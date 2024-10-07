2024年工業轉型亞太區博覽會將支持制造商實現再生制造

ITAP是亞太地區展示制造業解決方案的頂級平台，也是展現創新成果的「發射場」。今年，它將會展示來自30多個國家與地區的400多種產品和解決方案，包括Amazon Web Services、Azbil Corporation、台達電子(Delta Electronics)、Jungheinrich Singapore、Red Hat、SAP、西門子等眾多行業領先企業。來自中國大陸、德國、香港、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、韓國和英國的區域及國家/地區展館，也將在這一充滿活力的市場中，促進跨境交流、合作與知識共享。

首份詳細闡述AI采用方法的行業白皮書發布

2024年ITAP將會攜手Kearney，發布其首份針對特定行業的白皮書——《再生制造：通過設計與人工智能解鎖東盟增長》(Regenerative Manufacturing – Unlocking ASEAN's Growth through Design and AI)。這是首份旨在加速東盟制造業技術轉型的白皮書，來自包括首席高管在內的多個制造業的350多名中高級管理人員，參與了調查和訪談。該白皮書探討了如何通過優化產品設計和整合AI解決方案來解鎖再生制造(Regenerative Manufacturing)，為東盟制造商提供了一條實現快速增長的誘人途徑。

該白皮書確定了對亞太地區制造商抓住增長機遇至關重要的關鍵趨勢，並提供了啟動再生制造(Regenerative Manufacturing)的可行步驟。例如，近60%的受訪者認為AI是最普遍的制造業趨勢，近50%的受訪者則重點關注ESG以及長期可持續性。白皮書中強調的步驟旨在平衡盈利能力和環境可持續性，幫助制造商為實現長期增長實現轉型。白皮書還展示了再生實踐至關重要的行業的案例研究。

Kearney運營與績效業務亞太區聯席主管Keat Yap先生表示：「東盟制造商擁有抓住1.2萬億美元增長機遇的黃金機會，企業必須確保自己為此做好充分准備。向再生制造(Regenerative Manufacturing)的轉型將是一個不斷迭代、持續學習和適應的過程。作為被全球領先公司信賴的顧問，Kearney很自豪能夠通過再生制造(Regenerative Manufacturing)，來推動產生變革性影響。」

關於該白皮書更為詳細的分享，將由兩位報告作者——Kearney合伙人Keat Yap和高級合伙人Young Han Koh在Industrial Transformation Forum (ITF)第一天上午11點40分進行。

通過ITAP的AI探索之旅和Industrial Transformation Forum了解AI實施情況

近90%的白皮書受訪者表示AI投資至關重要，但僅有23%的受訪者處於AI應用領先地位。為此，2024年ITAP為參會者精心策劃了一場AI探索之旅，讓他們了解AI在整條制造業價值鏈中的實際應用。無論參會者處於數字化轉型的哪個階段，他們都可以在此次旅程中發現將AI融入其運營的可行見解和工具，並探索AI解決方案。

AI融合也是今年Industrial Transformation Forum的核心議題。本次為期兩天的會議由戰略知識合作伙伴Deloitte、Kearney和McKinsey & Company支持，為參會者提供來自60多位全球具有影響力的思想領袖的全面見解和最佳實踐。關鍵主題包括：

以AI引領領導力、數字化轉型與制造業復雜性交匯

以安全的AI驅動智能運營實現數字化

制定以AI賦能的以人為本的智能制造戰略

將可持續制造實踐與AI解決方案相結合

利用AI技術構建反脆弱的供應鏈

參會者可以體驗Cantier Systems新推出的Cantier X.O，以及Konica Minolta Business Solutions Asia推出的FORXAI Mirror，還可以體驗其他智能和AI展示產品，如SAP推出的SAP Business AI供應鏈解決方案、西門子的Senseye預測性維護和資產智能解決方案、Contentserv Inc的Contentserv產品體驗雲、Planet Technology Corporation的NMS-AIoT應用服務器、Innowave Tech的AI Autopilot和Innoglas等。

SAP亞太及日本地區企業雲部門首席營收官Peter Moore說：「商業AI有可能為我們的客戶和合作伙伴推動創造巨大價值，特別是在工業領域，能夠為供應鏈帶來韌性。在2024年ITAP上，SAP將會展示企業如何通過由AI驅動的見解、建議和自動化（這些能力已經直接融入特定的業務流程）來改造供應鏈，從而『 發揮最佳水平』 。參觀者可以親身體驗SAP Business AI的實際應用，並了解我們最新的行業創新，包括與SAP共成長、SAP數字供應鏈和可持續性解決方案。」

西門子還將於10月14日（展會第一天）組織一場工業AI交流會，與現有和潛在客戶建立聯系。自20世紀70年代以來，西門子一直是AI領域的先驅，在離散和流程行業領域擁有數十年經驗，致力於使工業級AI觸手可及，無需專業的AI知識，從而助力企業有效推動轉型。這是西門子第六年參加ITAP。

西門子數字工業東盟地區高級副總裁Isabel Chong說：「作為工業AI開發和應用方面的先驅，西門子長久以來一直致力於提升AI在產品與生產設計、運營和服務交付方面的能力。在2024年ITAP上，我們將會展示中小企業如何利用AI的力量改變其設計、開發、制造和運營方式，從而實現業務轉型。」

2024年ITAP其他要點

2024年ITAP將首次迎來DEXPO Robotics Zone，該展區占地500多平方米，邀請10家中國知名機器人專業公司[2]，展示AI和先進機器人（如智能機器人與智能物流解決方案）如何推動自動化、提高效率並改變制造業的未來。東浩蘭生會展集團股份有限公司(DEXPO)與中國政府機構和組織合作，組織World Artificial Intelligence Conference (WAIC)，這是全球技術、科學和工業生態系統中最具影響力的AI活動之一；同時，東浩蘭生會展集團股份有限公司還組織China International Industry Fair (CIIF)，這是中國規模最大的一個工業盛會，展示最新的材料、技術和解決方案，旨在幫助提升整條智能和可持續制造供應鏈的各個方面。

將要展出的技術包括用於汽車、半導體和醫療保健行業的協作機器人(Cobot)與自主移動機器人(AMR)；自動導引車(AGV)——用於倉庫和物流自動化的視覺導引機器人系統；以及用於機器人、汽車和醫療領域的高精度工業傳感器等。

2024年ITAP還將迎來由Red Hat Asia Pacific主辦的首屆Red Hat Tech Summit，而Red Hat是全球領先的企業級開源解決方案提供商。本次行業驅動的峰會包括多個深度研討會，內容涉及利用變革性技術塑造未來工廠、具有成本效益的工業架構設計、面向自動化系統的前沿網絡安全策略，以及一場關於Red Hat OpenShift AI及其在制造業的用例的互動會議。

參會者還可以深入了解制造業的未來，並在以下活動中探索前沿創新：

InnoX stage 是一個全新的展示與講述平台，由參展商主導進行演示和開展互動環節，其中包括來自台達、MISUMI South East Asia和O2 Network發布最新產品，當地和區域研發機構的展示，以及來自Augmentus、Autentica、Circular Unite、GAIA Tech、InnoArk、Invisu、Myrlabs、River Venture Studio等多家初創公司的產品推介。

是一個全新的展示與講述平台，由參展商主導進行演示和開展互動環節，其中包括來自台達、MISUMI South East Asia和O2 Network發布最新產品，當地和區域研發機構的展示，以及來自Augmentus、Autentica、Circular Unite、GAIA Tech、InnoArk、Invisu、Myrlabs、River Venture Studio等多家初創公司的產品推介。 Industrial Innovation Stage 聚焦最新的市場和技術趨勢、合作以及針對特定國家的制造業轉型戰略。來自新加坡、德國、越南和英國的參展商，包括AWS、Azbil、Red Hat、Contentserv和Power Solutions，將會在此分享他們的經驗和知識。

聚焦最新的市場和技術趨勢、合作以及針對特定國家的制造業轉型戰略。來自新加坡、德國、越南和英國的參展商，包括AWS、Azbil、Red Hat、Contentserv和Power Solutions，將會在此分享他們的經驗和知識。 主題展區和行業主導展館，將會重點展示主要行業參與者的前沿創新、智能解決方案及其應用，以便在各個制造業集群中推動產業卓越和協作。

這些包括工業轉型體驗區（由新加坡理工學院(Singapore Polytechnic)設立）、智能可持續連接中心（由台達設立）和內部物流體驗區（由Jungheinrich設立），以及中國制造館（由焦點科技集團設立）、增材制造初創企業館（由NAMIC設立）和智能制造館（由金沙江聯合資本設立）的現場演示。例如，新加坡理工學院的「企業與勞動力轉型」(SP CWT)計劃將會展示支持企業創新的端到端解決方案。這些解決方案包括由AI支持的自動化和由AI驅動的數據分析、機器人流程自動化(RPA)、物聯網(IoT)傳感器等。

請參考附件A：必看參展商，附件B：2024年ITF必看會議，以及附件C：企業與展覽簡介。

2024年ITAP得到了行業和政府合作伙伴的支持，包括新加坡科技研究局(A*STAR)、新加坡經濟發展局（EDB）、新加坡企業發展局（EnterpriseSG）、裕廊集團(JTC)、新加坡技能創前程計劃(SSG)和新加坡旅游局(STB)，以及全球行業領袖和亞太地區商業生態系統中的重要參與者。

點擊此處注冊參加2024年ITAP。要了解最新動態，請在LinkedIn和Facebook上關注ITAP。

[1] 亞太地區正引領智能制造熱潮，預計至2030年，該地區的智能制造將以15.7%的復合年均增長率(CAGR)增長，這一增長由AI政策的快速出台和行業采用率的不斷提高所驅動。新加坡近期推出了制造業人工智能卓越中心(CoE)，作為新加坡國家人工智能戰略2.0 (NAIS 2.0)的一部分，馬來西亞、印尼、越南和泰國也在推進AI相關舉措。泰國的AI路線圖側重於促進創新和加強制造業。印尼預計至2030年，AI將能貢獻3660億美元的價值，越南則立志成為全球AI中心。在行業前沿，Rolls-Royce和ST Engineering等企業正在利用AI進行預測性維護，以提高效率和可靠性。 [2] 這些公司包括愛仕達股份有限公司；遨博（北京）智能科技股份有限公司；斯坦德機器人有限公司；深圳市大族機器人有限公司；賽那德機器人（上海）有限公司；中科新松有限公司(DUCO)；上海新時達機器人有限公司；深圳市鑫精誠傳感技術有限公司；浙江省機電集團有限公司和上海機器人產業園。

SOURCE Constellar