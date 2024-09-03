埃森哲《2024中國企業數字化轉型指數》：中國企業計劃加大數字化投入，借助人工智能加速重塑

埃森哲全球副總裁、大中華區主席朱虹表示：「技術變革步伐不斷加快，對商業、社會的影響也在持續增強，以更大的格局把握技術是企業持續轉型的關鍵。企業在面對技術部署、變革管理、創新加速等重要問題時，都需要從全局出發，堅持以人為本，才能有效解決複雜的業務和組織挑戰，實現應用和治理兼顧，塑造獨特的競爭優勢。」

根據埃森哲的測算，企業若能以員工和創新為核心、負責任地大規模應用生成式人工智能，與激進情形（即以削減成本為核心快速運用的方式）相比，到2038年或將在中國釋放逾2.86萬億美元的額外經濟價值。

研究表明，近六成（59%）的受訪企業表示，計劃在未來一年對數字化轉型項目增加投資，揭示了企業對技術創新的強勁需求。越來越多的企業計劃借助以人工智能為代表的先進技術重塑各項職能，其中製造（48%）、財務（45%）和供應鏈（42%）成為三大重點關注領域。

自去年開始，埃森哲從戰略、運營、創新、數字核心、可持續和人才等關鍵維度來衡量企業重塑進程。面對不斷變化的環境，中國企業在維持卓越運營的同時，重塑重心回歸創新和增長：中國企業的平均得分為46分（以當前所能預見的最先進狀態的數字企業100分計），在開創競爭新前沿上的得分增長最快，而在打造數字核心、釋放人才力量等指標上的得分依舊偏低。

儘管認識到技術應用和投資的必要性，要想充分釋放技術的價值，中國企業仍面臨多重挑戰，需要完善人工智能戰略、增強數字技術基礎、提升組織變革能力。報告顯示，僅有15%的中國企業成立了人工智能相關團隊，有專門的戰略和預算；中國企業用於償還技術債的IT預算占比顯著高於全球；只有32%的受訪中國企業高管表示正在嘗試重新設計現有的工作崗位，以適應生成式人工智能等新興技術，這一比例遠低於全球平均數字（46%）。

朱虹補充道：「隨著企業重新聚焦創新和增長，不少企業開始在重點領域進行投入，希望充分發揮技術力量。目前，只有少數企業擁有靈活、強韌的技術和組織成熟度，領先者更為關注新技術的運用治理、挖掘差異化價值、打造數字核心、提高團隊效率，從而在打造新質生產力的過程中實現新的增長。」

報告建議企業從四個方面採取行動，穩健地釋放技術、組織、人才等全面價值，持續重塑。

以價值為導向： 企業需要以新的競爭前沿為目標， 採用 全局視角，對基本流程、工作方式和決策過程進行重新設計，打破職能、部門間的壁壘，在關鍵領域進行戰略性投資，打造護城河。

構建新型數字核心： 數字核心是企業實現戰略目標和價值的關鍵， 隨著技術的不斷發展，企業需要採取靈活且可擴展的架構策略，建設與人工智能相匹配的新能力，並能有效、安全地融合各類技術要素，服務轉型需要。

重塑人才和工作： 企業應把人放在變革的核心，制定組織戰略、定義新的工作方式和流程、 加強 培訓、實現技能提升，並利用新技術改善員工體驗，提高生產效率。 企業管理層需要增強對人工智能技術的認知和應用，提升「硬」實力和「軟」技能，全面領導企業重塑。

打造負責任的 AI ： 企業應建立明確的指導原則，搭建治理框架，以確保人工智能的設計、部署和使用符合法律和倫理。企業應當確保 AI 模型的透明度，清楚瞭解其工作原理和數據處理方式，並在運營管理中 加強 對於風險的把控。

關於本次研究

埃森哲《2024中國企業數字化轉型指數》構建了跨行業的評估框架，包含5個維度、18個二級指標和48個三級指標的指標體系，深度研究並評估企業的重塑進程。本次研究調研了八個行業的450家中國企業，包括高科技製造、汽車與工程機械、醫療醫藥、消費品、傳統零售業、化工建材、自然資源、公用事業。

關於埃森哲

埃森哲註冊於愛爾蘭，是一家全球領先的專業服務公司，致力於幫助全球領先企業、政府和各界組織構建數字核心、優化運營成本、加速營收增長並提升社會服務水平，實現快速且規模化的價值創造。埃森哲是《財富》世界500強企業之一，目前擁有約75萬名員工，服務於120多個國家的客戶。我們以卓越人才和創新引領為核心，引領全球技術變革。憑借在雲、數據和人工智能方面深厚的行業經驗、獨特的專業技能、強大的生態協作網絡以及翹楚全球的一體化交付中心，我們為客戶提供戰略&咨詢、技術服務、智能運營、工業X和Accenture Song等全方位服務。基於卓越的服務能力、共享成功的企業文化，以及創造360°價值的承諾，我們幫助客戶實現企業全面重塑，並建立長久互信的合作關係。同時，埃森哲以360°價值衡量自身，為客戶、員工、股東、合作夥伴和整個社會創造美好未來。

埃森哲在中國市場開展業務37年，運營和辦公地點包括北京、上海、大連、成都、廣州、深圳、杭州、香港和台北等多個城市。作為可信賴的數字化轉型卓越夥伴，我們不斷創新、積極參與商業和技術生態建設，致力於幫助中國的企業和組織把握數字化機遇，通過戰略制定、流程優化、技術賦能，實現高質量發展。

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SOURCE 埃森哲