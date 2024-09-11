新華絲路：2024年戲曲百戲（昆山）盛典在昆山開幕
新華絲路
11 9月, 2024, 19:39 CST
北京2024年9月11日 /美通社/ -- 9月5日，2024年戲曲百戲（昆山）盛典在昆山開幕，並將持續至9月23日。
本屆盛典以「戲曲的盛會，百姓的節日」為主題，採用線上線下相結合的形式，演出5台大戲、21場折子戲，45家戲曲劇團共計87個劇目，涉及22個劇種。參演人員名家荟萃，有23位獲得過「梅花獎」或「文華獎」。
開幕式上，15名2024年全國戲曲表演領軍人才培養計劃入選人員代表獲頒證書。開幕式後，7位平均年齡65歲的戲曲名家聯袂上演了一系列經典折子戲。
除戲曲演出外，本屆盛典還注重文化與旅遊的融合，通過舉辦戲曲展演、戲曲對話、戲曲市集等特色活動，讓觀眾和遊客沉浸式體驗中國戲曲文化。
同時，本次活動還積極為青年戲曲人才搭建平台，持續為121個戲曲劇種培養人才，圍繞劇種唱腔創作、劇目音樂創作和配器等方面，邀請全國戲曲名家授課。
戲曲百戲（昆山）盛典自2018年舉辦以來，已成為戲曲劇種交流展示、戲曲人才隊伍建設的重要平台。本屆活動由文化和旅遊部與江蘇省地方政府機構聯合舉辦。
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