富衛集團公布2024年上半年強勁財務業績

香港2024年8月27日 /美通社/ -- 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天公布截至2024年6月30日上半年的強勁業績。

稅後營運利潤達2.23億美元，反映了香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場四個地區業務分部為集團帶來正面的貢獻。由年初至今，富衛地區業務分部貢獻超過 6 億美元的股息，創紀錄佳績。

新業務合約服務邊際為5.73億美元，相應基準 i 按年增長26%。新業務價值達4.04億美元，相應基準按年增長14%。

按年增長26%。新業務價值達4.04億美元，相應基準按年增長14%。 2024年成功發行了共15億美元分別於2029年和2031年到期的次級票據，將用於債務再融資；目前未提取的已承諾信貸融資總額合共11.85億美元。

今年5月公布全新FWD HealthyMe業務，將運用最新的醫療科技和研究，為客戶提供全面的意外及健康保險和診斷服務，致力成為亞洲客戶終身醫療需求的夥伴。

今年7月於2024年百萬圓桌（「MDRT」）十大跨國公司連續三年維持排名第六。MDRT是一個國際獨立組織，獲公認為人壽保險及金融服務業的卓越標準。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「我們很高興以穩健的財務業績展示了集團的有機增長和實現營運盈利的能力。我們的業績反映了集團在亞洲10個市場的規模以及我們專注於實現可持續盈利。」

黃清風補充：「我們致力幫助客戶不論在現在或未來都可盡情投入生活，盡興每個時刻，因此在富衛人壽、危疾和醫療保險的基礎上，推出新的FWD HealthyMe業務，為客戶提供全面的意外和健康保險。」

富衛集團旗下四個地區業務分部，包括香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，於2024年首六個月均錄得營運利潤。這是繼2023年首次四個地區業務分部均錄得營運利潤後再次實現盈利。

香港特別行政區和澳門特別行政區分部的業務持續展現強勁表現，反映了內地訪客大幅增長和本地客戶對優質保險產品的強烈需求。泰國的業績穩健，反映了產品組合轉向專注於高利潤率保障產品。日本市場的增長反映了我們對個人保障產品的持續專注。新興市場業績增長強勁，唯因越南市場持續承受的壓力抵消部分增長。



截至6月30日止六個月／ 於12月31日或6月30日^



百萬美元，百分比除外 2023年 2024年 增長 （以固定匯率按年計算） 增長 （以相應基準*及固定匯率計算）

盈利











稅後營運利潤 240 223 (0.6) % n/a

淨利潤 6 3 n/a n/a

合約服務邊際結餘 5,046 4,687 (1.2) % n/a

增長









新業務銷售 845 876 8.1 % n/a

新業務合約服務邊際 737 573 (11.5) % 26.0 %

新業務價值 482 404 (12.5) % 14.2 %

客戶指標









客戶投保評價–「好」或「非常好」 91.6 % 92.4 % n/a n/a

客戶索償權益 – 索償的淨推薦值 57.2 63.8 11.5 % n/a

風險與資本









產生的基本自由盈餘淨額（調整後） 334 423 34.5 % n/a

集團當地資本總和法覆蓋率^^ 292 % 290 % n/a n/a













價值









集團內涵價值 5,682 5,197 0.2 % n/a

綜合有形權益 7,172 6,369 (3.6) % n/a

權益回報 5.7 % 7.7 % n/a n/a



















此譯本僅供參考，中英文版本倘出現任何歧異，概以英文版本為準。

關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽及健康保險公司，業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fwd.com

i * 相應基準的新業務價值和新業務合約服務邊際利用截至2023年底的精算方法和營運假設計算，以反映新冠疫情後的情況和越南市場承受的壓力，其中還包括與代理人招募計劃相關的成本。 ^ 所有業績數據均截至 2024年6月30日並與2023年同期比較。合約服務邊際結餘、集團當地資本總和法覆蓋率、集團內涵價值、綜合有形權益及2023年權益回報則為2023年12月之結餘／比率和增長率。 增長率按固定匯率計算。除稅後營運利潤/（虧損）（非國際財務報告準則計量指標）、淨利潤/（虧損）、合約服務邊際及綜合有形權益外，其他數據均未經審計師審核。 新業務銷售以年化新保費100%及整付保費10%組合計算；所列示的稅後營運利潤及稅後淨利潤已扣除非控股權益。 ^^ 根據訂明資本要求基準

SOURCE 富衛集團有限公司