新華絲路：2024年戲曲百戲（昆山）盛典在昆山開幕

北京2024年9月11日 /美通社/ -- 9月5日，2024年戲曲百戲（昆山）盛典在昆山開幕，並將持續至9月23日。

本屆盛典以「戲曲的盛會，百姓的節日」為主題，採用線上線下相結合的形式，演出5台大戲、21場折子戲，45家戲曲劇團共計87個劇目，涉及22個劇種。參演人員名家荟萃，有23位獲得過「梅花獎」或「文華獎」。