「2024建造業青年大灣區交流計劃」圓滿落幕

香港特別行政區發展局副局長林智文先生表示：「今年的交流團不僅是科技與機遇之旅，更是一趟『人才之旅』。現時，香港建造業業界已擁有科技及機遇，更重要的是需有廣納更多優秀創新的建造人才，才可以抓緊機遇、用好科技，以成就發展。我希望各位青年領袖及同學以這趟旅程的終結，作為踏上『建業築夢』之旅的開始，冀盼大家攜手努力為建造業再開新篇，共同為國家、香港再創傳奇。」

建造業議會主席何安誠教授工程師指出，交流計劃的完結是兩地人才互動的起點：「隨着內地及香港擴大建築業專業人士資格互認範圍，締造更多雙向交流的寶貴機會，兩地人才能突破地域限制，謀求更廣闊的事業發展空間。交流計劃雖然已經圓滿結束，但我們期望這成為更多互動的起點，參加者能把所見所聞轉化為養份，讓北上或南下發展成為其中一個事業發展選項，開拓更多可能性。」

建造業議會青年事務委員會主席孟家榮營造師寄語新一代與時並進：「走訪香港及大灣區多個尖端建築產業單位後，相信參加者深深體會到業界發展一日千里，尤其是創新科技的應用及對可持續發展的關注。無論甚麼崗位，建造業已走向專業化，只有持續學習，自強不息，才能在行業中得到更多晉升及發展機遇。」

走訪香港及內地代表性建築、企業、廠房

交流計劃行程精彩豐富，由7月22日起於香港啟動，參加者先後參觀建造業議會安全體驗訓練中心、數碼分身中心、零碳天地及其他標誌性建築項目如新落成商廈The Henderson﹑位於科學園全港首幢以鋼結構「組裝合成」建築法興建而成的InnoCell及有機資源回收中心O．PARK2，認識香港建造業的發展成果。

隨後的七日六夜大灣區行程，參加者走訪珠海、佛山、廣州、東莞、深圳，踏足五大城巿建築產業最具代表性的企業及高等學府，當中包括考察大亞灣核能科技館，認識核電站的設計及營運；造訪機械人生產基地，了解建築機械人的最新發展；探訪廣東工業大學，與同樣有志在建築及科技產業大展拳腳的學子交流；遊覽多個矚目建築項目，包括零碳建築代表作深圳建科院未來大廈、全中國唯一建於海島上的歌劇院「日月貝」、活化古舊建築群佛山嶺南天地等。參加者亦把握考察活動之間的寶貴時間，兵分兩路，分別到訪廣州港頤康醫院及頤壽安養．麓湖家長薈，了解大灣區長者生活，及傳遞關懷。

青年領袖和學生分享難忘活動經歷

一眾傑出的青年領袖和學生紛紛登台分享他們在活動中難忘的經歷。當中包括來自屋宇署的陳正軒及香港科技大學的林洛攸。陳正軒對建造業的自動化設備留下深刻印象，他認為現代技術能提升工作效率和安全性。林洛攸則表示這次活動改變了她對建造業的看法，不再覺得是傳統辛苦的工作，而是一個充滿創新和潛力的行業。

「2024建造業青年大灣區交流計劃」成果總結 參加人數： 110位 考察時數： 逾3,000小時 親身操作時數： 接近600小時 參訪的建築產業單位及文化地標（香港）： ▪ 香港建造學院藍地訓練場 ▪ 建造業議會數碼分身中心 (BIM) ▪ 建造業創新及科技應用中心 (CITAC) ▪ 建造業議會零碳天地 (ZCP) ▪ 「組裝合成」建築法資源中心 (MiC) ▪ 香港建造學院安全體驗訓練中心 ▪ 奧雅納香港公司金門建築有限公司InnoCell ▪ The Henderson ▪ O．PARK2 ▪ 西九龍文化區 ▪ 大館 ▪ 魯班先師廟 參訪的建築產業單位、文化地標（內地）： ▪ 廣東博智林機器人有限公司 ▪ 中建海龙科技有限公司 ▪ 大亞灣核能科技館 ▪ 華潤建材科技控股有限公司 ▪ 廣東工業大學 ▪ 龍崗紅立方城市規劃館 ▪ 奧迪美集團有限公司 ▪ 深圳建科院未來大廈 ▪ 松山湖機器人研發中心 ▪ 珠海「日月貝」 ▪ 佛山嶺南天地 ▪ 龍崗星河COCO Park ▪ 大鵬所城 義工服務機構（內地）： ▪ 廣州港頤康醫院 ▪ 頤壽安養•麓湖家長薈

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關於建造業議會

建造業議會根據《建造業議會條例》（香港法例第 587 章）於 2007 年成立，由一位主席及 24 名成員組成，成員來自代表業內各界別的人士，包括僱主、專業人士、學者、承建商、工人、獨立人士和政府官員。

議會的主要職能是就長遠的策略性事宜與業界達成共識、向政府反映建造業的需要及期許，提供專業培訓及註冊服務，並作為政府與建造業界之間的主要溝通渠道。

如欲查詢更多有關建造業議會的資料，請瀏覽 www.cic.hk。

SOURCE 建造業議會