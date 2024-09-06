會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部獲評2024世界旅遊大獎「亞洲領先綜合度假村」稱號

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部總裁兼CEO Steve Wolstenholme表示：「獲此殊榮是對所有會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部團隊成員格盡職守和辛勤工作的最好證明。能被評為亞洲領先綜合性度假村，我們感到無比自豪。這一榮譽將激勵我們繼續樹立行業新標杆，為客人提供非凡體驗。」

世界旅遊大獎通常被稱為「旅遊業的奧斯卡」，旨在表彰全球旅遊業各個領域的卓越成就。此次獲獎使會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部躋身亞洲頂級度假村行列，再次證明了其作為奢華創新目的地的領先地位。

今年，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部的主管部門和戰略合作夥伴廣南文化、體育和旅遊局(Quang Nam Department of Culture, Sports, and Tourism)也被評為「2024年亞洲領先地區旅遊局」(Asia's Leading Regional Tourist Board 2024)，這令會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部喜上加喜。會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部與該局合作開展了眾多活動，旨在將該地區打造成一流的旅遊目的地。

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部位於越南中部廣南省的原始海岸線上，設施齊全，包含4家世界級豪華酒店和2700平方米的兒童俱樂部、一座風景如畫的18洞世界頂級及亞洲頂級高爾夫球場、充滿活力的24小時娛樂設施、最大的海灘俱樂部和多種餐飲選擇，及其他休閒設施。自開業以來，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部一直在不斷努力為客人帶來超出預期的服務。

隨著會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部的不斷發展，這項榮譽是其成為國際遊客想往的亞洲最佳終極目的地道路上的一個里程碑。

關於會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部是越南屢獲殊榮的豪華綜合度假村，坐落在綿延4公里的原始海岸線上，毗鄰兩處聯合國教科文組織世界遺產--會安古鎮(Hoi An Ancient Town)和美山聖地(My Son Sanctuary)。這座迷人的海濱綜合度假村共有四家豪華酒店，其中包括兩家新世界品牌酒店--會安南岸新世界海灘度假酒店(New World Hoiana Beach Resort)和會安南岸新世界酒店(New World Hoiana Hotel)，以及會安南岸套房酒店(Hoiana Hotel & Suites)和會安南岸酒店式公寓(Hoiana Residences)，共提供1200多套客房。度假村還設有20家世界等級的餐廳和酒吧、越南领先的高爾夫球場--會安南岸高爾夫球俱樂部(Hoiana Shores Golf Club)（躋身世界百佳高爾夫球場）、亞洲最大的海灘俱樂部--NOX Beach Club，以及面積達2700平方米的兒童俱樂部Play。

SOURCE Hoiana Resort & Golf