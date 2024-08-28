雲頂新耀發布2024年中期業績及業務進展

上海2024年8月28日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK），一家專注於創新藥及疫苗開發、制造及商業化的生物制藥公司，今日公布2024年度中期業績報告（截至2024年6月30日）及業務進展。

雲頂新耀首席執行官羅永慶表示：「公司2024年上半年的總收入達人民幣3.02億元，較2023年下半年大幅增長158%，運營費用佔收入比重[1]大幅減少249%，體現了運營效率的顯著提升；非國際財務準則虧損顯著收窄35%；剔除非現金項目後毛利率為83%，實現公司歷史上的首次商業化層面盈利[2]。同時現金餘額仍十分充足，達19.3億元，將為公司未來的業務發展和持續增長提供保障。2024年上半年，我們取得一系列裡程碑和戰略性成就。在商業化方面，腎科領域核心產品耐賦康®作為IgA腎病的唯一獲批對因治療藥物已在中國內地和新加坡成功商業化上市，並於中國香港獲批。另外，全球首個氟環素類抗菌藥物依嘉®，作為我們在中國的首個商業化產品，銷售增長勢頭強勁。與此同時，自身免疫領域的重磅藥物伊曲莫德在中國澳門及新加坡獲批。」

羅先生表示：「我們將通過雙輪驅動推動未來長期收入的持續增長。一方面，我們將繼續引入與公司現有商業化平台高協同性的新產品，通過我們高效精干的商業化模式，不斷提升收入、運營效率及利潤，帶來收入的穩健增長；另一方面，我們的自主研發mRNA平台和具有全球權益的管線將為公司增值及未來對外合作創造空間，我們將聚焦開發具有自主知識產權的突破性腫瘤治療性疫苗等項目。公司首個自主研發的新型mRNA個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已正式啟動臨床試驗，這是EVM16開展的首次人體試驗。我們預計將於2025年在中美兩地遞交腫瘤相關抗原(TAA)疫苗的新藥臨床試驗申請。2024年下半年，我們將堅持以『升級、融合、轉型』為核心，聚焦精干高效的商業化模式，繼續提升公司的市場佔有率、收入增長及運營效率。公司持續推動耐賦康®在中國內地和其他亞太地區的銷售，並積極參與中國國家醫保談判，提升藥品的可負擔性和可及性。通過深入覆蓋核心醫院以及成功落地CSO合作模式，推動依嘉®的銷售增長。此外，伊曲莫德有望在澳門商業化上市，並借助大灣區的有利政策，加速中國大陸患者的可及性。預計到2024年底，公司將有三款產品實現商業化上市。雲頂新耀對實現全年人民幣7億元的銷售目標非常有信心，並力爭在2025年底前實現現金盈虧平衡的戰略目標。」

最新主要產品亮點和預期裡程碑

腎病管線

耐賦康®（NEFECON®）

於報告期內的成就：

- 2024年3月，新加坡衛生科學局批准耐賦康®用於治療具有疾病進展風險的原發性IgA腎病成人患者。耐賦康®是首個也是唯一一個獲得美國食品藥品監督管理局完全批准的IgA腎病對因治療藥物，而新加坡是雲頂授權區域內繼中國澳門和中國內地後的第三個獲得耐賦康®新藥上市批准的地區，進一步擴大了亞洲患者可及性。獲批後，耐賦康®已在新加坡商業化上市。

- 2024年3月，授權合作伙伴Calliditas Therapeutics AB (Calliditas) 宣布，基於耐賦康®獲得了新適應症的完全批准，美國食品藥品監督管理局（FDA）已授予其為期七年的額外孤兒藥獨佔期至2030年12月。

- 2024年4月，合作伙伴 Calliditas 在2024年國際腎臟病學會（ISN）世界腎臟病大會（WCN 2024）上，公布了耐賦康®NeflgArd III期研究的多項積極結果。研究結果顯示，在2年研究期間（9個月的耐賦康®治療，停藥觀察15個月），無論基線尿蛋白肌酐比水平（UPCR）<0.8 g/g 或 ≥0.8 g/g，均能觀察到顯著的腎小球濾過率（eGFR）獲益。在另一項關於耐賦康®對於患者生活質量的影響研究中，基於36項簡短調查問卷（SF-36）評估的生活質量分析結果顯示，在9個月和24個月的研究期間，耐賦康®組和安慰劑組之間各方面的生活質量未觀察到有意義的差異。

- 2024年4月，合作伙伴 Calliditas 公布了耐賦康® NeflgArd III期研究的全球開放標簽擴展(OLE)研究的積極結果。此次發布結果的OLE研究旨在為所有完成NefIgArd III期研究且當時24小時尿蛋白 > 1g/g和eGFR > 30 ml/min的患者繼續提供9個月的耐賦康®治療。該數據顯示，在所有IgA腎病患者中，包括在NefIgArd III期研究中接受過耐賦康®治療的患者，尿蛋白肌酐比水平和估算腎小球濾過率等終點指標在9個月時的治療效果與NefIgArd III期研究一致。安全性方面，經過9個月的耐賦康®治療或在完成NefIgArd III期研究的患者中再次使用耐賦康®治療後的安全數據與先前報道的安全數據一致。

- 2024年4月，中國香港衛生署已批准耐賦康®用於治療有疾病進展風險的原發性IgA腎病成人患者。耐賦康®是全球首個且唯一獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）完全批准的IgA腎病對因治療藥物。中國香港是雲頂新耀授權區域內繼中國澳門、中國內地和新加坡之後的第四個獲得耐賦康®新藥上市批准的地區。

- 2024年5月，耐賦康®在中國首張處方成功落地，標誌著這款全球首個IgA腎病對因治療藥物開始正式惠及中國內地的患者，開啟國內IgA腎病對因治療的新篇章。此次耐賦康®的首張處方通過互聯網醫院形式開出，打破時間和地域的限制，為患者及時提供藥物，提高患者就醫的可及性。作為產品上市前準備工作的一部分，雲頂新耀在海南博鰲試驗區啟動早期准入計劃，約有700名患者注冊了該項目。中國澳門於2023年10月獲得耐賦康®新藥上市批准後，有幾百名中國內地患者在澳門開出了處方。同時，有23,000多名中國內地IgA腎病患者參加了患者援助及服務登記。這些項目充分體現了中國患者對耐賦康®的迫切未滿足醫療需求，也為中國內地快速商業化上市做了鋪墊。

- 2024年5月，合作伙伴 Calliditas 宣布，旭化成集團（Asahi Kasei Corp.）提出以111.64億瑞典克朗的價格收購Calliditas，作為其在醫療保健領域國際擴張計劃的一部分。

- 2024年6月，合作伙伴 Calliditas 在第61屆歐洲腎臟協會大會（ERA 2024）上，公布了耐賦康®最新的積極研究結果，數據表明耐賦康®治療9個月帶來的估算腎小球濾過率獲益顯著優於sparsentan（雙效內皮素-血管緊張素受體拮抗劑）持續治療2年。

報告期後的成就及預期裡程碑：

- 2024年7月，中國國家藥品監督管理局已正式受理公司遞交的耐賦康®最終臨床試驗階段完整數據的補充申請，這意味著耐賦康®有望成為國內首個且唯一獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）完全批准的IgA腎病對因治療藥物。

- 2024年7月，合作伙伴Calliditas宣布Kinpeygo®（耐賦康®在歐盟的商品名）已獲得歐盟委員會完全上市許可批准。

- 公司預計將於2024年下半年公布耐賦康®在中國的開放標簽研究的頂線結果。

- 公司預計2024年下半年在韓國獲得耐賦康®新藥上市許可批准。

- 公司預計將於2024年下半年在香港商業化上市耐賦康®。

- 公司預計耐賦康®將於2024年下半年被納入腎病改善全球預後(KDIGO) 2024指南，並被納入中國首個IgA腎病指南。

Zetomipzomib（澤托佐米）是一款新型、同類首創、選擇性免疫蛋白酶體抑制劑，用於治療包括狼瘡性腎炎（LN）在內的一系列自身免疫性疾病。臨床前研究表明，選擇性免疫蛋白酶體抑制在多種自身免疫性疾病的動物模型中產生廣泛的抗炎反應，同時避免免疫抑制作用。1期和2期臨床試驗的數據充分表明，zetomipzomib在治療嚴重、慢性自身免疫性疾病方面具有良好的安全性和耐受性特征。雲頂新耀2023年與Kezar Life Sciences簽訂合作與授權協議，以在大中華區、韓國和部分東南亞國家進行臨床開發和商業化Kezar的首款臨床階段候選藥物zetomipzomib。

- 2024年2月，中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）已批准在中國啟動zetomipzomib（澤托佐米）治療活動性狼瘡性腎炎的2b期PALIZADE試驗的新藥臨床試驗（IND）申請。狼瘡性腎炎是最常見的繼發性免疫性腎小球疾病，隨著疾病發展可逐漸導致腎功能衰竭。據估計，中國有40至60萬狼瘡性腎炎患者。

- 2024年7月，zetomipzomib（澤托佐米）治療活動性狼瘡性腎炎（LN）的全球2b期PALIZADE試驗已完成中國首例患者給藥。我們將憑借公司在臨床開發和注冊上市能力的優勢以及商業化實力，加速推進該項目，早日造福中國患者。

EVER001膠囊（又名：XNW1011）是新一代共價可逆的布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑，正在全球范圍內開發用於治療腎病。

- 公司預計將於2024年下半年公布EVER001在膜性腎病的1b期臨床研究頂線結果。

感染性疾病管線

依嘉®（依拉環素）

- 2024年1月，國家衛生健康委臨床抗微生物藥物敏感性折點研究和標準制定專家委員會評審通過依拉環素的中國臨床折點，將使中國的臨床醫生能夠更加合理精准地使用這一新型抗菌藥物。

- 2024年8月，由國家衛生健康委抗菌藥物臨床應用與耐藥評價專家委員會發起並主辦的「依拉環素臨床應用綜合評價項目」發布中期報告，報告顯示，依拉環素治療結束時的整體治療有效率達89.0%，不良反應發生率僅2.9%。

他尼硼巴坦為一種β-內酰胺酶抑制劑，與頭孢吡肟聯合使用時可為由難治性耐藥革蘭氏陰性菌，尤其是由金屬酶引起的耐碳青霉烯腸桿菌目及耐碳青霉烯銅綠假單胞菌導致的嚴重細菌感染患者提供一種潛在的治療選擇。雲頂新耀通過與Venatorx Pharmaceuticals簽訂的獨家許可協議共同開發頭孢吡肟-他尼硼巴坦。

- 2024年2月，授權合作伙伴Venatorx Pharmaceuticals宣布，《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表了頭孢吡肟-他尼硼巴坦治療成人復雜性尿路感染（包括急性腎盂腎炎）患者的3期臨床研究CERTAIN-1的積極結果。結果顯示頭孢吡肟-他尼硼巴坦在治療復雜性尿路感染（包括急性腎盂腎炎）上優於美羅培南，且安全性與美羅培南相似。

- 我們預計在2025年在中國內地遞交頭孢吡肟-他尼硼巴坦在復雜性尿路感染適應症的新藥上市申請。

自身免疫性疾病管線

伊曲莫德（VELSIPITY®，etrasimod）

於報告期內的成就：

- 2024年2月，合作伙伴輝瑞公司宣布歐盟委員會已授予伊曲莫德（VELSIPITYR）在歐盟的新藥上市許可，用於治療既往對常規療法或生物制劑反應不足、失去反應或不耐受的16歲及以上中重度活動性潰瘍性結腸炎患者。

- 2024年3月，中國澳門特別行政區藥物監督管理局已正式受理伊曲莫德（VELSIPITY®）用於治療中重度活動性潰瘍性結腸炎成人患者的新藥上市許可申請。

- 2024年4月，中國澳門特別行政區藥物監督管理局已正式批准伊曲莫德（VELSIPITY®）用於治療中重度活動性潰瘍性結腸炎成人患者的新藥上市許可申請。澳門成為伊曲莫德在雲頂新耀亞洲授權區內第一個獲得批准的地區。到2030年，中國的潰瘍性結腸炎患者人數預計將達到約100萬人，超過2019年患者人數的一倍以上，存在迫切且巨大的未被滿足的臨床需求。我們將依托粵港澳大灣區「港澳藥械通」等利好政策，加快這款重磅藥物在中國內地患者的可及性。

- 2024年5月，新加坡衛生科學局批准伊曲莫德（VELSIPITY®）用於治療中重度活動性潰瘍性結腸炎成人患者的新藥上市許可申請。

報告期後的成就及預期裡程碑：

2024年7月，公司宣布伊曲莫德在治療中重度活動性潰瘍性結腸炎（UC）的亞洲多中心Ⅲ期臨床研究的維持期治療取得積極頂線結果。本研究是迄今為止完成的最大規模的亞洲中重度潰瘍性結腸炎的III期注冊臨床研究，總計340名中重度潰瘍性結腸炎患者隨機接受伊曲莫德或安慰劑治療。維持期數據表明，在經過40周的維持期治療後，伊曲莫德組與安慰劑組相比，主要終點和所有關鍵次要終點均具有顯著的臨床意義和統計學意義（p<0.0001）的改善，其他包括黏膜愈合、內鏡恢復正常等的次要終點也均達到具有顯著臨床意義和統計學意義（p<0.0001）的改善。維持期治療顯示了伊曲莫德良好的安全性，安全性數據與已知特征一致，沒有觀察到新的安全性信號。

- 公司預計於2024年下半年在澳門商業化推出伊曲莫德，並利用中國大灣區的優惠政策，加快中國內地患者的藥物可及性。

- 公司預計在2024年下半年向中國國家藥監局遞交伊曲莫德的新藥上市許可申請。

- 公司預計在2024年下半年在中國香港遞交伊曲莫德的新藥上市許可申請。

mRNA平台

經過臨床驗證的mRNA技術平台是公司自主研發的核心部分。公司於2024年終止與Providence Therapeutics Holdings Inc.的合作和許可協議，實現了重要的戰略轉型，將自主研發重點轉向擁有全部知識產權和全球權益的mRNA腫瘤治療性疫苗。公司目前正在開發四種針對各種實體瘤的 mRNA 腫瘤治療性疫苗項目。而隨著開發新冠疫苗的經濟和社會效益持續下降，公司不再將其列為優先考慮的開發項目。我們相信，公司正在開發的治療性腫瘤疫苗具有巨大的潛力，以滿足全球巨大的未滿足醫療需求。

- 2024年2月，公司宣布將終止與Providence Therapeutics公司的合作及授權許可協議。協議終止後，雲頂新耀將繼續利用該mRNA平台開發治療性的mRNA自研產品。

- 2024年8月，公司宣布正式啟動一款個性化腫瘤疫苗EVM16的研究者發起的臨床試驗項目（IIT）EVM16CX01。該研究由北京大學腫瘤醫院和復旦大學附屬腫瘤醫院發起，用於評估EVM16注射液單藥及聯合PD-1 抗體治療在晚期或復發實體瘤受試者的安全性、耐受性、免疫原性和初步療效的劑量遞增及擴展研究。這是EVM16開展的首次人體試驗。

- 公司預計將於2025年遞交腫瘤相關抗原(TAA)疫苗的新藥臨床試驗申請。

商業化進展

公司在2024年上半年取得了重大的商業化進展，通過聚焦和高效創立行業最佳商業化實踐，積極地推進兩款已上市產品。

耐賦康®是公司腎科產品組合中的主打藥物，是全球首個IgA腎病對因治療藥物，我們通過傳統醫院及創新互聯網醫院兩者相結合的方式成功在中國上市了該產品，將滿足國內約5百萬IgA腎病患者迫切及巨大的未被滿足需求。目前，我們已基本完成耐賦康®銷售團隊的搭建，由100多名銷售代表組成。該團隊將覆蓋400至600家核心醫院，佔國內IgA腎病患者群體的60%以上。此外，已有超過23,000多名中國內地IgA腎病患者在耐賦康®上市前做了患者援助及服務登記，凸顯了對這款疾病首創藥物的巨大需求。今年上半年，我們已開始與合作伙伴共同建立腎臟疾病診斷及治療一體化生態圈，有望推出第一款具商業化價值的IgA腎病檢測試劑，為醫生和IgA腎病患者在輔助診斷、療效監測、復發監測等方面提供有效的工具。

依嘉®（依拉環素）是全球首個氟環素類抗菌藥物，是我們在中國的首款商品化產品，目前已完成第一個完整銷售年度，增長勢頭保持強勁。為進一步提高依嘉®的可及性，覆蓋更多的重症患者，我們已開始與合同銷售組織(CSO)合作，惠及我們300家核心醫院以外的患者。這將為我們的收入增長提供貢獻，但我們大部分的產品收入仍將來自於我們的內部商業化團隊。國家衛生委員會抗微生物藥品藥敏試驗和標準研究專家委員會(ChinaCAST)於今年1月正式批准依拉環素臨床折點在中國臨床的使用。憑借新折點，依拉環素有望被更多的醫生認可，成為多重耐藥菌感染的首選治療藥物，目前全國已有100多家醫院採用新折點。此外，依拉環素被納入《上海市抗菌藥物臨床應用分級管理目錄》，其也被北京、廣東等多地列入抗菌藥物目錄，凸顯中國醫學專家對該藥物臨床療效和安全性的認可。今年依拉環素還被新納入了中國的腎臟移植多重耐藥細菌感染臨床診療指南及外科感染學會腹腔內感染管理指南：2024更新版和美國感染病學會耐藥陰性菌治療指引（2024），並在以下醫學刊物中發表了文章：

文章標題 期刊名 發表時間 《依拉環素治療神經重症免疫抑制合並耐碳青霉烯類鮑曼不動桿菌肺炎患者的臨床分析》 中華重症醫學電子雜誌 2024/3/18 《依拉環素與厄他培南對比治療中國成人復雜性腹腔感染的療效和安全性》 中國感染與化療雜誌 2024/5/20 《建立依拉環素對大腸桿菌、肺炎克雷伯菌、陰溝腸桿菌、鮑曼不動桿菌和金黃色葡萄球菌的流行病學臨界值》 抗菌化療雜誌 2024/06/14 《新型抗菌藥物依拉環素的研究進展》 中國新藥與臨床雜誌 2024/07/01 《單個病例觀察到頭孢他啶-阿維巴坦耐藥性通過IncX3_NDM-5質粒轉移和blaKPC突變的動態演變》 國際抗菌劑雜誌 2024/8/1

2024年下半年，我們將繼續通過不懈努力和創新高效執行來發展壯大我們的商業化產品組合。我們維持耐賦康®和依嘉®年總銷售指引人民幣7億元的目標。

在未來的六個月內，預計將有多項進展有望加速耐賦康®的銷售增長。首先，耐賦康®預計將被納入2024年修訂版的改善全球腎臟病預後組織(KDIGO)指南，以及中國首部IgA腎病指南，推薦作為有疾病進展風險的IgA腎病患者的一線對因治療藥物。我們亦計劃於2024年下半年積極參與耐賦康®的中國醫保談判，期望進一步提升該藥物的可及性和可負擔性，讓患者用得上、用得起這款全球首個IgA腎病的對因治療藥物，以更廣泛覆蓋中國大約5百萬的患者。公司也計劃於年底前將耐賦康®銷售團隊擴大至約150名代表來更好地覆蓋我們的核心醫院。同時，我們正積極致力於提升醫生與患者對於耐賦康®早治療早獲益的認識，真實世界研究證明越早使用耐賦康，越利於對腎功能的保護。我們的團隊還在進行數項耐賦康®的真實世界研究，為醫生提供更多臨床使用指導。此外，公司擬於2024年下半年，將這款疾病首創療法推廣至中國香港等其它亞洲地區，造福更多的IgA腎病患者。

關於同類首創的抗菌藥物依嘉®，我們將通過更深入地覆蓋核心醫院以及成功落地CSO合作模式，來持續推動依嘉®的銷售增長。依嘉®在中國的臨床使用經驗已超過一年，預計將於今年下半年發表有關依拉環素在不同患者人群中臨床使用的真實世界數據，為醫院和醫師提供寶貴的參考，從而有望擴大依拉環素在臨床治療中的使用，為更多患者帶來福音。依嘉®還有望被納入更多的抗感染藥物治療指南中，進一步推進其作為多重耐藥菌感染經驗性治療的基石。

今年下半年，我們將擁有三款商業化產品，其中自身免疫領域的重磅藥物伊曲莫德有望在澳門商業化上市，同時我們還將利用中國大灣區的有利政策，加速中國大陸患者對該藥物的可及性。

新藥發現

自主研發是公司創造價值的主要增長動力之一。在短短三年左右時間內，雲頂已成功將我們經臨床驗證的mRNA平台本地化，並建立了內部端到端能力來開發及制造mRNA治療性藥物。我們在上海的新藥研發團隊由30多位科學家組成，以經過上下游整合、臨床驗證的平台為基礎，開發多種mRNA腫瘤治療藥物。同時我們亦繼續優化該平台來開發新一代的遞送系統並持續優化mRNA序列設計。公司還擁有符合全球良好生產規范(GMP)的生產設施，並具有臨床和商業規模的生產能力。

2024年2月，本公司宣布終止與Providence的合作及許可協議，並將繼續利用mRNA平台開發自研產品，且擁有這些產品的全部知識產權及全球權益。腫瘤疫苗等治療性疫苗目前是雲頂自主研發的核心領域，該領域有在全球范圍內幫助解決巨大的未滿足醫療需求的潛力。一款個性化腫瘤疫苗EVM16的研究者發起的臨床試驗項目（IIT）於2024年8月啟動，EVM16是公司通過mRNA技術平台自主研發的首款治療性疫苗。此外，我們也在研發其他腫瘤疫苗，包括腫瘤相關抗原(TAA)疫苗、免疫調節腫瘤疫苗。同時，我們還在開展基於mRNA的體內生成 CAR-T項目，可用於治療腫瘤和自身免疫性疾病。

業務拓展

2024年，我們的業務拓展戰略仍著重於具有差異化、高價值治療領域的同類首創或同類最佳資產，包括腎臟疾病、自身免疫性疾病和抗感染等領域。基於我們已建立的高效精干的商業化模式，我們將更著眼於引進商業化階段產品，以利用我們經驗豐富且高效的銷售團隊，實現協同效應最大化，提升運營效率。我們相信，通過有效的管線搭建，我們將持續鞏固在重點治療領域的領導地位，以推動本公司現金流的增長，並提升我們的盈利能力。在「出海」合作方面，我們正在開發多個非常前沿的腫瘤治療性疫苗項目，這些項目基於公司擁有完整知識產權的mRNA技術平台，有望在早期階段為公司帶來全球合作機會，進一步為股東創造價值。

財務亮點

國際財務報告準則數字

收益由截至2023年6月30日止六個月的人民幣8.9百萬元增加人民幣292.6百萬元至截至2024年6月30日止六個月的人民幣301.5百萬元，主要是由於依嘉 ® 在中國大陸及香港持續擴大銷售、耐賦康 ® 在中國大陸及新加坡上市以及耐賦康 ® 在我們許可的其他地區銷售的綜合影響。

在中國大陸及香港持續擴大銷售、耐賦康 在中國大陸及新加坡上市以及耐賦康 在我們許可的其他地區銷售的綜合影響。 毛利率由截至2023年6月30日止六個月的62.7%增加至截至2024年6月30日止六個月的76.6%，及毛利率（不包括無形資產攤銷）增加至截至2024年6月30日止六個月的83.0%，主要由於新產品的上市。

研發開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣288.5百萬元減少人民幣35.3百萬元至截至2024年6月30日止六個月的人民幣253.2百萬元，主要由於(i)臨床試驗開支減少；及(i)自研平台上新產品的持續投資維持穩定。

與截至2023年6月30日止六個月相比，截至2024年6月30日止六個月的一般及行政開支為人民幣87.0百萬元，基本維持穩定。

分銷及銷售開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣64.1百萬元增加人民幣136.3百萬元至截至2024年6月30日止六個月的人民幣200.4百萬元，主要由於擴大商業化團隊及增加商業活動以支持新產品的上市及現有產品銷售的增長。由於我們繼續搭建更有效率及更聚焦的商業化模式，銷售費用率下降。

期內虧損淨額由截至2023年6月30日止六個月的人民幣423.6百萬元增加人民幣208.8百萬元至截至2024年6月30日止六個月的人民幣632.4百萬元，主要由於與mRNA COVID-19疫苗有關的無形資產的一次性、非經常性減值虧損。

期內虧損淨額（不包括無形資產減值虧損）由截至2023年6月30日止六個月的人民幣371.6百萬元減少人民幣95.5百萬元至截至2024年6月30日止六個月的人民幣276.1百萬元。

截至2024年6月30日，現金及現金等價物及定期存款為人民幣1,925.5百萬元。

非國際財務報告準則數字

期內經調整虧損1由截至2023年6月30日止六個月的人民幣326.9百萬元減少人民幣114.3百萬元至截至2024年6月30日止六個月的人民幣212.6百萬元，主要就以股份為基礎的薪酬開支、無形資產減值虧損及無形資產攤銷進行調整。

業績會議信息

英文場次將於北京時間2024年8月28日上午9時（美國東部時間8月27日晚上9時）舉行；中文場次將於北京時間同日上午10時30分（美國東部時間8月27日晚上10時30分）舉行。

參會者可通過以下鏈接參與英文和中文會議：

英文會議：

會議時間：2024年8月28日，星期三，上午9時（北京時間）

提前注冊鏈接：https://www.acecamptech.com/eventDetail/60508616

會議直播鏈接：https://www.acecamptech.com/meeting_live/70510585/750453?event_id=60508616

同時，參會者也可以使用以下撥入信息撥入電話會議：

美國： +1-646-2543594 (EN)

中國大陸： +86-10-58084166 (EN)

+86-10-58084199 (CN) 中國香港： +852-30051313 (EN) +852-30051355 (CN) 英國： 國際： +44-20-76600166 (EN) +1-866-6363243 (EN) 會議代碼： 833889



中文會議：

會議時間：2024年8月28日，星期三，上午10時30分（北京時間）

會議直播鏈接：https://s.comein.cn/AHczP

同時，參會者也可以使用以下撥入信息撥入電話會議：

美國： +1-202-5524791

中國大陸： +86-400-188-8938 中國香港： +852-57006920 中國台灣： +886-277031747 新加坡： +65-31586120 英國： +44-2034816288

國際： +86-10-53827720

會議代碼： 313729



英文會議結束後，您可以通過訪問雲頂新耀官網（http://www.everestmedicines.com）收聽英文會議回放。

有關雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、制造及商業化的生物制藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先制藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學制造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合。公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明：

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發布日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。

[1] 運營費用佔收入比重 =（一般及行政開支+研發開支+分銷及銷售開支）/收入 [2] 商業化利潤=毛利 - 分銷及銷售開支

SOURCE 雲頂新燿