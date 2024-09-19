新華絲路：2024海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈

本屆燈會設慧聚廣場和周莊鎮兩個燈區，突出傳統與現代交織、科技與文化融合。慧聚廣場燈區精心打造「龍騰慧聚」「欣欣向龍」「兩岸同脈」等系列燈組，採用全新的數字燈光技術、元宇宙AR技術，實現虛實融合的文旅新體驗。周莊燈區以古鎮和《只此周莊》演藝空間為核心區域，打造了以傳統風俗文化、文旅IP形象、城市地標風貌等為主題元素的創意燈組和元宇宙數字光影森林秘境區。

為促進兩岸青年文化認同，於7月23日拉開帷幕的第四屆海峽兩岸青年文化月已陸續開展50餘項活動，覆蓋江蘇省所有設區市，內容涵蓋非遺、體育、書畫等，吸引3300餘名島內台胞參加，2500餘名台灣青年走進江蘇，促進兩岸青年在互學互鑒中厚植情誼。

閉幕式上，第四屆海峽兩岸青年文化月組委會聘請10位青年擔任「2024蘇台青年文化交流使者」，並啟動第五屆海峽兩岸青年文化月項目徵集。同時，活動還為第五屆「昆山媽祖杯」海峽兩岸青年花燈設計比賽獲獎學生頒獎；台胞陳東隆代表昆山市文博學會將新石器時代至唐宋時期的1008件古陶無償捐贈給昆山開發區。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。近年來，昆山持續深化兩岸產業合作試驗區建設，2023年出台《關於打造台灣同胞就業創業「首選地」的若干措施》，從就業、創業、實習、研修、生活、共享六個方面推出20條具體內容，助力台胞台青在昆山施展才華、追逐夢想。

當天，昆山市台胞台企一站式服務中心同步啟用。服務中心聚焦「初見昆山」「圓夢昆山」「家在昆山」三大服務模塊，台胞台商在昆山可實現衣食住行遊、開辦企業等事項高效便捷辦理，享受就學購房、就醫養老等全方位暖心服務。

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SOURCE 新華絲路