非美國公認會計原則（GAAP）下實現經營利潤盈利。作為全球領先的腫瘤治療創新公司，我們在達成這一里程碑後將繼續鞏固自身的差異化戰略能力。」百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強先生表示，「在美國所有已獲批適應症中，百悅澤®正在逐步成為新增患者首選的布魯頓氏酪氨酸激酶抑制劑（BTKi）類藥物，這突顯出了這款優質療法的臨床有效性和安全性數據的優勢，同時百悅澤®也是唯一一款在頭對頭試驗中對比伊布替尼取得優效性的BTKi。作為業內規模最大的腫瘤研究團隊之一，我們在血液學領域確立了領先地位，同時正在努力拓展至其他高發癌症領域。隨著我們的業務在美國新澤西州和瑞士等成熟生物制藥中心不斷發展，我們將有機會讓我們的創新藥物惠及更多患者。」

財務亮點

（單位為千美元）





截至6月30日止三個月





截至6月30日止六個月



（除百分比外，其餘單位均為千美元）

2024年

2023年

增長變化

（%）

2024年

2023年

增長變化

（%） 產品收入淨額

$ 921,146

$ 553,745

66 %

$ 1,668,064

$ 964,036

73 % 合作收入淨額

$ 8,020

$ 41,516

(81) %

$ 12,754

$ 79,026

(84) % 總收入

$ 929,166

$ 595,261

56 %

$ 1,680,818

$ 1,043,062

61 %

























GAAP經營虧損

$ (107,161)

$ (318,715)

(66) %

$ (368,509)

$ (689,973)

(47) % 經調整經營利潤（虧損）*

$ 48,464

$ (193,051)

125 %

$ (98,877)

$ (468,910)

(79) %



























*關於公司使用非GAAP財務指標的說明，請參閱本新聞稿「非美國公認會計原則（GAAP）財務指標的使用」部分；關於每項非

GAAP財務指標與最可比GAAP指標的調節，請參閱本新聞稿末尾的表格。

關鍵業務進展

百悅澤®（澤布替尼）

2024年第二季度，百悅澤 ® 在美國的銷售額達4.79億美元，同比增長114%，其中超過60%的季度環比需求增長來自於在慢性淋巴細胞白血病（CLL） 適應症中使用的擴大，同時該產品在CLL新增患者的市場份額繼續提升；2024年第二季度，百悅澤 ® 在歐洲的銷售額達8,100萬美元，同比增長209%，主要得益於所有主要市場的市場份額均有所增加，包括德國、義大利、西班牙、法國和英國。

在美國的銷售額達4.79億美元，同比增長114%，其中超過60%的季度環比需求增長來自於在慢性淋巴細胞白血病（CLL） 適應症中使用的擴大，同時該產品在CLL新增患者的市場份額繼續提升；2024年第二季度，百悅澤 在歐洲的銷售額達8,100萬美元，同比增長209%，主要得益於所有主要市場的市場份額均有所增加，包括德國、義大利、西班牙、法國和英國。 在2024年歐洲血液學協會（EHA）年會上，通過口頭報告展示了3期SEQUOIA試驗中D組所評價的百悅澤 ® 聯合維奈克拉用於治療攜帶17p缺失和/或 TP53 突變的高危CLL和/或小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）初治（TN）患者的數據；初步數據顯示，在65例有效性可評價患者中，總緩解率為100%，完全緩解（CR）加CR伴造血功能不完全恢復（CRi）率為48%。

聯合維奈克拉用於治療攜帶17p缺失和/或 突變的高危CLL和/或小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）初治（TN）患者的數據；初步數據顯示，在65例有效性可評價患者中，總緩解率為100%，完全緩解（CR）加CR伴造血功能不完全恢復（CRi）率為48%。 在美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會和EHA年會上，展示了百悅澤®的新分析：在治療CLL/SLL中，與其他BTKi（包括阿可替尼和伊布替尼）相比，百悅澤®的無進展生存期和緩解率均有所提高，且降壓藥的使用率較低。

百澤安®（替雷利珠單抗）

2024年第二季度，百澤安 ® 銷售額達1.58億美元，同比增長6%。

銷售額達1.58億美元，同比增長6%。 在ASCO年會上，展示了3期RATIONALE-306研究中評估百澤安 ® 聯合化療治療晚期或轉移性食管鱗狀細胞癌（ESCC）患者的新數據。

聯合化療治療晚期或轉移性食管鱗狀細胞癌（ESCC）患者的新數據。 從美國食品藥品監督管理局（FDA）處獲悉，由於臨床研究中心檢查的時間推遲，FDA延遲批准替雷利珠單抗用於不可切除的復發性、局部晚期或轉移性ESCC患者一線治療的申請，根據《處方藥使用者付費法案》（PDUFA），原定對該項申請作出決議的時間為2024年7月。

主要管線亮點

血液學

Sonrotoclax（BCL2抑制劑）

迄今為止，整個項目已入組超過1,000例患者。

針對R/R套細胞淋巴瘤（MCL）的全球潛在註冊性2期試驗已完成入組，針對華氏巨球蛋白血症（WM）全球潛在註冊性2期試驗、復發/難治性（R/R）CLL的中國潛在註冊性2期試驗以及sonrotoclax聯合百悅澤 ® 用於TN CLL的全球3期試驗CELESTIAL繼續入組患者。

用於TN CLL的全球3期試驗CELESTIAL繼續入組患者。 在2024年EHA年會上，公佈了與百悅澤 ® 聯用治療R/R CLL/SLL和R/R MCL的1期研究數據，展示出深度、持久的緩解和可耐受的安全性特徵；以及作為單藥治療R/R WM、與阿紮胞苷聯用治療TN和R/R急性髓系白血病，以及與地塞米松聯用治療攜帶t（11; 14）突變的R/R多發性骨髓瘤的1期研究數據結果，均取得令人鼓舞的緩解率、持久的緩解和可控的安全性特徵。

聯用治療R/R CLL/SLL和R/R MCL的1期研究數據，展示出深度、持久的緩解和可耐受的安全性特徵；以及作為單藥治療R/R WM、與阿紮胞苷聯用治療TN和R/R急性髓系白血病，以及與地塞米松聯用治療攜帶t（11; 14）突變的R/R多發性骨髓瘤的1期研究數據結果，均取得令人鼓舞的緩解率、持久的緩解和可控的安全性特徵。 獲得FDA授予的快速通道資格，用於治療R/R WM。

用於R/R CLL 和 R/R MCL 的 3 期研究預計將於 2024 年第四季度或 2025 年第一季度入組首例受試者。

BGB-16673 (BTK CDAC)

迄今為止，整個項目已入組超過300例患者；用於治療R/R MCL和R/R CLL的潛在註冊可用擴展佇列繼續入組患者。

在2024年EHA年會上，展示了在治療R/R CLL/SLL患者中良好的初步有效性和安全性數據；預計3 期研究將於 2024 年第四季度或 2025 年第一季度入組首例受試者。

實體瘤

肺癌

替雷利珠單抗與BGB-A445（抗OX40抗體）、LBL-007（抗LAG-3抗體）和BGB-15025（HPK1抑制劑）聯用治療肺癌的多個隨機佇列預計將於2024年內進行數據讀出。

BGB-C354（B7H3 ADC）：公司首款自主研發的ADC，已啟動劑量遞增研究。

BGB-R046 （IL-15前體藥物）：已啟動劑量遞增研究；這是一種細胞因數前體藥物，將在腫瘤微環境中利用蛋白酶切割釋放出活性成分IL-15，並通過促進T細胞和自然殺傷細胞（NK）擴增來激發抗腫瘤活性。

泛KRAS抑制劑、MTA協同PRMT5抑制劑及EGFR CDAC靶向蛋白降解劑有望在2024年下半年進入臨床開發階段。

乳腺癌和婦科癌症

BGB-43395（CDK4抑制劑）：單藥治療組以及與氟維司群和來曲唑的聯合治療組繼續在預期有效劑量範圍內進行劑量遞增，未觀察到劑量限制性毒性；至今已入組超過60例患者；有望在2024年第四季度公佈1期試驗的首次數據讀出結果。

BG-68501（CDK2抑制劑）和BG-C9074（B7H4 ADC）：繼續進行單藥治療劑量遞增研究，藥代動力學特徵符合預期，未觀察到劑量限制性毒性。

胃腸癌

替雷利珠單抗與LBL-007（抗LAG-3抗體）聯用治療ESCC的佇列將於2024年內進行數據讀出。

中國國家藥品監督管理局（NMPA）受理了澤尼達妥單抗用於膽道癌二線治療的新藥上市許可申請（BLA）。

CEA ADC、FGFR2b ADC和GPC3x4-1BB雙特異性抗體有望在2024年下半年進入臨床開發階段。

免疫治療和炎症

啟動了 BGB-45035 （IRAK4 CDAC）的臨床開發，該藥物有潛力誘導更深、更快的IRAK4降解，並比其他同類藥物具有更強的細胞因數抑制作用；這是公司在自有CDAC平臺上研發的第二款靶向降解劑。

企業進展

位於美國新澤西州霍普韋爾普林斯頓西部創新園區的旗艦生物藥生產基地和臨床研發中心已啟用，該基地擁有占地40萬平方英尺（約3.7萬平方米）的專屬生產空間。

宣佈計畫將公司註冊地從開曼群島遷址至瑞士巴塞爾，從而使公司能夠在全球生物制藥中心進一步紮根，並持續執行全球發展戰略，為全球更多患者提供創新藥物。遷址尚須經股東批准。

2024 年第二季度財務亮點

總收入：截至2024年6月30日止三個月內，總收入達9.29億美元，2023年同期為5.95億美元，主要得益於百悅澤®在美國和歐洲的銷售額分別同比增長114%和209%。

產品收入：截至2024年6月30日止三個月內，產品收入為9.21億美元，相比2023年同期的5.54億美元增長66%。產品收入增加的原因主要得益於百悅澤®的銷售額增加。截至2024年6月30日止三個月內，美國是公司最大的市場，產品收入達4.79億美元，去年同期為2.24億美元。除百悅澤®產品收入增長之外，從安進獲得授權許可的產品在中國的銷售和百澤安®的銷售也對產品收入產生積極影響。

毛利率：2024年第二季度毛利占全球產品收入的85%；相比較，去年同期為83%。毛利率增長主要是由於與產品組合中的其他產品相比，百悅澤®在全球銷售中占比更高。

經營費用

下表分別概述2024年第二季度和2023年第二季度的經營費用：































GAAP





非GAAP



（除百分比外，其餘單位均為千美元）

2024年第二季

度

2023年第二季

度

增長變化

（%）

2024年第二季

度

2023年第二季

度

增長變化

（%） 研發費用

$ 454,466

$ 422,764

7 %

$ 382,509

$ 363,735

5 % 銷售及管理費用

$ 443,729

$ 395,034

12 %

$ 363,922

$ 331,607

10 % 攤銷

$ —

$ 188

(100) %

$ —

$ —

不適用 經營費用總計

$ 898,195

$ 817,986

10 %

$ 746,431

$ 695,342

7 %

下表分別概述2024年上半年和2023年上半年的經營費用：































GAAP





非GAAP



（除百分比外，其餘單位均為千美元）

2024年上半

年

2023年上半

年

增長變化

（%）

2024年上半

年

2023年上半

年

增長變化

（%） 研發費用

$ 915,104

$ 831,348

10 %

$ 787,949

$ 725,431

9 % 銷售及管理費用

$ 871,156

$ 723,533

20 %

$ 736,068

$ 614,761

20 % 攤銷

$ —

$ 375

(100) %

$ —

$ —

不適用 經營費用總計

$ 1,786,260

$ 1,555,256

15 %

$ 1,524,017

$ 1,340,192

14 %

研發費用：2024年第二季度，GAAP和經調整研發費用均同比增長，主要因為臨床前項目推進至臨床、早期臨床項目推進至後期發展階段。2024年第二季度，與在研項目授權引進資產相關的預付款和里程碑付款總額為1,200萬美元，去年同期為零。

銷售及管理（SG&A）費用：2024年第二季度，GAAP和經調整SG&A費用均同比增長，主要是由於對百悅澤®在全球商業化上市的持續投入，尤其是在美國和歐洲。2024年第二季度，SG&A費用占產品收入的48%；相比較，該比值去年同期為71%。

經營利潤（虧損）：2024年第二季度，GAAP經營虧損同比下降66%。而按經調整數據計算，我們已實現盈利，經調整經營利潤達4,800萬美元。GAAP經營虧損下降和經調整經營利潤轉正是公司關鍵戰略目標，該目標的達成是我們付出巨大努力推動增長並審慎投入的結果。

GAAP淨虧損：在截至2024年6月30日止的季度中，GAAP淨虧損與去年同期相比有所改善，主要因為產品收入增長和費用管理舉措提升了經營杠杆效益。

在截至2024年6月30日止的季度中，每股普通股淨虧損為0.09美元，每股美國存托股份（ADS）淨虧損為1.15美元；去年同期每股普通股淨虧損為0.28美元，每股ADS淨虧損為3.64美元。

經營活動所用現金：在截至2024年6月30日止的季度中，經營活動所用現金為9,600萬美元，去年同期為2.94億美元，主要由於經營杠杆效益的提升。

關於公司2024年第二季度財務報表的更多詳細信息，請參閱百濟神州向美國證券交易委員會提交的2024年第二季度報告10-Q表格。

關於百濟神州

百濟神州是一家全球腫瘤治療創新公司，專注於為全世界的癌症患者研發創新抗腫瘤藥物。通過強大的自主研發能力和外部戰略合作，我們不斷加速開發多元、創新的藥物管線和產品組合，致力於為全球更多患者全面提升藥物可及性和可負擔性。在全球五大洲，我們有超過10,000人的團隊。如需瞭解更多信息，請訪問www.beigene.com.cn或關注「百濟神州」微信公眾號。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他聯邦證券法律定義的前瞻性聲明，包括百濟神州進一步成為全球領先的腫瘤治療創新公司的潛力；百濟神州拓展至其他高發癌症類型的能力；百濟神州的初步臨床數據和活動及預期進行的數據讀出；股東是否批准百濟神州更改公司註冊地，如獲批准，這一更改會否使百濟神州進一步執行其全球發展戰略；以及在「關於百濟神州」標題下提及的百濟神州計畫、承諾、願望和目標。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中的結果存在實質性差異。這些因素包括：百濟神州證明其候選藥物功效和安全性的能力；候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或上市審批；藥政部門的行動可能會影響到臨床試驗的啟動、時間表和進展以及藥物上市審批；百濟神州的上市藥物及候選藥物（如能獲批）獲得商業成功的能力；百濟神州獲得和維護對其藥物和技術的智慧財產權保護的能力；百濟神州依賴協力廠商進行藥物開發、生產、商業化和其他服務的情況；百濟神州取得監管審批和商業化醫藥產品的有限經驗；百濟神州獲得進一步的營運資金以完成候選藥物開發及實現並保持盈利的能力；百濟神州在最近季度報告的10-Q表格中「風險因素」章節裡更全面討論的各類風險；以及百濟神州向美國證券交易委員會期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其他重要因素的討論。本新聞稿中的所有信息僅及於新聞稿發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該等信息。

簡明合併損益表（美國公認會計原則）

（除普通股數量、ADS數量、每股普通股和每股ADS數據外，其餘單位均為千美元）



截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月

2024年

2023年

2024年

2023年

















（未經審計）

（未經審計） 收入：













產品收入，淨額 $ 921,146

$ 553,745

$ 1,668,064

$ 964,036 合作收入 8,020

41,516

12,754

79,026 總收入 929,166

595,261

1,680,818

1,043,062 銷售成本-產品 138,132

95,990

263,067

177,779 毛利潤 791,034

499,271

1,417,751

865,283 經營費用：













研發費用 454,466

422,764

915,104

831,348 銷售及管理費用 443,729

395,034

871,156

723,533 無形資產攤銷 —

188

—

375 經營費用總計 898,195

817,986

1,786,260

1,555,256 經營虧損 (107,161)

(318,715)

(368,509)

(689,973) 利息收入，淨額 13,225

15,070

29,385

31,086 其他費用，淨額 (11,984)

(63,818)

(10,222)

(45,515) 除所得稅前虧損 (105,920)

(367,463)

(349,346)

(704,402) 所得稅費用 14,485

13,674

22,209

25,166 淨虧損 (120,405)

(381,137)

(371,555)

(729,568)















每股淨虧損，基本及稀釋 $ (0.09)

$ (0.28)

$ (0.27)

$ (0.54) 加權平均流通股—基本及稀釋 1,361,082,567

1,360,224,377

1,358,315,145

1,357,211,308















每股ADS淨虧損，基本及稀釋 $ (1.15)

$ (3.64)

$ (3.56)

$ (6.99) 加權平均流通ADS—基本及稀釋 104,698,659

104,632,644

104,485,780

104,400,870

簡明合併資產負債表摘要數據（美國公認會計原則）

（單位為千美元）











截至

2024年

2023年

6月30日

12月31日

（未經審計）

（經審計） 資產：





現金、現金等價物和受限資金 $ 2,617,931

$ 3,185,984 應收賬款，淨額 529,449

358,027 存貨 443,260

416,122 物業、廠房及設備，淨額 1,516,491

1,324,154 總資產 5,712,179

5,805,275 負債及股東權益：





應付帳款 333,022

315,111 預提費用及其他應付款項 646,538

693,731 研發成本分攤負債 203,627

238,666 借款 1,036,928

885,984 總負債 2,345,924

2,267,948 股東權益合計 $ 3,366,255

$ 3,537,327

關於使用非美國公認會計原則（GAAP）財務指標的說明

百濟神州提供某些非GAAP財務指標，包括經調整經營費用和經調整經營虧損以及某些其他非GAAP利潤表項目，其中每項都已根據美國GAAP進行了調整。這些非GAAP指標旨在提供更多有關公司經營業績的信息。根據美國GAAP進行的調整（如適用）扣除了非現金項目，例如股權激勵費用、折舊和攤銷等。當某些其他特殊項目或重大事件在報告期間所發生金額較大時，也可能定期被納入到非GAAP調整中。百濟神州有一套既定的非GAAP政策，用於確定哪些費用將被排除在非GAAP財務指標之外，以及使用此類指標的相關政策、控制以及審批。公司相信，把這些非GAAP財務指標與美國GAAP數據相結合進行考慮，可以加深對百濟神州經營業績的整體理解。納入非GAAP財務指標的目的是為了讓投資者更全面地瞭解公司的歷史和預期財務業績和趨勢，以便於對不同報告期內數據和預測信息進行比較。同時，這些非GAAP財務指標也是百濟神州管理層用於規劃和預測以及衡量公司業績的指標之一。這些非GAAP財務指標應被視為對美國GAAP財務指標的補充，而不是作為替代或認為優於美國GAAP的財務指標。百濟神州使用的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的非GAAP財務指標計算方式不同，因此可能不具有可比性。

選定GAAP指標與非GAAP指標的調節 （除每股數據外，其餘單位均為千美元） （未經審計）

















截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月









2024年

2023年

2024年

2023年

（千美元）

（千美元） 調節GAAP至經調整銷售成本-產品：













GAAP銷售成本-產品 $ 138,132

$ 95,990

$ 263,067

$ 177,779 減：折舊 2,684

2,180

5,029

4,360 減：無形資產攤銷 1,177

840

2,360

1,639 經調整銷售成本-產品 $ 134,271

$ 92,970

$ 255,678

$ 171,780















調節GAAP至經調整研發費用：













GAAP研發費用 $ 454,466

$ 422,764

$ 915,104

$ 831,348 減：股權激勵成本 55,406

45,948

93,451

79,976 減：折舊 16,551

13,081

33,704

25,941 經調整研發費用 $ 382,509

$ 363,735

$ 787,949

$ 725,431















調節GAAP至經調整銷售及管理費用：













GAAP銷售及管理費用 $ 443,729

$ 395,034

$ 871,156

$ 723,533 減：股權激勵成本 75,288

57,381

125,957

98,741 減：折舊 4,519

6,046

9,131

10,031 經調整銷售及管理費用 $ 363,922

$ 331,607

$ 736,068

$ 614,761















調節GAAP至經調整經營費用：













GAAP經營費用 $ 898,195

$ 817,986

$ 1,786,260

$ 1,555,256 減：股權激勵成本 130,694

103,329

219,408

178,717 減：折舊 21,070

19,127

42,835

35,972 減：無形資產攤銷 —

188

—

375 經調整經營費用 $ 746,431

$ 695,342

$ 1,524,017

$ 1,340,192















調節GAAP至經調整經營利潤（虧損）：













GAAP經營虧損 $ (107,161)

$ (318,715)

$ (368,509)

$ (689,973) 加：股權激勵成本 130,694

103,329

219,408

178,717 加：折舊 23,754

21,307

47,864

40,332 加：無形資產攤銷 1,177

1,028

2,360

2,014 經調整經營利潤（虧損） $ 48,464

$ (193,051)

$ (98,877)

$ (468,910)

















SOURCE 百濟神州