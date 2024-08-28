寶尊公佈2024年第二季度未經審計財務業績

上海2024年8月28日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克： BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或本集團），中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者，今天公佈其截至2024年6月30日止第二季度的未經審計財務業績。

寶尊集團董事長兼首席執行官仇文彬先生表示：「二季度電商業務收入在經歷連續十個季度下滑後迎來首次增長，彰顯了我們在電商服務及經銷業務上的有效佈局。此外，抖音知名合作夥伴洛氪迅與寶尊直播業務的融合進展順利，進一步增強了我們在抖音生態系統中的價值主張。品牌管理業務持續收窄運營虧損且加速版圖擴張。近期，我們與Gap Inc緊密合作，以期最大化釋放品牌全球資產在中國市場的影響力。隨着電商業務的趨勢改善以及品牌管理業務的持續進展，我們將繼續致力於戰略轉型以驅動未來增長。」

寶尊集團首席財務官祝燕潔女士表示：「二季度，寶尊實現收入3%同比增長，非公認會計準則下的經營利潤實現顯著改善。我們預期在2024年的下半年，收入的增長趨勢將持續發展。此外我們繼續踐行可持續發展舉措，着眼於公司的長期價值實現股東的價值回報。年初至今，公司已通過公開市場回購了約200萬份美國存託股，總計支付金額約為490萬美元，充分反映了我們對公司未來發展前景的信心。」

2024年第二季度財務摘要

總淨營收為人民幣2,391.0百萬元（329.0百萬美元 [1] ），較2023年同期人民幣2,320.2百萬元，按年增長3.1%。

），較2023年同期人民幣2,320.2百萬元，按年增長3.1%。 經營損失為人民幣18.8 百萬元（2.6百萬美元），去年同期為人民幣36.4 百萬元，經營損失收窄主要由於品牌管理業務的虧損收窄。經營損失率為0.8%，2023年同期為1.6%。

非公認會計準則下的經營利潤 [2] 為人民幣10.0百萬元（1.4百萬美元），去年同期為人民幣0.7百萬元，經營利潤增長主要由於品牌管理業務的虧損收窄。非公認會計準則下的經營利潤率為0.4%，2023年同期為0.03%。 電商業務 [3] 的經調整經營利潤為人民幣60.2百萬元（8.3百萬美元），2023年同期為60.8百萬元。 品牌管理業務3的經調整經營損失為人民幣50.0百萬元（6.9百萬美元），2023年同期為60.1百萬元。

為人民幣10.0百萬元（1.4百萬美元），去年同期為人民幣0.7百萬元，經營利潤增長主要由於品牌管理業務的虧損收窄。非公認會計準則下的經營利潤率為0.4%，2023年同期為0.03%。 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣30.6百萬元（4.2百萬美元），較2023年同期為人民幣20.0百萬元收窄。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損 [4] 為人民幣3.9百萬元（0.5百萬美元），2023年同期為人民幣4.4百萬元。

為人民幣3.9百萬元（0.5百萬美元），2023年同期為人民幣4.4百萬元。 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股（「美國存託股 [5] 」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣0.51元（0.07美元），較2023年同期均為人民幣0.34元改善。

」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣0.51元（0.07美元），較2023年同期均為人民幣0.34元改善。 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨虧損 [6] 為人民幣0.06元（0.01美元），2023年同期均為人民幣0.07元。

為人民幣0.06元（0.01美元），2023年同期均為人民幣0.07元。 截至2024年6月30日，現金及現金等價物、限制性現金及短期投資為人民幣2,853.3百萬元（392.6百萬美元），截至2023年12月31日為人民幣3,072.8百萬元。

上述提及之公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的調節見本業績公告下文。

經調整經營利潤╱ 損失請參考公告下文分部信息分部數據。

業務亮點

寶尊電商（ BEC ）

寶尊電商包括我們的中國電商業務，涵蓋品牌店舖運營、客戶服務和倉儲物流、技術服務和數字營銷等增值服務。本季度服務收入實現10.4%同比增長，運動服飾品類的線上店舖運營收入以及數字營銷和技術服務收入均實現雙位數增長。

全渠道擴張仍然是我們品牌合作夥伴的重點關注議題。截至第二季度末，約45.8％的品牌合作夥伴與我們在店舖運營合作至少兩個渠道。

寶尊品牌管理（ BBM ）

寶尊品牌管理包括戰略和策略定位、品牌與市場營銷、零售與電商運營、供應鏈和物流及技術賦能等全方位品牌管理，利用我們的技術組合與品牌建立更長期、更深入的關係。

目前，品牌管理旗下有Gap和Hunter兩個品牌。本季度，品牌管理業務實現產品銷售收入為人民幣292.3百萬元，品牌管理產品銷售毛利率為52.3%。

2024年第二季度財務業績

總淨營收為人民幣2,391.0百萬元（329.0百萬美元），較去年同期的人民幣2,320.2百萬元增長3.1%。總淨營收的增長主要由於電商服務收入增長9.4%。

產品銷售收入為人民幣870.3百萬元（119.8百萬美元），去年同期為人民幣930.3百萬元，其中：

電商業務(E-Commerce)的產品銷售收入為人民幣579.2百萬元（79.7百萬美元），較去年同期的人民幣606.1百萬元下降4.4%。下降的主要原因是公司優化了經銷模式的產品組合，尤其是電子和快消品品類。

電商業務的產品銷售收入按核心品類[7]列示明細：



截至6月30日止三個月

2023

2024

人民幣

總淨營收

占比%

人民幣

美元

總淨營收

占比%

同比

變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 電商業務產品銷售





















小家電 276.0

12 %

264.2

36.4

11 %

-4 % 美容化妝品 104.4

4 %

107.9

14.8

5 %

3 % 其他 225.7

10 %

207.1

28.5

8 %

-8 % 電商業務產品銷售總 淨營收 606.1

26 %

579.2

79.7

24 %

-4 %

品牌管理的產品銷售收入為人民幣292.3百萬元（40.2百萬美元），較去年同期的人民幣324.2百萬元下降9.8%。本季度下降主要由於線下流量疲軟，部分被門店客戶的轉化率提升而抵消。

服務收入為人民幣1,520.7 百萬元（209.3百萬美元），較去年同期的人民幣1,389.9 百萬元增長9.4%，主要得益於數字營銷和技術服務收入以及線上店舖運營收入的雙位數增長。

下表列出所示期間按業務類型的服務收入明細：



截至6月30日止三個月

2023

2024

人民幣

總淨營收

占比%

人民幣

美元

總淨營收

占比%

同比

變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 服務





















線上店鋪運營 388.3

17 %

441.4

60.8

18 %

14 % 倉儲物流 570.5

25 %

587.8

80.9

25 %

3 % 數字營銷和技術服務 446.2

19 %

520.5

71.6

22 %

17 % 抵消跨分部交易的影響[8] -15.1

-1 %

-29.0

-4.0

-1 %

92 % 服務總淨營收 1,389.9

60 %

1,520.7

209.3

64 %

9 %

服務收入中的線上店舖運營收入按核心品類[9]列示明細：



截至6月30日止三個月

2023

2024

人民幣

總淨營收

占比%

人民幣

美元

總淨營收

占比%

同比

變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 服務收入中的線上店 舖運營





















服飾與配件 258.3

11 %

317.8

43.7

13 %

23 % - 奢侈品 97.9

4 %

96.9

13.3

4 %

-1 % - 運動服飾 95.0

4 %

117.1

16.1

5 %

23 % - 其他服飾 65.4

3 %

103.8

14.3

4 %

59 % 其他 130.0

6 %

123.6

17.1

6 %

-5 % 抵消跨分部交易的影響[10] (9.3)

-1 %

(12.0)

(1.7)

-1 %

29 % 服務收入中的線上店鋪運 營總淨營收 379.0

16 %

429.4

59.1

18 %

13 %

經營開支總額為人民幣2,409.8 百萬元（331.6百萬美元），去年同期則為人民幣2,356.6百萬元。

產品成本 為人民幣649.7百萬元（89.4百萬美元），去年同期則為人民幣675.1 百萬元。該減少主要由於電商業務產品銷售的降低。

為人民幣649.7百萬元（89.4百萬美元），去年同期則為人民幣675.1 百萬元。該減少主要由於電商業務產品銷售的降低。 履約費用 為人民幣627.0 百萬元（86.3百萬美元），去年同期則為人民幣658.7百萬元。該減少主要由於公司的成本控制措施以及效率改善。

為人民幣627.0 百萬元（86.3百萬美元），去年同期則為人民幣658.7百萬元。該減少主要由於公司的成本控制措施以及效率改善。 銷售及營銷費用 為人民幣844.7 百萬元（116.2百萬美元），去年同期則為人民幣706.4百萬元。該增長的主要原因是本季度效果營銷更為活躍。

為人民幣844.7 百萬元（116.2百萬美元），去年同期則為人民幣706.4百萬元。該增長的主要原因是本季度效果營銷更為活躍。 技術與內容費用 為人民幣129.8百萬元（17.9 百萬美元），去年同期則為人民幣129.1 百萬元。該費用與去年同期基本持平。

為人民幣129.8百萬元（17.9 百萬美元），去年同期則為人民幣129.1 百萬元。該費用與去年同期基本持平。 管理及行政費用為人民幣171.6 百萬元（23.6 百萬美元），去年同期則為人民幣249.5 百萬元。減少的主要原因是去年同期收購Gap上海後遣散費導致管理及行政費用更高。此外，該項費用的減少也反映了公司的成本控制舉措和效率提高。

經營損失為人民幣18.8 百萬元（2.6百萬美元），去年同期為人民幣36.4 百萬元。經營損失率為0.8 %，去年同期為1.6%。

非公認會計準則下的經營利潤為人民幣10.0百萬元（1.4百萬美元），去年同期為人民幣0.7百萬元。利潤增長主要由於主要品牌管理業務虧損收窄。非公認會計準則經營損失率為0.4%，去年同期為0.03%。

電商業務的經調整經營利潤為人民幣60.2百萬元（8.3百萬美元），2023年同期為60.8百萬元。品牌管理業務的經調整經營損失為人民幣50.0百萬元（6.9百萬美元），2023年同期為60.1百萬元。

未實現投資損失為人民幣2.8百萬元（0.4百萬美元），去年同期為人民幣9.3 百萬元。本季度未實現投資損失主要與iClick 公司的交易價格下降有關，iClick 公司是一家在納斯達克全球市場上市的上市公司，於2021年1月投資。

權益法投資虧損份額為3.6百萬元（0.5百萬美元），去年同期為4.4百萬元，變化主要是由於本期權益法投資相關損失的分配。

歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣30.6百萬元（4.2 百萬美元），去年同期為人民幣20.0百萬元。

歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄淨虧損均為人民幣0.51元（0.07美元），2023年同期均為人民幣0.34元。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣3.8百萬元（0.5百萬美元），去年同期為人民幣4.4百萬元。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨虧損均為人民幣0.06元（0.01美元），2023年同期均為人民幣0.07元。

分部信息

1、分部資料

自收購GAP上海後，集團更新了經營分部結構，形成了兩個分部，即（1）電商業務（2）品牌管理；

以下摘要描述了本集團各經營分部的經營情況：

（1） 電商業務以寶尊傳統電商服務業務為主，由寶尊電商（BEC）和寶尊國際（BZI）兩條業務線組成。

寶尊電商涵蓋中國大陸核心電商業務，包括店舖運營、客戶服務、倉儲物流、供應鏈管理、IT解決方案和數字營銷。

寶尊國際涵蓋寶尊在中國大陸以外的電商業務，於中國香港、中國澳門、中國台灣、東南亞及歐洲等市場開展業務。

（2） 品牌管理專注於品牌賦能，通過戰略定位、品牌營銷、電商運營、供應鏈及技術賦能品牌，與品牌建立更長遠及深刻的聯繫。目前，本公司為Gap和Hunter在大中華區進行品牌管理運營。

2、分部數據

下表提供了截至2023年和2024年6月30日的3個月內集團可報告分部業績的摘要，並對上期分部信息進行了回顧性改寫，以符合當期列報：





截至6月30日止三個月



2023

2024



人民幣

人民幣 淨營收：







電商業務

2,010,976

2,130,881 品牌管理

324,297

294,283 抵消跨分部交易的影響*

(15,112)

(34,170) 合併淨營收

2,320,161

2,390,994



















經調整經營利潤（損失）**：





電商業務

60,828

60,212 品牌管理

(60,090)

(49,976) 合併經調整經營利潤

738

10,236 抵消跨分部交易的影響*

-

(200) 未分攤的費用：







股票薪酬支出

(29,264)

(17,478) 業務收購產生的無形資產攤銷 (7,911)

(10,916) 回購的美國存託股的註銷費

-

(415) 其他開支

22,337

4,163 除所得稅及權益法投資收益前損失 (14,100)

(14,610)

*抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務向品牌管理提供服務的收入。

**經調整經營利潤（損失）為各分部的運營利潤（損失），不包含股票薪酬支出、收購相關的專業費用、業務收購產生的無形資產攤銷、及回購的美國存託股的註銷費。

股份回購更新

本公司董事會已於2024年1月24日授權管理層設立及實施新的股份回購計劃，在該計劃下，本公司可自2024年1月24日起的十二個月內，回購其價值不超過2,000萬美元的發行在外(i)美國存託股（「美國存託股」，每股代表三股A類普通股）及╱或(ii) A 類普通股。截至2024年8月28日，本公司通過公開市場回購約2.0百萬美國存託股，總計回購金額約為4.9百萬美元。截至2024年8月28日，到2025年1月有效的董事會批准的股份回購項目剩餘額度為15.1百萬美元。

電話會議

本公司將於2024年8月28日（星期三）東岸時間上午7時30分（同日北京時間下午7時30分）舉行電話會議以討論盈利事宜。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國:





1-888-317-6003 香港:





800-963-976 新加坡:





800-120-5863 中國內地:





4001-206-115 國際:





1-412-317-6061 密碼:





9965929

業績電話會議的回放可於2024年9月4日前通過致電以下號碼收聽：

美國: 1-877-344-7529 國際: 1-412-317-0088 加拿大: 855-669-9658 回放登入密碼: 6727395

在寶尊網站http://ir.baozun.com的投資者關係一欄將提供電話會議的現場直播。網上回放也可以於會後通過同一鏈接獲取。

採用非公認會計準則財務計量

本公司亦採用若干非公認會計準則財務計量以評核業務。例如，本公司採用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失），作為補充計量以審視及評核其財務及經營表現。呈列該等非公認會計準則財務計量不擬作為獨立考慮、或替代根據美國公認會計準則編製及呈列的財務資料。

本公司將非公認會計準則下的經營利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽減值、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存託股和返還的美國存託股的註銷費後的經營利潤（損失）。本公司將非公認會計準則下的經營利潤率定義為非公認會計準則下的經營利潤（損失）佔總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存託股和返還的美國存託股的註銷費、衍生負債的公允價值損失、子公司和股權投資處置收益(損失)和未實現投資損失後的損失。本公司將非公認會計準則下的淨利潤率定義為非公認會計準則下的淨利潤（損失）佔總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存託股和返還的美國存託股的註銷費、衍生負債的公允價值損失、子公司和股權投資處置收益(損失)和未實現投資損失後的淨利潤（損失）。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。

本公司呈列非公認會計準則財務計量，因為本公司管理層用此評核本公司的財務及經營表現和制訂業務計劃。非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）反映了本公司的持續業務經營情況，以此各期間可進行更有意義的比較。本公司認為，採用非公認會計準則財務計量可方便投資者以與管理層相同的方式了解和評估本公司當前的經營表現和未來前景（倘彼等如此選擇）。本公司亦認為，非公認會計準則財務計量通過剔除若干開支、收益╱損失和預期不會產生未來現金付款或屬非經常性質或未必能反映本公司核心經營業績及業務前景的其他項目向管理層和投資者提供有用信息。

非公認會計準則財務計量並非根據美國公認會計準則定義及並非根據美國公認會計準則呈列。非公認會計準則財務計量作為分析工具存在限制。使用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）的其中一項主要限制，是它們並無反映影響本公司營運的所有收入及支出項目。此外，非公認會計準則計量可能有別於其他公司所採用的非公認會計準則計量，包括同業公司，使其財務業績與本公司業績作比較時有潛在限制。鑑於上述限制，期內的非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失），不應獨立考慮或視為可替代經營利潤（損失）、經營利潤率、淨利潤（損失）、淨利潤率、歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）、或根據美國公認會計準則編製的其他財務計量。

本公司將非公認會計準則財務計量調整至最接近的美國公認會計準則績效計量以補償有關限制，從而在評核本公司表現時應予考慮。本公司鼓勵 閣下全面審查本公司財務資料，而非依賴單一財務計量。有關將這些非公認會計準則財務計量調整至最直接可予比較的公認會計準則財務計量的對賬程序，請參閱隨附標題為「公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬」的列表。

安全港陳述

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞匯如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計劃交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載於本公司向美國證券交易委員會提交的存盤文件及本公司於香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告、通告或其他文件內。本公告提供的所有數據以截至本新聞公佈日期為準，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

有關寶尊電商有限公司

創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團業務遍及東亞、東南亞、歐洲、北美等多個國家和地區，服務全球各行各業超過450家品牌。

寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高質量可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

如需更多資料，請參閱網址 http://ir.baozun.com。

投資者及媒體如有查詢，請聯絡：

寶尊電商有限公司

Wendy Sun孫舒女士

電郵： [email protected]

寶尊電商有限公司 未經審核簡明綜合資產負債表 （千元）



截至

2023年

12月31日

2024年

6月30日

2024年

6月30日

人民幣

人民幣

美元











資產









流動資產









現金及現金等價物 2,149,531

1,454,517

200,148 限制性現金 202,764

242,679

33,394 短期投資 720,522

1,156,066

159,080 應收賬款淨額 2,184,729

1,842,127

253,485 存貨淨額 1,045,116

1,130,958

155,625 金融衍生資產 311,111

309,996

42,657 預付供貨商款項 -

11,179

1,538 預付款項及其他流動資產 590,350

678,240

93,329 應收關聯方款項 86,661

55,874

7,689 流動資產總額 7,290,784

6,881,636

946,945 非流動資產









長期投資 359,129

364,524

50,160 物業及設備淨額 851,151

816,127

112,303 無形資產淨值 306,420

350,330

48,207 土地使用權淨額 38,464

37,951

5,222 經營租賃使用權資產 1,070,120

857,192

117,954 商譽 312,464

369,333

50,822 其他非流動資產 45,316

67,943

9,349 遞延稅項資產 200,628

198,700

27,342 非流動資產總額 3,183,692

3,062,100

421,359 資產總額 10,474,476

9,943,736

1,368,304 負債及股東權益









流動負債









短期借款 1,115,721

1,162,824

160,010 應付賬款 563,562

439,635

60,497 應付票據 506,629

418,386

57,572 應付所得稅 18,768

10,255

1,411 預提費用及其他流動負債 1,188,179

1,020,799

140,466 應付關聯方款項 32,118

22,553

3,103 流動經營租賃負債 332,983

277,004

38,117 流動負債總額 3,757,960

3,351,456

461,176 非流動負債









遞延稅項負債 24,966

36,628

5,040 非流動經營租賃負債 799,096

647,321

89,074 其他非流動負債 40,718

40,030

5,508 非流動負債總額 864,780

723,979

99,622 負債總額 4,622,740

4,075,435

560,798 可贖回非控制性權益 1,584,858

1,645,177

226,384 寶尊電商有限公司股東權益：







A類普通股（每股面值0.0 001美元； 470,000,000股股份獲授權 發行，截至2023年12月31 日及2024年6月30日已發 行及流通在外股份分別 為167,901,880股及167,227, 325股） 93

95

13 B類普通股（每股面值0.00

01美元；

30,000,000股股份獲授權

發行，截至2023年12月31

日及2024年

6月30日已發行及流通在

外股份均為13,300,738股） 8

8

1 資本公積 4,571,439

4,609,277

634,258 庫存股（截至2023年12

月31日及2024年6月30日分

別為無及3,543,606股） -

(21,630)

(2,976) 累計虧損 (506,587)

(603,844)

(83,092) 累計其他綜合收益 32,251

50,215

6,910 寶尊電商有限公司股東權 益總額 4,097,204

4,034,121

555,114 非控制性權益 169,674

189,003

26,008 權益總額 4,266,878

4,223,124

581,122 負債、可贖回非控制性 權益及權益總額 10,474,476

9,943,736

1,368,304

未經審核簡明綜合全面收益（損失）表

(千元, 股份及每股數據除外)



截至6月30日止三個月

2023

2024

人民幣

人民幣

美元



淨營收









產品銷售(1) 930,256

870,301

119,757 服務 1,389,905

1,520,693

209,255 總淨營收 2,320,161

2,390,994

329,012 經營開支(2)









產品成本 (675,050)

(649,696)

(89,401) 履約費用(3) (658,652)

(626,958)

(86,272) 銷售及營銷費用(3) (706,440)

(844,698)

(116,234) 技術與內容費用(3) (129,142)

(129,788)

(17,859) 管理及行政費用(3) (249,503)

(171,637)

(23,618) 其他經營淨利潤 62,189

13,010

1,789 經營開支總額 (2,356,598)

(2,409,767)

(331,595) 經營損失 (36,437)

(18,773)

(2,583) 其他收入（開支）









利息收入 20,286

16,695

2,297 利息費用 (9,763)

(10,436)

(1,436) 未實現投資損失 (9,305)

(2,830)

(389) 投資子公司收入 3,251

-

- 匯兌收益損失 (6,647)

(10,418)

(1,434) 金融工具公允價值變動 24,515

11,152

1,535 除所得稅及權益法投資收益前損失 (14,100)

(14,610)

(2,010) 所得稅支出(4) (2,350)

(3,763)

(518) 權益法投資收益（虧損），扣除零稅項 4,432

(3,616)

(498) 淨損失 (12,018)

(21,989)

(3,026) 歸屬於非控制性權益股東的淨（利潤）損失 4,268

5,862

807 歸屬於可贖回非控制性權益股東的淨利潤 (12,278)

(14,493)

(1,994) 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨損失 (20,028)

(30,620)

(4,213) 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股淨損失



基本 (0.11)

(0.17)

(0.02) 攤薄 (0.11)

(0.17)

(0.02) 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨損失 基本 (0.34)

(0.51)

(0.07) 攤薄 (0.34)

(0.51)

(0.07) 用於計算每股普通股淨損失的加權平均股數



基本 177,967,788

181,899,568

181,899,568 攤薄 177,967,788

181,899,568

181,899,568 淨損失 (12,018)

(21,989)

(3,026) 其他綜合收益，扣除零稅項







外幣折算差異 39,523

6,328

871 綜合損失 27,505

(15,661)

(2,155)

(1) 截至2024年6月30日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為579.2百萬元和292.3百萬元，而截至2023年6月30日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為606.1百萬元和324.2百萬元。

(2) 股份激勵費用分配至經營開支項目如下：



截至6月30日止三個月

2023

2024

人民幣

人民幣

美元











履約費用 1,713

1,358

187 銷售及營銷費用 10,456

2,242

308 技術與內容費用 3,512

2,446

337 管理及行政費用 13,583

11,432

1,573

29,264

17,478

2,405

(3) 包括業務收購產生的無形資產攤銷，截至2023年及2024年6月30日止三個月期間分別為人民幣7.9百萬元及人民幣10.9百萬元。

(4) 包括有關撥回遞延稅項負債的所得稅利益人民幣1.5百萬元及人民幣2.3百萬元，分別於截至2023年及2024年6月30日止三個月在業務收購時確認。

寶尊電商有限公司 公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬 （千元，惟股份及每股美國存託股資料除外）





截至6月30日止三個月

2023

2024

人民幣

人民幣

美元



經營損失 (36,437)

(18,773)

(2,583) 加:股份激勵費用 29,264

17,478

2,405 業務收購產生的無形資產攤銷 7,911

10,916

1,502 回購的美國存託股的註銷費 -

415

57 非公認會計準則下的經營損失 738

10,036

1,381











淨損失 (12,018)

(21,989)

(3,026) 加:股份激勵費用 29,264

17,478

2,405 業務收購產生的無形資產攤銷 7,911

10,916

1,502 回購的美國存託股的註銷費 -

415

57 未實現投資損失 9,305

2,830

389 減: 投資子公司相關 (3,251)

-

- 衍生負債公允價值變動 (24,515)

-

- 業務收購產生的無形資產攤銷的稅務影響(1) (1,507)

(2,259)

(311) 非公認會計準則下的淨損失 5,189

7,391

1,016











歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨損失 (20,028)

(30,620)

(4,213) 加:股份激勵費用 29,264

17,478

2,405 業務收購產生的無形資產攤銷 5,991

7,523

1,035 回購的美國存託股的註銷費 -

415

57 未實現投資損失 9,305

2,830

389 減: 投資子公司相關 (3,272)

-

- 衍生負債公允價值變動 (24,515)

-

- 業務收購產生的無形資產攤銷的稅務影響(1) (1,127)

(1,510)

(208) 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司

普通股股東的損失 (4,382)

(3,884)

(535)











非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公

司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨損

失： (0.07)

(0.06)

(0.01)











用於計算每股普通股攤薄淨損失的加權平

均股數 177,967,788

181,899,568

181,899,568

(1) 公司評估了其他非公認會計準則下調整項目，並得出結論，除業務收購產生的無形資產攤銷的稅務影響外，其他項目對所得稅的影響不大。

[1] 本公告載有若干人民幣兌美元的特定兌換率僅為方便讀者。除另有註明外，人民幣兌美元的換算乃按聯邦儲備局H.10統計數據所載於2024年6月28日中午生效的買方匯率人民幣7.2672元兌1.00美元計算。 [2] 非公認會計準則下的經營利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股權激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、與收購相關的專業費用、商譽減值、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存託股和返還的美國存託股的註銷費。 [3] 自收購GAP上海後，集團更新了經營分部，形成了兩個分部，即（1）電商業務；（2）品牌管理。 [4] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存託股和返還的美國存託股的註銷費、衍生負債的公允價值損失、子公司和股權投資處置收益(損失)和未實現投資損失後的損失。 [5] 每股美國存託股代表三股A類普通股。 [6] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨利潤（損失）為非公認會計準則財務計量，其定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股攤薄淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。 [7] 核心品類是指在所示期間分別佔電商業務分部的產品銷售收入不低於10%的品類。 [8] 抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務分部向品牌管理業務分部中的Gap品牌提供的線上店舖運營，倉儲物流及數字營銷與技術服務收入。 [9] 核心品類是指在所示期間分別佔電商業務分部的服務收入不低於10%的品類。 [10] 抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務分部向品牌管理業務分佈中的Gap品牌提供的店舖運營服務收入。

SOURCE 寶尊電商有限公司