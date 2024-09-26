「秋季家居博覽2024」正式開幕

展覽集團主席王學譜表示：「隨著美國開始減息，香港也跟隨減息，這對供樓人士來說是一個積極的信號，樓宇交投氣氛改善，對家居消費市場必然有正面刺激及影響。秋季家居博覽2024是今年最後一個一站式家居博覽，因應香港市場需要，我們特別加開兩個展館，展位數量超過550個，更特別增設的『樂齡展區』以滿足長者對家居產品和服務的需求，未來，我們將積極推動『大家居』概念，並將個性化訂制、樂齡傢俱、綠色環保產品及智能家居作為行業發展的新方向，以實現家居行業的可持續發展。」

「秋季家居博覽2024」針對香港中高端消費、新居入伙、家居裝修市場設置七大展區，入伙、裝修人仕可藉此一次性搜羅城中最新傢俬 / 戶外傢俬、室內設計 / 裝修工程、建材 / 建築物料、環保 / 綠化產品、床褥 / 梳化、浴室 / 寢室 / 廚房 設備、智能家居 / 家電產品、家品藝術擺設、長者家居設備及設計師新產品的產品及服務資訊。多間室內設計、裝修公司和各類型家居服務展商參展，根據消費者的個人喜好，訂制一流的家居設計、家品擺設和裝修建材。同時，樂齡展區將展示，從智慧居家安老、自立支援、遠程復康訓練、健康篩查及監測等範疇，支援長者生活，為香港市民創造出一個既舒適又具有個性的居住環境。

博覽設有大型電器Outlet東林商貿有限公司 (展位編號：5E-N61) 提供電器開倉大優惠，包括電視機、多功能陶瓷電子燉煲、微波爐及風扇等每日限量優惠產品低至一折起。博覽期間設有免費專業講座諮詢，邀請了各行各業的專家，分享家居玄學、家居收納、翻新或新居入伙小貼士等主題，包括玄學顧問司徒法正師傅大談【2025年12生肖大旺福氣風水擺設】、香港專業整理收納協會副會長Jeffery Yip分享【巧用現有資源：打造無壓力家居的整理法】、全職收納師More Than Tidy Up 創辦人Kaye Li分享【家居收納用品挑選攻略：從挑選到應用】。

現場亦設有《Mastercard®卡簽賬刮刮卡大抽獎》凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$500，均可獲一次「刮刮卡大抽獎」機會，$1000為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會，有機會贏取東京、首爾及台北雙人來回機票、雪櫃、電視及超市現金劵等總值近20萬元獎品，即刮即知抽獎結果。入場人士更有機會參與每日現場「家居智慧王」 (展位編號：5B-A22, 5E-S11) 有獎問答遊戲，於指定時間在有獎遊戲區參與當節遊戲並於限時內回答問題，贏取超過200份豐富禮品。

秋季家居博覽2024

日期 2024年9月26日至29日 (星期四至日) 時間 9月26至28日 (星期四至六)：上午11時至晚上8時 9月29日 (星期日)：上午11時至晚上7時 地點 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳5BCDE(會展站B3或灣仔站A5出入口) 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeaut2024

關於展覽集團

展覽集團有限公司為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。

本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。

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