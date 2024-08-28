移卡公佈2024年中期業績

支付與數字商業生態體系商業化能力持續增強

海外擴張進展顯著

更广泛的AI技术应用

香港2024年8月28日 /美通社/ -- 中國領先的支付及數字商業科技平臺——移卡有限公司（「移卡」或「公司」，股份代號：9923.HK）欣然宣佈截至2024年6月30日止六個月（「期內」或「上半年」）的中期業績。

業務及財務總結

一站式支付服務保持領先行業，基於應用程式的支付龍頭地位穩固，日交易筆數峰值達到近6,000萬筆；

在去年同期高基數及宏觀經濟波動的情況下，截至二零二四年六月三十日止六個月的總支付交易量（GPV）為人民幣11,662億元，較二零二三年同期下降17.8%；

堅實的商業化能力，使得支付費率維持在12.3個基點；

截至二零二四年六月三十日止六個月的收入為人民幣1,577.7百萬元，較二零二三年同期下降23.5%；

來自非支付數字商業服務（包括商戶解決方案及到店電商服務）的收入貢獻持續上升，由截至二零二三年六月三十日止六個月占總收入的11.0%，上升至二零二四年同期的14.6%；

整體毛利率由截至二零二三年六月三十日止六個月的17.7%上升至二零二四年同期的19.0%；

來自非支付數字商業服務的毛利潤貢獻持續上升，由截至二零二三年六月三十日止六個月占總毛利潤的52.6%，上升至二零二四年同期的69.1%；

得益于更廣泛的人工智能應用，截至二零二四年六月三十日止六個月的銷售及行政開支較二零二三年同期減少11.2%；

截至二零二四年六月三十日止六個月的融資成本較二零二三年同期減少6.2%；

截至二零二四年六月三十日止六個月的期內利潤為人民幣32.6百萬元，超過二零二三年全年的利潤；及

由於本集團使用內部現金流，提早購回本公司的可轉換債券，因此於二零二四年六月三十日的資產負債比率下降至41.1%。

公司董事會主席兼首席執行官劉穎麒先生表示：「2024年上半年，儘管宏觀面臨諸多挑戰，我們仍然堅持成為商戶首選的全方位商業賦能服務提供者的長期願景，各業務線協同效應進一步增強，進一步擴大了海外擴張，且更廣泛地應用了AI技術。我們堅信這些措施將在長期競爭中夯實我們捕捉商業機會的能力，也為持續盈利及為股東創造價值奠定了堅實的基礎。我們在海外取得了巨大進展，服務了200多個全球品牌，覆蓋了超過20,000家門店。我們投資的公司富匙科技還提供了面向世界知名品牌的本地化商戶解決方案，並持續豐富產品及垂直行業的覆蓋範圍。海外市場，特別是發達地區，有許多極具經濟效益的細分市場和更強烈的付費意願，為我們提供了更廣闊的利潤空間。在人工智能和科技方面，我們也進一步利用大語言模型，既用於創收也用於成本優化。我們的新產品能夠幫助商戶自動化定價來提升他們的商業化能力。我們還提供精准營銷和自動內容生成工具，以提高銷售轉化率。我們還將AI應用於我們自己的客戶服務系統，顯著降低了我們的銷售和管理費用。我們的ESG（環境、社會和治理）工作也得到了國際認可，例如，我們被納入《標準普爾全球2024年可持續發展年鑒》，且在我們的行業中名列中國第一。我們服務了國內外各類社區中較少被服務到的商戶和消費者。在今年上半年，我們通過建設綠色資料中心，使總能源利用率提升約7%，並通過更廣泛的AI應用處理了1200萬筆高風險交易。」

公司資本市場部總經理陳翰賢先生表示：「我們進一步提升了非支付服務的商業化能力以及收入和利潤貢獻，這使得我們的服務更加全面且更具韌性。這些非支付業務的利潤率也在逐年提高。我們還顯著提高了我們到店電商服務的銷售效率，並且在未來半年內有望實現盈利，也會帶來長期可持續增長。我們升級了一站式支付服務的商業模式，覆蓋了更多下沉地區，開拓了更多元的垂直行業市場，服務了更多、盈利能力更強的客戶群體，並通過與戰略夥伴的深入合作，拓寬了獲客管道。隨著我們產品和地區覆蓋範圍的擴大，我們通過與超過5000家SaaS提供商和一百多家銀行的合作關係，為更多中大型商戶提供服務。我們的一站式支付及其他商業賦能服務，使得我們有足夠的獨特優勢滿足中大型商戶多樣的數字化需求。因此，我們能以堅實的基礎保持市場領先地位。我們一直堅持基於我們廣闊的支付平臺，延伸至服務商戶全面的數字化商業需求。這種全面的解決方案使我們在擴張時比同行更加靈活。現在，"走向全球"越來越重要，我們將在全球數字化進程中扮演日益重要的角色。」

展望

劉穎麒先生表示：「我們致力於成為商戶首選的商業賦能服務提供者，同時保持我們在一站式支付服務領域所建立的市場領導地位。隨著我們對具有內生性協同效應的業務模式的升級，我們繼續努力加快推動包括商戶解決方案及到店電商服務在內的其他服務的增長及利潤貢獻。我們擁有堅實的基礎，在技術佈局、商戶服務洞見及國內外業務網絡的支援下，可進一步推動我們的國際業務擴張，進軍具有吸引力的領域，並廣泛應用AI工具以實現商業化及更高效率。通過十多年對我們的願景和商業模式的不懈堅持，這些策略將為我們抵禦其他週邊因素構建天然護城河，同時使我們具備先發優勢，長遠來說，讓我們能在更廣的市場挖掘商機。」

-完-

關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）

移卡是一家領先的商業賦能科技平臺，專注為商戶和消費者創造價值。我們致力擴展獨立的商業數字化生態系統，以(i)通過我們的一站式支付服務業務，向商戶與消費者提供無縫、便捷及可靠的支付服務，同時(ii)通過我們的商戶解決方案業務，讓商戶可更好的管理及推動業務增長，及(iii)通過我們的到店電商服務業務，向消費者提供超值本地生活服務。

詳情請訪問：https://www.yeahka.com/

投資者和媒體諮詢，請聯繫：

移卡有限公司

投資者關係團隊

電郵：[email protected]

SOURCE 移卡