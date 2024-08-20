中通快遞發佈2024年第二季度未經審計財務業績

在消費結構轉變中實現穩健盈利性增長

調整後淨利潤增長10.9%，達人民幣28億元

公佈中期股息每股0.35美元

上海2024年8月21日 /美通社/ -- 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）今天公佈其截至2024年6月30日止第二季度的未經審計財務業績[1]。本公司實現了包裹量同比增長10.1%，同時也保持了優質的服務及客戶滿意度。調整後淨利潤增長10.9%[2]至人民幣28億元，經營活動產生的現金流為人民幣35億元。

2024年第二季度財務摘要

收入為人民幣10,726.0百萬元（1,475.9百萬美元），較2023年同期的人民幣9,740.3百萬元增長10.1%。

毛利為人民幣3,620.5百萬元（498.2百萬美元），較2023年同期的人民幣3,304.4百萬元增長9.6%。

淨利潤為人民幣2,614.0百萬元（359.7百萬美元），較2023年同期的人民幣2,530.2百萬元增長3.3%。

調整後息稅折攤前收益 [3] 為人民幣4,339.7百萬元（597.2百萬美元），較2023年同期的人民幣3,883.9百萬元增長11.7%。

為人民幣4,339.7百萬元（597.2百萬美元），較2023年同期的人民幣3,883.9百萬元增長11.7%。 調整後淨利潤為人民幣2,805.7百萬元（386.1百萬美元），較2023年同期的人民幣2,531.0百萬元增長10.9%。

基本及攤薄每股美國存託股（「美國存託股」 [4] ）淨收益為人民幣3.24元（0.45美元）及人民幣3.16元（0.43美元），較2023年同期的人民幣3.14元及人民幣3.07元分別增長3.2%及2.9%。

）淨收益為人民幣3.24元（0.45美元）及人民幣3.16元（0.43美元），較2023年同期的人民幣3.14元及人民幣3.07元分別增長3.2%及2.9%。 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益 [5] 為人民幣3.48元（0.48美元）及人民幣3.38元（0.47美元），較2023年同期的人民幣3.14元及人民幣3.07元分別增長10.8%及10.1%。

為人民幣3.48元（0.48美元）及人民幣3.38元（0.47美元），較2023年同期的人民幣3.14元及人民幣3.07元分別增長10.8%及10.1%。 經營活動產生的現金流淨額為人民幣3,480.1百萬元（478.9百萬美元），而2023年同期為人民幣3,761.6百萬元。

2024年第二季度經營摘要

包裹量為84.52億件，較2023年同期的76.77億件增長10.1%。

截至2024年6月30日，攬件／派件網點數量為31,000餘個。

截至2024年6月30日，直接網絡合作夥伴數量為6,000餘個。

截至2024年6月30日，自有幹線車輛數量為約10,000輛。

截至2024年6月30日，約10,000輛自有車輛中有9,200餘輛為車長15至17米的高運力車型，而截至2023年6月30日為9,300餘輛。

截至2024年6月30日，分揀中心間幹線運輸路線為3,800餘條，而截至2023年6月30日為約3,800輛。

截至2024年6月30日，分揀中心的數量為96個，其中90個由本公司運營，6個由本公司網絡合作夥伴運營。

(1) 隨附本盈利發佈之投資者關係簡報，請見http://zto.investorroom.com。 (2) 調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））和相關稅務影響的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (3) 調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤，並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (4) 每一股美國存託股代表一股A 類普通股。 (5) 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄美國存託股的加權平均數。

中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示：「今年二季度，我們繼續專注於我們的平衡增長策略，通過優化件量結構、提高運營效率、幫助降低派件成本、以及提高站點和業務員的盈利能力，推進高數量向高質量的轉型。在業務量達到84.5億件的同時，我們的市場份額較去年同期下降2個百分點至19.6%，調整後淨利潤增長10.9%至28億元。到今年年底，中通的散件業務量有望翻倍，我們希望在品牌認知度和客戶滿意度方面一步一腳印跳出『通達系』，並進一步擴大我們在盈利增長方面的領先優勢。」

賴先生補充道：「儘管快遞行業業務量保持了較快的增長，但競爭依然激烈，行業整體承受著較大的壓力。確保網絡的公平、穩定對我們來說至關重要，我們提高散件收派比的舉措，將為加盟商和業務員提供增加收入的機會，並最終為前端提供更顯著的長期定價優勢。」

中通首席財務官顏惠萍女士表示：「我們的核心單票收入持平為1.24元，增量補貼和包裹重量減輕帶來的單價下降被高價值的非電商件比例增加所帶來的正面影響抵消。得益於車隊運營效率提升和更好的資源利用，我們的單票分揀加運輸成本下降了2分。同時管理費用占收入的比例穩定在5.5%左右。經營性現金流為35億元，資本支出為13億元。」

顏女士補充道：「業務量並非次要，它有助於實現規模效益。我們在權衡風險與機遇之間不斷摸索進步，目標是實現合理的利潤水準和價值最大化。我們重申2024年業務量增長15%至18%的指引。強化長期競爭優勢、跳出無效的同質化價格競爭、打造更健康和更強大的合作夥伴網路以及富有創業精神的小哥群體，將為我們迎接未來物流行業的廣闊機遇做好準備。」

2024年第二季度未經審計財務業績



截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

%

人民幣

美元

%

人民幣

%

人民幣

美元

%

（以千元計，百分比除外） 快遞服務 8,998,444

92.4

9,875,923

1,358,972

92.1

17,387,187

92.9

19,116,095

2,630,462

92.4 貨運代理服務 238,872

2.5

233,242

32,095

2.2

431,597

2.3

435,989

59,994

2.1 物料銷售 467,778

4.8

580,422

79,869

5.4

836,616

4.5

1,065,484

146,615

5.2 其他 35,230

0.3

36,377

5,006

0.3

68,163

0.3

68,402

9,413

0.3 收入總額 9,740,324

100.0

10,725,964

1,475,942

100.0

18,723,563

100.0

20,685,970

2,846,484

100.0

收入總額為人民幣10,726.0百萬元（1,475.9百萬美元），較2023年同期的人民幣9,740.3百萬元增長10.1%。核心快遞服務收入較2023年同期增長10.4%，該增長是由於包裹量增長10.1%及單票價格維持穩定所致。由於更高價值客戶的佔比持續提升，來自直銷機構（為服務核心快遞直客客戶而成立）的直客業務收入增長73.9%。貨運代理服務收入較2023年同期減少2.4%。物料銷售收入主要包括列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，增長24.1%。其他收入主要來自金融服務。



截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

收入

人民幣

美元

收入

人民幣

收入

人民幣

美元

收入

百分比 百分比 百分比 百分比

（以千元計，百分比除外） 幹線運輸成本 3,199,832

32.9

3,283,123

451,773

30.6

6,381,652

34.1

6,654,616

915,706

32.2 分揀中心運營成本 1,934,666

19.9

2,227,670

306,538

20.8

3,948,037

21.1

4,395,871

604,892

21.3 貨運代理成本 222,272

2.3

216,724

29,822

2.0

405,244

2.2

405,106

55,744

2.0 物料銷售成本 126,700

1.3

160,093

22,030

1.5

234,128

1.3

293,140

40,337

1.4 其他成本 952,429

9.7

1,217,877

167,585

11.3

1,926,669

10.2

2,314,675

318,510

11.1







































營業成本總額 6,435,899

66.1

7,105,487

977,748

66.2

12,895,730

68.9

14,063,408

1,935,189

68.0















































營業成本總額為人民幣7,105.5百萬元（977.7百萬美元），較去年同期的人民幣6,435.9百萬元增長10.4%。

幹線運輸成本為人民幣3,283.1百萬元（451.8百萬美元），較去年同期的人民幣3,199.8百萬元增長2.6%。單位運輸成本減少6.8%或3分，主要得益於規模經濟的改善、幹線路線規劃的優化以及轉載率的提升。

分揀中心運營成本為人民幣2,227.7百萬元（306.5百萬美元），較去年同期的人民幣1,934.7百萬元增長15.1%。該增長主要來自(i)勞工相關成本增加人民幣154.6百萬元（21.3百萬美元），系工資上漲被自動化效益提升部分抵銷，及(ii)與擴建自動化設備和設施升級以進一步提高運輸效率有關的折舊及攤銷成本增加人民幣73.9百萬元（10.2百萬美元）。因此，分揀中心每單位運營成本增長4.6%或1分。截至2024年6月30日，有515套自動化分揀設備投入使用，而截至2023年6月30日為460套。

物料銷售成本為人民幣160.1百萬元（22.0百萬美元），較去年同期的人民幣126.7百萬元增長26.4%。

其他成本為人民幣1,217.9百萬元（167.6百萬美元），較去年同期的人民幣952.4百萬元增長27.9%。該增長主要是由與服務更高價值企業客戶有關的成本增加人民幣338.3百萬元（46.6百萬美元）所帶動，其增幅與有關收入增長相一致。

毛利為人民幣3,620.5百萬元（498.2百萬美元），較去年同期的人民幣3,304.4百萬元增長9.6%。毛利率為33.8%，去年同期為33.9%。

總經營費用為人民幣405.3百萬元（55.8百萬美元），去年同期為人民幣425.7百萬元。

銷售、一般和行政費用為人民幣593.0百萬元（81.6百萬美元），較去年同期的人民幣504.6百萬元增長17.5%，主要由於薪酬及福利開支增加所致。

其他經營收入淨額為人民幣187.7百萬元（25.8百萬美元），去年同期為人民幣79.0百萬元。其他經營收入主要包括(i)政府補貼及稅費返還人民幣147.1百萬元（20.2百萬美元），及(ii)租金及其他收入人民幣40.6百萬元（5.6百萬美元）。

經營利潤為人民幣3,215.2百萬元（442.4百萬美元），較去年同期的人民幣2,878.8百萬元增長11.7%。經營利潤率從去年同期的29.6%升至30.0%。

利息收入為人民幣288.1百萬元（39.6百萬美元），去年同期為人民幣167.1百萬元。

利息費用為人民幣115.9百萬元（15.9百萬美元），去年同期為人民幣72.2百萬元。

金融工具公允價值變動的收益為人民幣54.9百萬元（7.5百萬美元），而去年同期為收益人民幣51.6百萬元。該金融工具的公允價值變動的收益或損失乃商業銀行基於市場情況估計的未來贖回價所報。

股權投資的投資減值為人民幣194.5百萬元（26.8百萬美元）。該減值損失與本公司於浙江驛棧網絡科技有限公司（菜鳥智慧物流網絡有限公司的子公司）的投資有關。

所得稅費用為人民幣665.0百萬元（91.5百萬美元），去年同期為人民幣575.6百萬元。整體所得稅率較去年同期增長1.8個百分點，主要是由於就計劃用於派付第二季度應付ZTO Express (Hong Kong) Limited 的股息的可供分派盈利應計預提稅人民幣54.0百萬元。

淨利潤為人民幣2,614.0百萬元（359.7百萬美元），較去年同期的人民幣2,530.2百萬元增長3.3%。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣3.24元（0.45美元）及人民幣3.16元（0.43美元），去年同期的基本及攤薄每股美國存託股收益分別為人民幣3.14元及人民幣3.07元。

歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣3.48元（0.48美元）及人民幣3.38元（0.47美元），去年同期分別為人民幣3.14元及人民幣3.07元。

調整後淨利潤為人民幣2,805.7百萬元（386.1百萬美元），去年同期為人民幣2,531.0百萬元。

息稅折攤前收益[1]為人民幣4,150.1百萬元（571.1百萬美元），去年同期為人民幣3,883.1百萬元。

調整後息稅折攤前收益為人民幣4,339.7百萬元（597.2百萬美元），去年同期為人民幣3,883.9百萬元。

經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3,480.1百萬元（478.9百萬美元），去年同期為人民幣3,761.6百萬元。

(1) 息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

宣派中期股息

董事會（「董事會」）已批准截至2024年6月30日止六個月每股美國存託股及普通股0.35美元的中期現金股息，派發予於2024年9月10日營業時間結束前名列登記冊的普通股及美國存託股持有人。此次股息付款的派息比率為40%。就A類及B類普通股持有人而言，為符合資格獲派股息，最遲須於香港時間2024年9月10日下午四時三十分前將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。公司預計將於2024年10月10日支付股息給A類及B類普通股持有人，將於2024年10月17日支付股息給美國存託股持有人。

前景展望

根據目前的市場及運營狀況，本公司維持其先前公佈的年度指引。2024年的包裹量預期將在347.3億至356.4億之間，同比增長15%至18%。該等估計代表管理層目前的初步看法，可能會發生變化。

匯率

為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣7.2672元兌1.00美元的匯率作出（即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10統計數據所載2024年6月28日之中午買入匯率）。

採用非公認會計準則財務指標

本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業績，並用於財務及經營決策。

本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。

本公司認為，該等非公認會計準則指標有助於識別中通業務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的相關費用和利得而失真。本公司認為，息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益提供了關於其經營業績的有用資料，增強對其過往表現及未來前景的整體理解，並有助於更清晰地瞭解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮，亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目，或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料

中通的管理團隊將於美國東部時間2024年8月20日（星期二）下午八時三十分（北京時間2024年8月21日上午八時三十分）舉行業績電話會議。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國： 1-888-317-6003 香港： 800-963-976 中國內地： 4001-206-115 新加坡： 800-120-5863 國際： 1-412-317-6061 密碼： 6523012

請於通話預定開始前15分鐘撥號，並提供密碼以加入通話。

電話會議的回放將可於2024年8月27日前通過致電以下號碼收聽：

美國： 1-877-344-7529 國際： 1-412-317-0088 密碼： 9226740

此外，電話會議的網上直播及錄音將可於 http://zto.investorroom.com 收聽。

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

有關更多資料，請訪問 http://zto.investorroom.com。

安全港聲明

本公告載有根據1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可從詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。當中前景展望及管理層在本公告的引述均包含前瞻性陳述。中通亦可能在其向美國證券交易委員會（「美國證交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿及其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關中通的信念、計劃及期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異，包括但不限於以下各項：有關中國電子商務及快遞行業發展的風險；其對若干第三方電子商務平台的重大依賴；與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭；本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷；中通建立品牌及承受負面報道的能力或其他有利的政府政策。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告日期，除適用法律要求外，中通不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

未經審計合併財務數據 未經審計合併綜合收益數據概要：



截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 收入 9,740,324

10,725,964

1,475,942

18,723,563

20,685,970

2,846,484 營業成本 (6,435,899)

(7,105,487)

(977,748)

(12,895,730)

(14,063,408)

(1,935,189) 毛利 3,304,425

3,620,477

498,194

5,827,833

6,622,562

911,295 經營（費用）／利潤：





















銷售、一般及行政費用 (504,607)

(592,978)

(81,596)

(1,291,214)

(1,489,619)

(204,978) 其他經營利潤淨額 78,957

187,698

25,828

292,598

348,955

48,018 總經營費用 (425,650)

(405,280)

(55,768)

(998,616)

(1,140,664)

(156,960) 經營利潤 2,878,775

3,215,197

442,426

4,829,217

5,481,898

754,335 其他收入／（費用）：





















利息收入 167,108

288,077

39,641

259,020

533,098

73,357 利息費用 (72,218)

(115,855)

(15,942)

(143,928)

(199,771)

(27,489) 金融工具的公允價值變動收益 51,640

54,862

7,549

207,213

97,582

13,428 出售股權投資和子公司和其他的（損失）／





















收益 (764)

11,683

1,608

(764)

12,134

1,670 股權投資的投資減值 -

(194,452)

(26,757)

-

(672,816)

(92,583) 外幣匯兌收益，稅前 81,134

15,178

2,089

70,921

20,562

2,829 扣除所得稅及權益法核算的損失前的利潤 3,105,675

3,274,690

450,614

5,221,679

5,272,687

725,547 所得稅費用 (575,585)

(665,011)

(91,509)

(1,030,592)

(1,231,316)

(169,435) 權益法核算的投資收益 123

4,318

594

3,947

20,373

2,803 淨利潤 2,530,213

2,613,997

359,699

4,195,034

4,061,744

558,915 歸屬於非控制性權益的淨損失／（利潤） 10,991

(2,195)

(302)

16,506

(23,896)

(3,288) 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的淨利潤 2,541,204

2,611,802

359,397

4,211,540

4,037,848

555,627 歸屬於普通股股東的淨利潤 2,541,204

2,611,802

359,397

4,211,540

4,037,848

555,627 歸屬於普通股股東的每股淨收益





















基本 3.14

3.24

0.45

5.21

5.01

0.69 攤薄 3.07

3.16

0.43

5.10

4.90

0.67 用於計算每股普通股／美國存託股淨收益的加





















權平均股數





















基本 808,967,248

806,668,101

806,668,101

808,916,820

805,806,731

805,806,731 攤薄 840,176,316

839,697,501

839,697,501

840,125,888

838,836,131

838,836,131 淨利潤 2,530,213

2,613,997

359,699

4,195,034

4,061,744

558,915 其他綜合收益／（損失），扣除稅項零：





















外幣折算調整 (161,168)

(35,230)

(4,848)

(141,897)

(117,560)

(16,177) 綜合收益 2,369,045

2,578,767

354,851

4,053,137

3,944,184

542,738 歸屬於非控制性權益的綜合損失／（收益） 10,991

(2,195)

(302)

16,506

(23,896)

(3,288) 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的綜合收益 2,380,036

2,576,572

354,549

4,069,643

3,920,288

539,450

























未經審計合併資產負債表數據：

於

2023年

2024年

12月31日

6月30日

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份數據除外） 資產









流動資產：









現金及現金等價物 12,333,884

10,542,131

1,450,646 受限制現金 686,568

22,253

3,062 應收賬款淨額 572,558

687,792

94,643 金融應收款項 1,135,445

1,070,565

147,315 短期投資 7,454,633

9,898,796

1,362,120 存貨 28,074

28,095

3,866 預付供應商款項 821,942

860,573

118,419 預付款項及其他流動資產 3,772,377

4,657,146

640,845 應收關聯方款項 148,067

170,038

23,398 總流動資產 26,953,548

27,937,389

3,844,314 股權投資 3,455,119

2,095,453

288,344 物業及設備淨額 32,181,025

33,180,203

4,565,748 土地使用權淨額 5,637,101

5,780,463

795,418 無形資產淨額 23,240

20,141

2,771 經營租賃使用權資產 672,193

521,130

71,710 商譽 4,241,541

4,241,541

583,655 遞延所得稅資產 879,772

846,558

116,490 長期投資 12,170,881

14,034,434

1,931,202 長期金融應收款項 964,780

1,000,306

137,647 其他非流動資產 701,758

931,597

128,192 非流動性應收關聯方款項 584,263

514,583

70,809 總資產 88,465,221

91,103,798

12,536,300 負債及權益









流動負債









短期銀行借款 7,765,990

10,390,800

1,429,822 應付款項 2,557,010

2,200,315

302,773 客戶預付款項 1,745,727

1,643,280

226,123 應付所得稅 333,257

317,156

43,642 應付關聯方款項 234,683

154,446

21,252 經營租賃負債 186,253

154,257

21,226 應付股息 1,548

20,616

2,837 其他流動負債 7,236,716

7,208,199

991,881 總流動負債 20,061,184

22,089,069

3,039,556 非流動經營租賃負債 455,879

328,909

45,259 遞延所得稅負債 638,200

495,408

68,170 可換股債券 7,029,550

7,216,538

993,029 總負債 28,184,813

30,129,924

4,146,014 股東權益









普通股（每股面值0.0001美元；10,000,000,000股股份已授權；於2023年12月31









日，812,866,663股股份已發行而其中804,719,252股股份在外流通；於2024年6月









30日，812,866,663股股份已發行而其中806,668,101股股份在外流通） 525

525

72 資本公積 24,201,745

24,477,250

3,368,182 庫存股，按成本計 (510,986)

(377,156)

(51,898) 未分配利潤 36,301,185

36,634,344

5,041,054 累計其他綜合損失 (190,724)

(308,284)

(42,421) 中通快遞（開曼）有限公司股東權益 59,801,745

60,426,679

8,314,989 非控制性權益 478,663

547,195

75,297 總權益 60,280,408

60,973,874

8,390,286 總負債及權益 88,465,221

91,103,798

12,536,300













未經審計合併現金流數據概要：



截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（千元） 經營活動產生的現金淨額 3,761,604

3,480,095

478,877

6,499,578

5,511,115

758,355 投資活動所用的現金淨額 (3,541,559)

(4,666,289)

(642,103)

(9,408,160)

(7,044,941)

(969,416) 融資活動所用的現金淨額 (1,974,295)

(1,103,622)

(151,863)

(1,133,723)

(973,492)

(133,957) 匯率變動對現金、現金等價物及受限制現金的影響 104,871

(3,526)

(485)

95,934

35,077

4,827 現金、現金等價物及受限制現金的減少淨額 (1,649,379)

(2,293,342)

(315,574)

(3,946,371)

(2,472,241)

(340,191) 期初現金、現金等價物及受限制現金 10,306,095

12,872,411

1,771,303

12,603,087

13,051,310

1,795,920 期末現金、現金等價物及受限制現金 8,656,716

10,579,069

1,455,729

8,656,716

10,579,069

1,455,729

























下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流表所示金額之總和的核對：



於

2023年

2024年

6月30日

6月30日

人民幣

人民幣

美元





（千元）



現金及現金等價物 7,781,443

10,542,131

1,450,646 流動性受限制現金 851,899

22,253

3,062 非流動性受限制現金 23,374

14,685

2,021 總現金、現金等價物及受限制現金 8,656,716

10,579,069

1,455,729













公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 淨利潤 2,530,213

2,613,997

359,699

4,195,034

4,061,744

558,915 加：





















股權激勵費用(1) -

6,768

931

254,976

305,155

41,991 股權投資的投資減值(1) -

194,452

26,757

-

672,816

92,583 出售股權投資和子公司的損失／（收益），扣除





















所得稅 764

(9,496)

(1,307)

764

(9,947)

(1,369) 調整後淨利潤 2,530,977

2,805,721

386,080

4,450,774

5,029,768

692,120























淨利潤 2,530,213

2,613,997

359,699

4,195,034

4,061,744

558,915 加：





















折舊 671,283

720,930

99,203

1,322,968

1,473,049

202,698 攤銷 33,791

34,345

4,726

68,584

68,325

9,402 利息費用 72,218

115,855

15,942

143,928

199,771

27,489 所得稅費用 575,585

665,011

91,509

1,030,592

1,231,316

169,435 息稅折攤前收益 3,883,090

4,150,138

571,079

6,761,106

7,034,205

967,939























加：





















股權激勵費用 -

6,768

931

254,976

305,155

41,991 股權投資的投資減值 -

194,452

26,757

-

672,816

92,583 出售股權投資和子公司的損失／（收益） 764

(11,683)

(1,608)

764

(12,134)

(1,670) 調整後息稅折攤前收益 3,883,854

4,339,675

597,159

7,016,846

8,000,042

1,100,843





























(1)所得稅淨額為零

公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至6月30日止三個月

截至6月30日止六個月

2023年

2024年

2023年

2024年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 歸屬於普通股股東





















的淨利潤 2,541,204

2,611,802

359,397

4,211,540

4,037,848

555,627 加：





















股權激勵費用(1) -

6,768

931

254,976

305,155

41,991 股權投資的投資減值(1) -

194,452

26,757

-

672,816

92,583 出售股權投資和子公司的損失／（收益），





















扣除所得稅 764

(9,496)

(1,307)

764

(9,947)

(1,369) 歸屬於普通股股東的





















調整後淨利潤 2,541,968

2,803,526

385,778

4,467,280

5,005,872

688,832























用於計算每股普通股





















／美國存託股淨收益





















的加權平均股數





















基本 808,967,248

806,668,101

806,668,101

808,916,820

805,806,731

805,806,731 攤薄 840,176,316

839,697,501

839,697,501

840,125,888

838,836,131

838,836,131























歸屬於普通股股東的每股





















／美國存託股淨收益





















基本 3.14

3.24

0.45

5.21

5.01

0.69 攤薄 3.07

3.16

0.43

5.10

4.90

0.67























歸屬於普通股股東的每股





















／美國存託股調整後淨收益





















基本 3.14

3.48

0.48

5.52

6.21

0.85 攤薄 3.07

3.38

0.47

5.40

6.06

0.83























(1)所得稅淨額為零

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