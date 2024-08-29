維亞生物發佈2024中期業績：中期利潤增速改善顯著，新興技術平台佈局不斷完善

截至2024年6月30日止中期業績亮點：

收入達人民幣981.8百萬元

毛利達人民幣339.1百萬元

淨利潤爲人民幣144.2百萬元，同比增長956.0%

經調整後Non-IFRS淨利潤爲人民幣168.2百萬元 同比增長近15.1%

香港2024年8月29日 /美通社/ -- 2024年8月29日，維亞生物科技控股集團（1873.HK）公佈，截至2024年6月30日止6個月（報告期），集團實現收入人民幣981.8百萬元，實現毛利人民幣339.1百萬元，實現淨利潤人民幣144.2百萬元，相較於去年同期淨利潤人民幣13.7百萬元大幅提升，這主要得益於因可轉債的全額償還而帶來相關財務調整項的消除； 經調整非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利潤由去年同期人民幣146.1百萬元提升至人民幣168.2百萬元，較去年同期增長近15.1%，主要歸因於本集團部分投資孵化企業成功退出所帶來的投資收益以及降本增效舉措所產生的正向貢獻。

此外，自2023年集團完成了對戰略投資人淡馬錫、弘輝基金、淡明資本及迪拜投資公司的整體性引進工作之後，戰略投資人目前正在對維亞集團的公司治理、業務運營、投融資規劃及戰略發展發揮協同效應。

CRO中短期增速略有波動，未來有望逐步恢復

2024年上半年，公司CRO業務實現收入人民幣385.9百萬元，實現對應經調整毛利人民幣167.2百萬元。2024年上半年的收入較往年有所下降，主要歸因於去年全球生物醫藥投融資承壓對創新藥研發投入所造成的短期性影響以及公司EFS業務的戰略性收縮。但公司通過降本增效等措施的有效執行，仍將CRO的盈利水平維持在良好的水平上。隨著2024年第二季度以來，CRO新簽訂單的逐步復蘇，這將對公司下半年的業績形成有力支撑。

截至2024年6月30日，公司累計向客戶交付超過74,109例蛋白結構，其中2024年上半年新增交付約9,074例蛋白結構；研究累計超過2,065個獨立藥物靶標，其中2024年上半年新增交付79個。目前，公司在蛋白結構解析領域仍然保持全世界範圍內行業龍頭地位。

公司累計CRO客戶數量增加至1,465家，包括全球前十大製藥公司(根據2024年半年報總營收計)，前十大客戶收入佔比25.7%。CRO業務客戶分佈地區多元化，來自海外地區收入佔比約達88.8%，來自中國內地客戶收入佔比約爲11.2%。

報告期內，同步輻射光源使用情况達873小時，爲公司與全球13家同步輻射光源中心保持長期合作，分佈在中國上海、美國、加拿大、日本、澳大利亞、英國、法國、德國、瑞士以及中國台灣十個國家及地區，可確保全年無間斷的收集數據。

CDMO産能建設持續推進，CMC項目數不斷增加

集團致力於打造全球創新藥從研發到生産一站式服務平台，通過實現對朗華製藥的全資收購，以完善生産端的佈局。報告期內，一方面，不斷推進對CDMO的産能建設以爲未來商業化階段的新分子做準備；另一方面，持續加强對CMC業務的優化及導流。

朗華製藥2024年上半年收入總計人民幣595.9百萬元，經調整毛利總計人民幣179.0百萬元，主要受到部分CDMO訂單交期的影響，預計將在2024年下半年集中交付。

截至2024年6月30日，朗華製藥累計服務客戶達885家，前十大客戶收入佔比63.2%，前十大客戶留存率100%。此外，朗華製藥已爲12家集團孵化企業以及從CRO導流的公司提供了CMC及CDMO服務。産能建設方面，目前可使用的總産能爲860立方米。此外，朗華計劃於2024年至2025年之間新建400立方米的産能以服務於新分子的商業化生産，目前土建工程已經基本結束，內部消防工程正在安裝之中，預計後續將進入設備采購安裝階段。未來，隨著新産品的落地和儲備産能的釋放，這將爲公司收入的增長提供充足保障。

CMC端項目數持續增長，但仍處於新業務的盈利爬坡周期之中。CMC從成立至今，已完成及正在推進的新藥項目數爲218個。報告期內，CMC實現收入近人民幣21.0百萬元。此外，集團導流的項目推進順利，已有一項管綫進入臨床三期且進展迅速，顯示集團一體化戰略的成功。未來，集團會進一步加强對高質量CMC項目的BD及導流，在充分挖潜內部項目資源及降本增效的基礎之上，以推動CMC業務實現盈虧平衡。此外，從客戶訂單數方面來看，CMC外部BD的佔比近75.0%，維亞導流的佔比近25.0%；從客戶金額方面來看，CMC外部BD的佔比爲49.0%，維亞導流的佔比爲51.0%。

部分孵化公司已成功退出，持續兌現投資收益以增厚集團利潤

報告期內，公司通過實現了對多家孵化公司(Focus-X、Saverna、Dogma、Riparian)的部分退出，成功兌現了相應的投資收益，累計獲得近人民幣144.1百萬元回款。此外，2024年7月底還發生了1家期後退出項目(Nerio)，但該項目的投資收益並不確認在當期半年報當中。截止2024年6月30日，共累計投資孵化92家初創公司。投資孵化企業主要來自於美國、加拿大、歐洲以及中國，其中67.0%來自北美地區，26.0%來自中國。

2024年上半年，公司已孵化的公司當中已有5家完成或者接近完成新一輪融資，融資總額約117.0百萬元美金。各孵化公司研發進展順利，累計在研管綫總數近222條，其中185條管綫處於臨床前階段，37條管綫已經處於臨床階段。目前，孵化項目已有13家公司實現全部或部分退出。此外，還存在數個有潜在退出可能性的項目，預計在未來3年內將迎來退出高峰期。

於報告期末，維亞的投資孵化企業當中已佈局了例如：Dogma、Arthrosi、Basking、Triumvira、Deka、Mediar、Cybrexa、維眸生物、Haya和Nerio等一系列優質資産。未來，隨著孵化企業的順利發展、持續融資及退出，前期的投資將逐漸進入收穫期並爲集團持續帶來現金回報及投資收益。

技術亮點及研發突破

近年來，隨著人工智能(AI)技術的快速發展，維亞在基於結構的藥物研發(SBDD)技術的基礎上，又進一步引入了AI技術，圍繞新靶點(New Target)、新機理(Novel MOA)及新分子形式(New Modality)開發了獨具特色的AI賦能SBDD一站式原創新藥物研發服務平台。

其一，從新靶點研究的現狀來看，新靶標是原始創新最重要的來源。報告期內，維亞研究累計超過2,065個獨立藥物靶標，其中2024年上半年新增交付79個。截止目前，公司已向客戶交付了一系列在蛋白結構數據庫(PDB)未有報道的靶標蛋白結構，闡明了這類蛋白行使功能的結構原理，爲後續藥物分子設計奠定了堅實的基礎。在癌症治療領域，業內在傳統的靶標蛋白，諸如激酶、原癌基因/抑癌基因、免疫檢查點等之外，仍在尋找新的靶標作爲突破口。本公司在細胞分裂控制、mRNA穩定性相關的新腫瘤靶標蛋白方面，成功解析了諸多此前未被報道的蛋白結構以及蛋白和藥物待選分子的複合體結構，解釋了靶標蛋白和化合物相互作用的結構細節，爲設計更有效的化合物提供了明確的指導，推動了一批新候選藥物分子的出現。此外，公司亦在分子膠蛋白複合體的結構領域，貢獻了較多新結構，進而爲理性設計和改良分子膠藥物提供了有效綫索。

其二，以新機理研究的建設現狀來看，公司CRO業務已成功建立了一站式新機理藥物發現與研究的平台，打造了蛋白生産製備與結構研究、冷凍電鏡技術、膜蛋白研究技術、藥物篩選技術(DEL、ASMS、SPR、晶體浸泡、Intact-MS等)、Bioassay等相關技術平台。並且，立足於對苗頭化合物的驗證測試，公司還可以依托强大的藥物化學團隊和計算團隊幫助客戶進一步優化苗頭化合物結構，直至達到臨床前候選化合物(PCC)里程碑。同時，公司的藥理及藥代平台亦能爲客戶新機理化合物的開發提供系統的化合物成藥性評價服務。

其三，從新分子模式相關的技術平台發展現狀來看，報告期內，維亞生物經過多年的項目積累，已將大分子藥物/抗體平台、多肽平台、小分子藥物平台，逐步整合形成了覆蓋多領域的XDC大平台。公司將計算化學和人工智能技術與XDC技術深度融合，在偶聯位點篩選設計、連接子-藥物載荷設計、XDC藥物的整體疏水性及穩定性改造、新型偶聯反應的開發等多個創新領域進行探索，拓展了XDC藥物研發的新方向。在此基礎上，公司進一步將XDC平台與DEL技術整合，利用自有DEL平台的强大篩選能力助力特殊小分子連接子及藥物的篩選，並結合團隊在核酸偶聯領域的獨特經驗，建立了抗體-寡核苷酸偶聯物(AOC)平台。目前，基於對現有多個領域技術平台的充分整合，維亞已打造出了功能强大且全面的一站式XDC技術服務平台。

另外，從多肽技術平台的建設情况來看，目前本公司已能够提供各種多肽的合成，尤其是多肽合成中難度大、技術新的肽鏈合成技術，在偶聯肽、PDC、RDC、單環肽、訂書肽等複雜的多重環肽(採用肽鏈折叠和選擇性環化技術)、生物素標記肽和熒光標記肽方面都有深入的研究和技術經驗積累。在偶聯肽方面，維亞多肽平台與抗體部門合作，將多肽平台拓展到多肽抗體偶聯APC的領域，並已提供了相應的産品。未來，維亞的多肽技術平台將聯合噬菌體展示平台及DEL平台，從苗頭肽鏈的發現和驗證，到先導化合物的確定和優化，再到候選化合物的確定，爲客戶提供一站式服務。

此外，維亞亦提供PROTAC/分子膠藥物研發方面相關的服務，其收入佔比已接近CRO總收入的10.87%。服務內容主要包括：蛋白製備與結構研究、PROTAC/分子膠篩選、動力學研究、藥物代謝、藥物化學、Bioassay、CADD/AIDD等。截止2024年上半年，公司已累計研究E3連接酶50多個，交付PROTAC三元複合物結構140個，PROTAC業務亦爲CRO業務的發展貢獻了相應的收入。

最後，就AI賦能SBDD一站式原創新藥物研發服務平台的情况來看，CADD/AIDD平台使用物理化學模型和人工智能算法，幫助推進各類藥物研發項目，以對結構和機理的深入理解爲立足點，真正實踐計算驅動的藥物研發。本公司計算平台已開發出一系列針對項目的先進算法來解决藥物設計中的實際問題，例如共價和非共價自由能微擾(FEP)，計算準確度更高、可調參數空間更大。針對傳統計算化學方法的空白領域，計算平台引入生成式人工智能算法，用從頭生成突破化學空間限制，使得藥物設計在計算的幫助下能完成從零到一的突破。此外，平台還著力開發ADME/PK預測模型，實現了藥物研發各階段的全面覆蓋和計算工具的系統性整合。計算化學和人工智能平台開發的方法被應用於多種藥物形態，如小分子、抗體、多肽、靶向RNA小分子藥物開發等；在算法開發的過程中，各個平台保持乾濕實驗聯動，計算結果通過實驗驗證、計算模型在此過程中迭代優化，最終取得突破。總體而言，維亞的CADD/AIDD平台具備自研算法及平台建設的能力，擁有研發多種藥物形態的經驗，並且充分發揮了維亞基於結構的藥物研發優勢，在上海超算集群的算力支持下，能够對早期藥物研發的各個環節進行全面賦能。

人員及設施

截至2024年6月30日，本集團員工總人數爲2,043人，CRO研發人員數量達到1,117人，朗華製藥總人數爲704人。公司已經建設了完善的辦公和實驗場地，産能擴張以滿足公司高速發展的業務需求和人員擴張計劃，包括：

上海周浦總面積約40,000平方米的集團新總部已全面投入使用。

上海法拉第路投資孵化中心實際可使用面積約7,576平方米，其中包含實驗室面積5,552平方米。

成都園區的建築面積約爲64,564平方米，截至2024年6月30日，已有12,210平方米物業部分正式投入使用，其中包含實驗室面積10,800平方米。

蘇州園區總建築面積約爲7,545平方米，其中實驗室面積近5,305平方米。

嘉興園區建築面積約爲6,362平方米，其中實驗室面積近5,335平方米。

上海超算中心已正式使用，目前能够支持計算化學(CADD)計算、人工智能(AIDD)相關計算以及晶體組和冷凍電鏡組的運算等。

朗華製藥浙江台州工廠的建築面積約爲35,168平方米，台州研發中心面積約爲2,500平方米。寧波諾柏研發中心面積約爲1,300平方米，寧波諾柏辦公樓面積約爲1,500平方米。

維亞生物集團主席兼首席執行官毛晨博士：「公司憑藉在基於結構的藥物研發(SBDD)領域的獨特優勢，提升生物和化學業務之間的導流效應，持續加强一站式原創新藥物研發平台和生産服務平台的建設，深化CRO與CDMO業務間的協同性，提升前端項目業務能力建設，促使漏斗效應進一步顯現，加速爲後端業務導流，積極構建面向全球生物醫藥創新者的開放式合作平台和共贏生態圈。」

關於維亞生物

維亞生物(01873. HK)成立於 2008 年，向全球創新藥研發企業提供從早期基於結構的藥物研發到商業化藥物生産的一站式綜合服務。憑藉在基於結構的藥物研發(SBDD)技術領域的領先優勢，我們向全球合作夥伴提供新藥研究階段的CRO服務，搭建了X射綫蛋白晶體技術、冷凍電鏡技術(Cryo-EM)、DNA編碼化合物庫技術(DEL)、親和力質譜篩選技術(ASMS)、表面等離子共振技術(SPR)、氫氘交換質譜技術(HDX-MS)、AIDD/CADD等多個先進技術平台，並有資深藥物化學家與藥物發現生物專家領軍的團隊提供藥物設計、藥物化學(H2L，LO)、化合物合成、化學分析及純化、公斤級放大及多肽合成及相應的生物活性測試服務。通過子公司朗華製藥，我們提供從臨床前開發到商業化生産的一站式CMC/CDMO解决方案。同時，我們專注於發現、投資高潜力生物醫藥初創公司，以獨創的技術服務換取股權(EFS)的商業模式，解决未滿足的臨床需求。

截至2024年6月30日，維亞生物已累計爲全球2,350家生物科技及製藥客戶提供藥物研發及生産服務，共計投資孵化92家生物醫藥初創企業。未來，公司將持續增强技術壁壘、提升研發與生産服務能力，爲全球更多的初創新藥公司及中大型藥企提供優質的多元化服務，助益全球病患。

SOURCE 維亞生物