星競威武集團舉辦2024年武漢市殘疾人電子競技項目推廣活動

武漢2024年8月22日 /美通社/ -- 7月12至13日，由武漢市殘疾人聯合會主辦的「2024年武漢市殘疾人電子競技項目推廣活動」在星競威武集團武漢總部舉辦。活動期間，來自武漢各區的二十余位殘疾人電競愛好者接受了全面、系統的電競知識和技能指導，近距離感受電競運動的活力與魅力。武漢市殘疾人聯合會二級巡視員汪興家出席活動啟動儀式。

「相較于傳統體育項目，電子競技作為人與人之間的智力對抗項目，對參與者的身體素質往往沒有那麼高的要求，而更加看中協調能力、戰術思維和團隊意識。這一特性也為殘障人士提供了參與體育運動的廣闊空間，幫助其在電競舞台收穫自我價值與社會認同。」星競威武集團執行董事、高級副總裁張雷表示。

為弘揚志願助殘精神、幫助殘疾人電競愛好者實現電競夢想，星競威武集團旗下賽事活動品牌MAG紅鯉文化在武漢市殘聯社服中心的指導下，成立了以專業電競員工、電競學員為核心的助殘志願者團隊，該團隊將在今後的電競活動中，為殘疾人電競愛好者提供專業的指導和幫助。社服中心主任魯力在啟動儀式上為紅鯉文化助殘志願者團隊贈送了志願助殘服務馬甲和志願助殘工作手冊。

「我們希望能夠通過本次推廣活動，為殘疾人電競運動的發展注入新的活力和動力。期待未來在武漢市殘聯的指導和支援下，為殘疾人電競愛好者提供更多的訓練和比賽機會、為殘疾人電競選手推介適配的就業崗位。」星競威武集團副總裁葉敏表示。

活動啟動儀式結束後，武漢市殘聯團隊一行先後參觀了星競威武集團榮譽展廳、園區辦公室以及賽訓基地，詳細瞭解了星競威武集團的文化理念和在電子競技行業的影響力。對於園區系統全面的管理，武漢市殘聯給予了充分肯定，並希望企業未來能進一步完善園區無障礙設施建設，結合公司實際在助殘扶殘方面做更多有益工作。

在此次活動中，MAG紅鯉文化特別邀請了武漢eStarPro戰隊明星選手橘子，資深電競導師虎妞sherry、劉偉為學員提供專業的培訓和指導。他們為二十余名殘疾人電競愛好者量身打造了教學內容，涵蓋王者榮耀入門知識、賽程賽制分析、電子競技戰術理論、對戰演練、一對一複盤分析、實操等多個方面。參與者表現出了極大的熱情和學習能力。有學員表示：「以前我們組團隊打遊戲經常會被對手莫名其妙PK掉，聽了專業的老師講解才明白團戰該如何站位、如何與隊友配合等，很有收穫。」

作為國內電競行業產業化、體育化、數字化發展的宣導者與踐行者，星競威武致力於推動電子競技產業體系化和規範化，同時更希望通過電競傳播人文情懷，激發更多社會正能量。成立以來，星競威武主動承擔社會責任，踐行社會使命，並嘗試在環境保護和可持續發展、扶貧助困、弱勢群體幫扶等領域發揮積極作用。未來，星競威武也將持續促進電子競技的多樣性和包容性，並與利益相關方一起創造可持續的社會價值，為改善全球電競社區和社會做出貢獻。

關於星競威武集團

星競威武集團（NIP Group）是一家是以電子競技俱樂部業務為核心，電競賽事、數字體育人才經紀等多元化業務并行發展的全球性綜合數字體育集團。作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一，星競威武集團旗下業務擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas，業務覆蓋中國、歐洲、南美等國家和地區，并在武漢和深圳設有主場，在瑞典斯德哥爾摩，上海和巴西聖保羅設有區域辦公室。

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