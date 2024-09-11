新華絲路：2024年戲曲百戲（昆山）盛典在昆山開幕

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新華絲路

11 9月, 2024, 19:39 CST

北京2024年9月11日 /美通社/ -- 9月5日，2024年戲曲百戲（昆山）盛典在昆山開幕，並將持續至9月23日。

本屆盛典以「戲曲的盛會，百姓的節日」為主題，採用線上線下相結合的形式，演出5台大戲、21場折子戲，45家戲曲劇團共計87個劇目，涉及22個劇種。參演人員名家荟萃，有23位獲得過「梅花獎」或「文華獎」。

Photo shows the Chinese opera performance during the 2024 Chinese opera (Kunshan) festival opening in Kunshan, east China's Jiangsu Province on September 5. (Provided by Kunshan Converged Media Center)
Photo shows the Chinese opera performance during the 2024 Chinese opera (Kunshan) festival opening in Kunshan, east China's Jiangsu Province on September 5. (Provided by Kunshan Converged Media Center)

開幕式上，15名2024年全國戲曲表演領軍人才培養計劃入選人員代表獲頒證書。開幕式後，7位平均年齡65歲的戲曲名家聯袂上演了一系列經典折子戲。

除戲曲演出外，本屆盛典還注重文化與旅遊的融合，通過舉辦戲曲展演、戲曲對話、戲曲市集等特色活動，讓觀眾和遊客沉浸式體驗中國戲曲文化。

同時，本次活動還積極為青年戲曲人才搭建平台，持續為121個戲曲劇種培養人才，圍繞劇種唱腔創作、劇目音樂創作和配器等方面，邀請全國戲曲名家授課。

戲曲百戲（昆山）盛典自2018年舉辦以來，已成為戲曲劇種交流展示、戲曲人才隊伍建設的重要平台。本屆活動由文化和旅遊部與江蘇省地方政府機構聯合舉辦。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342038.html

SOURCE 新華絲路

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